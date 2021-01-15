На Украине назрело переформатирование Кабмина — премьер-министра Шмыгаля могут плавно отправить в отставку без досрочных парламентских выборов, считает политолог Руслан Бизяев

Об этом Бизяев, эксперт Украинского института политики, рассказал в интервью изданию Украина.ру.

С конца прошлой недели жители Украины начали выходить на протестные акции против повышения тарифов на газ. Стоимость голубого топлива поднялась с 1 января 2021 года. Тариф составил в разных регионах от 0,28 до 1,99 гривны за кубометр газа в месяц (от 0,73 до 5,2 рубля). В среднем по стране повышение составило 30%.

- Руслан, на Украине продолжаются тарифные бунты. Могут ли эти акции перерасти в формат масштабного протеста в стране?

— Протест бывает экономический или политический. Экономически да, могут перерасти при более определенных обстоятельствах. Политической подоплёки я пока там не вижу. Нет чётко сформированной программы «А что дальше?».

Руслан Бизяев: кто он © Facebook, Руслан Бизяев - Может ли кто-то вмешаться из политических сил в эти протесты?

— Как вы себе это представляете?

- К примеру, попытаются обратить протест себе на пользу.

— Желающие такого есть всегда. Социология говорит о том, что весна — это именно то время, когда нужно «качнуть» ситуацию и, возможно, добиться каких-то изменений в функционале власти. Например, досрочные выборы в парламент, переформатирование Кабмина и так далее.

Но политика — это чёткое соотношение баланса сил. Поэтому мне кажется, что до досрочных выборов в Раду в первой половине этого года дело не дойдёт.

А вот переформатирование Кабмина — да. Оно уже назрело и перезрело. И я думаю, что Тарифный Майдан позволит переформатировать Кабмин, чтобы плавно отправить в отставку Шмыгаля, но чтобы при этом не было досрочных парламентских выборов. У нас же Кабмин назначает Верховная Рада. Вернее, коалиция в Верховной Раде. Вот этот сценарий более-менее рабочий, и он потихоньку уже осуществляется. И назначение Юрия Витренко — первый шаг на этом пути.

- Как считаете, он единственный кандидат на пост премьер-министра?

— Не уверен. Такие слухи ходят. Всё-таки премьер-министр — очень весомая фигура в нашей политике, это уже высшая лига. У нас же парламентско-президентская республика.

- А кто, если не Витренко?

— Только тяжеловесы. Это уровень Тимошенко, Авакова, Бойко, Порошенко — не меньше. Если мы идём по фракциям.

- Но пойдёт ли на такое назначение Зеленский? Не нужен ли ему более покладистый премьер?

- Что такое покладистый или менее покладистый? Если мы вспомним отношения Гройсмана с Порошенко, то они начинались как покладистые, а потом что-то пошло не так. В нынешней ситуации, чтобы сбалансировать эту систему, необходимо, чтобы премьер-министр отвечал двум критериям: имел стабильную поддержку в Верховной Раде и чтобы у него была чёткая программа выхода из кризиса в условиях пандемии. А покладистый он или не покладистый — это уже второй вопрос. Шмыгаль отпущения. Премьера принесут в жертву Зеленскому © Facebook, Денис Шмигаль

Сейчас не та ситуация в Украине и в мире, чтобы мыслить стандартными политическими конструкциями. Я думаю, что будет фигура, компромиссная между украинскими и западными элитами. Но кто это будет конкретно, сейчас вам не скажет никто. Все выдвигаемые сейчас версии — это дымовая завеса.

- Как власть будет выбираться из нынешней критической ситуации? Здесь и локдаун, и тарифные протесты…

— В первую очередь очень быстро начнут развиваться события в мире. Мир очень быстро, семимильными шагами, пойдёт в шестой технологический уклад. Недаром «Газпром» с «Росатомом» хотят построить завод по переводу метана в водород — это переход на водородную экономику.

В первую очередь нужно сейчас сформировать новую экономическую модель, модель шестого цикла: что мы производим, за счёт чего мы их распределяем, что такое социальные стандарты и социальный минимум. Определившись с этими понятиями, мы можем сформировать модель экономики, которая будет отвечать этим критериям, и уже потом двигаться дальше.

Второе — это политическая реформа. Нужно убрать дуализм и дисбаланс в нашей политической системе, когда у нас вроде и парламентско-президентская республика, но в данный момент любой президент безотносительно фамилий всё-таки имеет определённое преимущество. Нужно сбалансировать просто эту модель, провести нормально третий этап административно-территориальной реформы, чтобы нормально сбалансировать отношения «центр—регионы». И только после этого можно сдвинуться. Это стратегия.

Но если мы возьмём тактику, то в первую очередь сейчас необходимо вернуться к базовым принципам Декларации о государственном суверенитете от 16 июня — то есть стать суверенной, независимой, демократической страной, завершить войну на Донбассе, заняться образованием. Работы — непочатый край.