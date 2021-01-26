Недоступность российской вакцины «Спутник V» для Украины может быть обусловлена не только геополитикой и указаниями Вашингтона, но и интересами лоббистов фармацевтических компаний, которые видят Украину как рынок сбыта своих вакцин, считает украинский политолог Алексей Якубин

Алексей Якубин: кто он © Facebook, Алексей Якубин Алексей Якубин рассказал в интервью изданию Украина.ру.

- Алексей, на сегодняшний день, судя по всему, у Украины есть несколько вариантов получения вакцины от коронавируса: китайская партия, договоренности с COVAX, заверения от ЕС в «солидарности в вопросе получения вакцины», но точные сроки ни по одному из направлений по-прежнему не озвучены. На ваш взгляд, украинские власти будут просто ждать, когда получат вакцину? Или будут искать варианты, возможно, пытаться наладить производство у себя?

— Вообще сейчас интересная ситуация с вакцинацией, потому что мы видим, что богатые страны уже начали активно вакцинацию, страны, которые, скажем так, менее богаты, тоже начали, и по сути вакцинация не идет только в самых беднейших странах глобального юга. И Украина, как это ни парадоксально, тоже попала в этот список, хотя, заметьте, все страны-соседки уже ведут вакцинацию.

Я думаю, что это показатель того, что власти не готовились ни к какой вакцинации. Если бы заранее подумали о формировании коллективного иммунитета, этим должны были озаботиться еще прошлой весной, думать, где добыть вакцину, где сделать предзаказы… Этим не занимались, и сейчас, когда вопрос стал в большей мере политическим, им озаботились.

- Вчера президент Украины Владимир Зеленский пообещал украинцам 1 миллион доз вакцины «в ближайшее время». Значит ли это, что тема с вакцинацией на Украине сдвинулась с мертвой точки?

— Мне кажется, что пока это все голословные утверждения. По сути есть только этот контракт с Китаем, и то мы до конца не знаем его условий, потому что часто эти компании, с которыми подписываются контракты, требуют соблюдать конфиденциальность, и есть много вопросов в связи с этим. И есть нюанс, связанный с возможным производством вакцин из России.

В Харькове сейчас поданы разрешительные документы на это, но, насколько я понимаю, власти пытаются эту тему игнорировать, привязывают это к оппозиции, хотя это могло бы помочь с решением вопроса вакцинации.

Борьба с COVID-19: «Спутник V» зарегистрирован в 13 странах, ЕС одобрит вакцину от AstraZeneca, в Индии и Британии — рекорды вакцинации

Плюс, мне кажется, тут есть еще один нюанс: мы видим, что начинают обсуждать тему ковидных паспортов, и я не исключаю, что в дальнейшем может возникнуть история, что люди будут заниматься частным вакцинированием, как это уже на самом деле происходит.

Плюс, если власть будет занимать такую же позицию, как сейчас, по российским вакцинам, то это будет вести к тому, что будет теневой рынок, потому что спрос будет рождать предложение. А с другой стороны, я думаю, что будет ситуация, связанная с тем, что часть людей будет в частном порядке решать для себя этот вопрос через медицинский туризм.

- Не грозит ли эта ситуация безвизу?

— Сейчас же безвиз де-факто тоже не действует, потому что были введены эти ограничения на въезд. Но мы опять-таки видим, что внутри ЕС эта тема обсуждается: я упомянул эти ковидные паспорта, и сейчас ряд стран ЕС вводят обязательную справку с негативным тестом на коронавирус. Но тут есть дискриминативный момент, и, возможно, это не будет принято.

Но в данный момент ковидная тема влияет на либерализованный визовый режим, и чем дольше Украина будет откладывать вопрос с вакцинацией, тем дольше безвиза для Украины де-факто не будет, хотя де-юре он остается. Это будет связано просто с тем, что на Украине вакцинация начнется позже, чем в странах-соседках.

- К слову о странах-соседках, на минувшей неделе Венгрия стала первым государством ЕС, которое официально разрешило применение «Спутника V» на своей территории, а канцлер ФРГ Ангела Меркель в разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным также выразила готовность к сотрудничеству по этому вопросу. Если ситуация продолжит развиваться так, что российская вакцина начнет распространяться по ЕС, Киев и тогда будет стоять особняком?

Борьба с COVID-19: «Спутник V» зарегистрировали в стране ЕС, Меркель поддерживает вакцину из РФ, Украина пока без вакцин © РИА Новости, Алексей Даничев | Перейти в фотобанк Максим] Степанов заявил, что, даже если российскую вакцину одобрит Всемирная организация здравоохранения, Украина ее все равно закупать не будет. Но до этого в Украине меняли законодательство по поводу регулирования доступа к лекарствам, и теперь если какие-то лекарства одобряются США, Японией и странами ЕС, то они автоматически считаются зарегистрированными в Украине.

То есть Украина не будет проводить дополнительные исследования. Может случиться, что подобная история возникнет с российской вакциной.

Просто вопрос тут в том, что все равно это будет происходить в частном порядке. Думаю, может возникнуть история, что отдельные клиники будут покупать эту вакцину и для своих клиентов проводить такое вакцинирование. Но сейчас все выглядит так, что власти вообще не хотят допустить сюда российскую вакцину даже в частном порядке, притом что это выглядит лицемерно, потому что особо альтернатив нет.

Может вообще так получиться, что власть хочет на этом заработать и, как с газом, получить по реверсу ту же самую условную российскую вакцину, только это будет «Анкара+» или «Будапешт+».

- То есть это следует рассматривать как исключительно принципиальную позицию украинских властей? Не связано ли это как-то с заявлениями посольства США о том, что Украина не будет закупать «Спутник»?

Вакцины от COVID-19: «Спутник V» набирает высоту, Pfizer угрожает жизням © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

Возьмем ту же Moderna, чья капитализация увеличилась почти до Pfaizer. Это большой рынок, и я думаю, что Big Pharma через своих лоббистов в разных странах мира пытается удержать эти страны в зоне своего влияния.

- Но в чем тут интерес конкретно американских лоббистов? Мы помним, что перед уходом экс-президент США Дональд Трамп подписал указ о запрете экспорта вакцины. Новый глава государства Джо Байден может отменить это распоряжение?

— Байден вообще сейчас пытается отменить часть решений Трампа как таковых, показать, что Трамп был случайностью американской истории. Но я думаю, что Соединенные Штаты Америки сейчас в первую очередь хотят заниматься своими вопросами, администрации Байдена надо показать, что они решили проблему с вакцинами для американского общества.

Влияет ли это на присутствие или неприсутствие лоббистов Большой Фармы или американских компаний — открытый вопрос. Мне кажется, что все равно тут влияние этих компаний присутствует. Тут всегда открытый вопрос, например, относительно того же «Спутника» на Украине — это позиция Вашингтона, или эта позиция была продиктована лоббистами, в том числе американскими, которые хотят придержать Украину для себя.

То есть в контексте Украины тут две проблемы: а) что представители оппозиции начали заниматься вопросом вакцин, и это у власти вызвало оторопь, а затем желание соперничества; б) накладывается геополитическая история и, я считаю, неудачные решения Офиса президента.

- Какими должны были быть удачные решения?

«Украина закупила худшую вакцину в мире» — украинцы возмущены властью © РИА Новости, Алексей Куденко | Перейти в фотобанк Петр] Порошенко, и начали критиковать эту тему, начали играть против себя, потому что альтернатив особо нет.

Общество воспринимает это как поражение власти: вот есть оппозиция, которая смогла найти и договориться, а власть не смогла.

- Может общество выйти по аналогии с «тарифным майданом» на «вакцинный майдан»?

— В вопросе вакцинирования есть свой нюанс, который состоит в том, что социология показывает, что далеко не все готовы вакцинироваться. Понятно, что тут, может, сказываются отчасти и провалы научной пропаганды, но факт в том, что в обществе присутствует такое мнение — часть людей не будет или не хочет прививаться.

- Часть — это сколько? Половина?

— Процентов 30-40 скептиков. Это фактор, отличающий ситуацию от тарифов. Это вообще провал власти, связанный с тем, что она еще до ковида не занималась этим вопросом и позволила в обществе сформироваться таким вакцинноскептическим настроениям.