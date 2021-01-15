Сильная фигура во главе украинского правительства, даже «своя» — это угроза для власти Владимира Зеленского, считает политолог Алексей Попов

Об этом Попов, эксперт Киевского Центра политических исследований и конфликтологии, рассказал в интервью изданию Украина.ру.

С конца прошлой недели жители Украины начали выходить на протестные акции против повышения тарифов на газ. Стоимость голубого топлива поднялась с 1 января 2021 года. Тариф составил в разных регионах от 0,28 до 1,99 гривны за кубометр газа в месяц (от 0,73 до 5,2 рубля). В среднем по стране повышение составило 30%.

- Алексей, как вы считаете, могут ли эти акции перейти в формат масштабного протеста?

— До сих пор повышение тарифов, хотя оно бывало и очень крупным, таких акций не вызывало. Может, это было связано с тем, что оно могло происходить на фоне экономического роста, как при Януковиче, на фоне преобладания других проблем, как сразу после Майдана, а потом в отложенное во время экономического восстановления в 2016 году при Гройсмане.

У меня такое впечатление, что все крупные протесты на Украине могут быть организованы только при вложениях в их организацию со стороны Запада и олигархов. В данном случае, конечно, Запад не может в этом участвовать. Но в этот раз есть некоторое отличие: тарифы повышаются на фоне снижения уровня жизни народа из-за пандемии. И даже старые тарифы с наступлением холодов становятся болезненными.

Тарифные протесты в Украине: когда терпеть дальше нельзя © politrada.net.ua Зеленского.

Я не исключаю, что эти акции будут серьезными. Во всяком случае есть какой-то протестный потенциал. Вот такое начало с перекрытием дорог, как это было в Полтавской области, я не помню, чтобы такое раньше применялось на Украине.

- Как, по-вашему, какие политсилы могут воспользоваться происходящим?

— Все оппозиционные Зеленскому могут этим воспользоваться. Но при этом как-то подогревать… «Евросолидарность» и «Голос» — это МВФовские партии, они могут как-то воспользоваться результатом, предлагать какие-то методы и псевдометоды, но им затруднительно выступать против самой идеологии роста тарифов.

Эту ситуацию могут использовать и ОПЗЖ, и «Батькивщина», которые уже заявили о своем негативном отношении. Ну и «За будущее», учитывая сложное положение Коломойского.

- Зеленский и его окружение оказались в сложной ситуации: недовольство тарифами, локдаун, проблемы с вакцинами. Власть будет выбираться из этого кризиса?

— С одной стороны, власть часто не демонстрирует достаточного профессионализма, так что можно было ожидать, что с тарифами будет такая ситуация. Но вот она уже пытается отыграть назад. Я не помню, чтобы раньше власть как-то здесь отыгрывала. Именно в плане тарифов раньше все меры заключались в облегчении получения субсидий.

- Ходят слухи о скорой замене премьер-министра Шмыгаля. Как вы считаете, кто бы мог прийти на его место?

— Юрий Витренко выглядел сильной фигурой, о нем рассуждали как о премьере. Разумеется, это не единственный кандидат, мы видим, что он не прошел даже как вице-премьер.

Шмыгаль отпущения. Премьера принесут в жертву Зеленскому © Facebook, Денис Шмигаль Шмыгаль — непопулярный премьер, который держится в тени. Плохой рейтинг премьера мог бы послужить амортизатором для падающего рейтинга Зеленского. Но мы видим, что Шмыгаль малозаметен и, судя по опросам, мало кто знает, кто он такой. Ответственность правительства за различные экономические вещи, конечно, играет роль амортизатора, но в меньшей степени, чем того хотелось бы.

Поэтому поменять Шмыгаля, конечно, могут, нужен козел отпущения. Правительство не продемонстрировало эффективности. Но здесь возникает немало вопросов для Зеленского — надо утвердить нового премьера и министров. А мы видим, что, несмотря на монобольшинство, сложно утверждалось это правительство. Не по части самого премьера, а потому, что там оставались и остаются вакансии. Правительство было утверждено не полностью, а когда стали утверждать по отдельности, то не с первой попытки многие кандидаты становились министрами.

Сильная фигура во главе правительства, даже «своя», — это опасность для власти Зеленского. Гройсман считался надежным кандидатом для Порошенко, но в конце концов он стал проводить свою линию, иногда не совпадающую с линией президента, и в определенной степени расколол порошенковскую фракцию. Понятно, что Зеленский хотел бы избежать такой ситуации.

А покладистый премьер может оказаться непрофессиональным.

Тут еще вопрос в отношениях с олигархами. Шмыгаль — надежная фигура для Ахметова.