Политолог и телеведущий из Черновцов — о политическом цивилизационном кризисе в Соединенных Штатах, его параллелях с событиями в России после 1917 года и перспективах нового раскола США на Север и Юг

— Святослав, как Вы оцениваете небывалые для США события, произошедшие 6 января в Вашингтоне, — массовые беспорядки, штурм здания Конгресса и все, что за этим последовало? Это конец эпохи демократии, конец капитализма или что-то еще?

— События в Вашингтоне сигнализируют, по всей видимости, о конце американской демократии. Дело не в самих беспорядках — массовые уличные волнения по разным поводам случались в США и раньше, — а в том, что раскол внутри страны стал непреодолимым. Половина избирателей не готова признавать победу «чужого» кандидата, и не стоит питать иллюзий: в случае победы Дональда Трампа Капитолий наверняка штурмовали бы активисты Демократической партии.

Святослав Вышинский: Европа указывает Украине ее место в особо унизительной форме © Facebook, Філософ Вишинський Хиллари Клинтон и спикер нижней палаты Конгресса Нэнси Пелоси, которые на протяжении всей каденции Трампа публично обвиняли его в нечестной победе и отказывались признавать его как легитимного президента. Так что нынешние очертания раскол США приобрел еще в 2016 году.

Но намного хуже то, что этот раскол будет лишь углубляться, и границы общественного противостояния будут проходить по границам штатов. В последний год наблюдался массовый исход республиканцев из штатов Нью-Йорк и Калифорния, целые отрасли и компании переезжают в более консервативные Техас и Флориду, своим «кошельком» протестуя против левой политики демократов и суровых карантинных ограничений. И переезд предприятий Илона Маска — это лишь верхушка айсберга.

Это значит, что в очень скором будущем Север и Юг Америки станут совершенно несовместимы, не смогут существовать в едином политическом пространстве и у них по определению не сможет быть одного президента. Ведь победившие демократы даже не пытаются сгладить углы и объединить общество — они еще больше его поляризуют, предприняв небывалую «охоту на ведьм» и своих оппонентов. Установление цензуры социальных сетей и публичных медиа еще больше отталкивает и радикализирует 74 миллиона избирателей Трампа, которые прекрасно понимают, что их превращают в граждан второго сорта. Святослав Вышинский: кто он © Facebook, Філософ Вишинський

Над США нависла угроза второй Гражданской войны, по итогу которой страна может превратиться в своеобразный СССШ — Союз Советских Социалистических Штатов. Противостояние имеет очень глубокие корни и усугубляется локдауном, попыткой демократов через колено переломать экономику услуг и углеводородную энергетику, а также гражданские права и консервативные ценности, на которых состоялась Америка. И они не остановятся, пока их «революция» не увенчается победой, которая потянет за собой классовую и расовую перестройку страны. Происходящее в Соединенных Штатах сегодня имеет потрясающие исторические аналогии с событиями в России после 1917 года. В этом отношении кризис в США не просто политический, а цивилизационный, и от его исхода зависит будущее всего мира.

— Конгрессмены от Демократической партии обвиняют Трампа в подстрекательстве к мятежу. Палата представителей Конгресса США во второй раз проголосовала за импичмент действующего президента, что случилось впервые в истории. Как вы считаете, будет ли показательный процесс против Трампа — в Сенате или в суде? Или Трамп просто передаст полномочия Байдену и уйдет?

— Безусловно, будет. Даже после того, как Трамп передаст полномочия Джо Байдену, демократы продолжат политические преследования. Невзирая на то что процесс импичмента уже фактически похоронен в Сенате и до инаугурации Байдена он не состоится, демократы, по всей видимости, попытаются провести импичмент post factum, после завершения каденции Трампа. Этот квазиправовой процесс еще долго будет сотрясать стены Конгресса — но демократам он необходим.

Святослав Вышинский: Местные феодалы на Украине будут использовать «штыки» киевских элит © Facebook, Святослав Вишинський

— До событий 6 января Трампа считали лидером практически половины населения США, говорили, что он может создать собственную партию, которая может составить реальную конкуренцию республиканцам и демократам, размыть вековую двухпартийную систему… Каковы теперь перспективы Трампа — политические и юридические?

— Какими бы ни были правовые последствия импичмента, Трамп останется ключевой фигурой политической жизни Америки. Я не стану исключать попыток создания его собственной партии в будущем — но сейчас разрыв с республиканцами ему не особо выгоден. Этот конфликт будет отложен на будущее, в 2024 год, когда станет понятно, что Республиканская партия предпочтет видеть своим президентским кандидатом условного Майка Пенса — и попытается не допустить Трампа к выдвижению вообще.

Иными словами, разрыв с Трампом, скорее, инициируют сами республиканцы. Впрочем, американская избирательная система не запрещает малым партиям номинировать своих кандидатов на республиканских или демократических праймериз, ввиду чего создание и продвижение политической силы Трампа теоретически может усилить его позиции в среде республиканцев. По понятным причинам республиканскому истеблишменту подобная перспектива совершенно не нравится.

— Что, на ваш взгляд, будет теперь с самой Республиканской партией, которая продолжает терять поддержку избирателей — это показали довыборы 5 января? Сможет ли Great Old Party (Большая старая партия), как ее называют с конца XIX века, преодолеть нынешний кризис?

— Республиканцы оказались меж двух огней: поддержка Трампа означает повышение ставок, радикализацию электората — и потерю влияния внутри партии. С другой стороны, отторжение Трампа будет означать потерю поддержки львиной доли консервативных избирателей, что превратит всю Республиканскую партию в «хромую утку». Руководству республиканцев придется маневрировать, используя Трампа как флаг, в то же время не позволяя ему слишком высоко и слишком широко развеваться, — кулуарно договариваясь с демократами.

Эту сложную ситуацию может разрешить зеркальное расслоение в лагере оппонентов — в случае если администрация Байдена не удовлетворит амбиций молодежного прогрессивного крыла, ориентированного на Берни Сандерса и Александрию Окасио-Кортес, нельзя исключать последующего раскола внутри Демократической партии и создания независимой силы крайне левого толка.

— Штурмом Капитолия сторонники Трампа оказали ему медвежью услугу. Не допускаете ли вы, что это была спланированная «глубинным государством» акция, чтобы похоронить политические перспективы Трампа? Или это просто конспирологическая теория?

— Это похоже на провокацию — ведь очевидно, что своими действиями протестующие нажали на спусковой крючок политических репрессий. В «поджоге Рейхстага» были крайне заинтересованы демократы, и если бы дьявола не существовало — его пришлось бы выдумать. Но важнее другое: весь мир увидел, как работают двойные стандарты. Ведь на протяжении всего лета 2020 года демократический истеблишмент никак не осуждал, а в ряде случаев открыто поддерживал действия движения Black Lives Matter, обратившиеся в поджоги, погромы, крушение исторических памятников, захват полицейских участков и убийства правоохранителей. Их действия поддерживали и оправдывали демократические СМИ — и никто за это не понес никакой политической и правовой ответственности. Теперь же саму попытку сравнения акций протестующих громко закрикивают и шельмуют как «язык вражды».

С другой стороны, показательно то, как решительно демократы осуждают действия внутренней оппозиции в Соединенных Штатах, забывая о том, что американское правительство открыто словом и деньгами поддерживало цветные революции в других странах. В том числе Евромайдан на Украине, где праворадикалы, пользуясь поддержкой Запада, стреляли в правоохранителей на улицах Киева, захватывали административные объекты, включая здания министерств, крушили областные администрации и полицейские управления в регионах, вынося оттуда оружие и документы. И ныне украинские политики, пришедшие к власти на волне Майдана 2014 года, еще смеют публично осуждать американские протесты?

— Как события 6 января и их последствия скажутся на роли США в мире, на авторитете этой страны, ее влиянии на другие государства?

— Роль США будет снижаться независимо от того, кто останется у власти. И республиканцы, и демократы одинаково настроены на уменьшение роли американского государства в жизни мира и в жизни собственного общества. Если Трамп шел по пути изоляционизма во внешней политике и расширения гражданских свобод во внутренней, то администрация Байдена—Харрис просто вобьет последний гвоздь в американское национальное государство. Заявленная демократами политика «открытых дверей» и легализации десятков миллионов мигрантов, открытая игра в интересах транснациональных корпораций приведут к ослаблению США как государственной машины. Произойдет постепенная подмена государственных институтов частными корпорациями, которые руками государства под предлогом карантина предварительно зачищают средний класс, малый и средний бизнес.

Однако это будет иметь и обратный эффект: в переходный момент, в котором мы сейчас находимся, национальные элиты в других странах попытаются отстоять максимальный суверенитет. И, безусловно, воспользуются американскими прецедентами, обратив их против Америки. Так, уже сейчас ряд государств, включая Россию, Турцию и Польшу, на законодательном уровне обязуют социальные сети не цензурировать национальные СМИ или своих граждан на глобальных платформах и явно попытаются максимально ограничить влияние социальных медиа.

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— Как вы считаете, будет ли Байден основывать свою политику на «отстраивании» от Трампа, то есть действовать показательно в «антитрамповском» стиле? В частности, каковы могут быть последствия этого в ЕС и на постсоветском пространстве?

— У Байдена просто нет никакой другой повестки. Он играет в интересах наднациональных элит, и поэтому будет последовательно демонтировать старую Америку. И это не показательные жесты, а глубинный запрос, исходящий от «глубинного государства». Начинается решающая схватка за будущее мира, и Соединенные Штаты на сегодня — главный театр военных действий. Когда — или если — глобалисты сметут консервативное сопротивление в Америке, «в очередь» станут Китай и консервативные режимы Восточной Европы.

Делая упор на новую глобализацию без опоры на национальные государства, администрация Байдена нормализует отношения с Европейским союзом, что также будет означать наступление на Венгрию и Польшу, а также некоторое охлаждение между США и Великобританией. России это сулит достаточно выгодные перспективы для маневра: возможность восстановления экономических связей с ЕС и увеличение контроля над бывшими советскими республиками. Но цена этих приобретений может оказаться слишком высокой, так как от Кремля рано или поздно потребуют определенности в китайском вопросе, подталкивая его к конфликту с «китайским Трампом» Си Цзиньпином, которого Байден — в интересах китайских же глобалистов — должен как можно скорее свергнуть.