Реванш, взятый демократами у Дональда Трампа, стал пирровой победой, считает российский журналист, политолог Петр Акопов

Об этом обозреватель РИА Новости рассказал в интервью изданию Украина.ру.

- Петр, в своих публикациях в российской прессе вы утверждаете, что администрация Джо Байдена будет очень аккуратно вести себя на внешнеполитической арене, сосредоточившись на внутренних проблемах США. Но демократы ради победы над Трампом попрали политические права собственных граждан. Что же тогда они сделают с остальным миром?

— Да, существует такая точка зрения, отчасти логичная, что раз они пошли на радикальные меры для устранения Трампа, то могут так повести себя на мировой арене. Тем более что демократы — это интервенционисты, глобалисты, которые в отличие от Трампа нацелены на поддержание лидирующего положения в мире, а себя видят в роли мирового регулятора.

Дело в газе. Трамп помогает Украине укрепить сотрудничество с Россией © REUTERS, Tom Brenner

Но это всего лишь вторая причина. Первая, самая важная, — это то, что умные глобалисты считают, что следует отказаться от идеи американской исключительности. Например, Ричард Хаас, глава Совета по международным отношениям, на днях писал, что Байдену ни в коем случае нельзя проводить саммит демократии, на который предполагалось пригласить представителей демократических стран, чтобы настраивать их против Китая и России. Если даже такие люди, как глобалист Хаас, понимают слабость администрации Байдена и призывают ни в коем случае не идти на обострение, то можно исходить из того, что эти реалисты из числа глобалистов сумеют продавить свою линию.

Добродушие и интрига: о чем Лукашенко не сказал в интервью «России 1» © grodnonews.by

Наоборот, Байдену выгодно показать себя примирителем, атлантистом, который восстанавливает доверие между Европой и США, который давит на Китай и Россию, но мягко, не обостряет отношения, одновременно продлевает договор с нами по СНВ. То есть ведет себя так, как будто Америка — лидер, который считается с другими.

Поэтому я думаю, что никакого обострения на важных для нас фронтах — украинском, в Закавказье, Ближнем Востоке, Европе — не будет. Наоборот, будет попытка выступить в роли волка в овечьей шкуре, но волка, который понимает, что его силы обтесались, и ему нужно поддержать веру других в то, что он волк, но без попыток показать, что он молодой и борзый.

- Заместителем госсекретаря США при Байдене станет Виктория Нуланд, которая стала героем мемов после того, как раздавала на Майдане бутерброды протестующим. Что значит это назначение в свете сказанного вами?

— Нуланд относится к сторонникам давления на Россию, отрыва от нее Украины, жесткой евроатлантической консолидации Европы и Штатов. Но Европа не вернется к этому пути, она и так пошла на максимум того, что могла себе позволить. Европе сейчас не нужна конфронтация с Россией за Украину. Франция однозначно говорит о необходимости восстановления отношений с Россией.

Даже Германии, которая вступает в предвыборную гонку, такое обострение не нужно. Я не верю ни в какое обострение на украинском направлении.

- А на белорусском?

— Это больше европейские игрушки, а не американские. Они поиграются и постепенно бросят. Никаких дивидендов это не дает, давление на Россию через Белоруссию, через Лукашенко бесполезно. Прибалты и поляки еще будут бегать, но все закончится ничем.

- Тем не менее поговаривают о возможной встрече Байдена и Светланы Тихановской.

— Они могут ее провести. Если Байден не откажется от саммита демократии, то будет прекрасный повод позвать туда Тихановскую. Но это смешно. Можно позвать туда Навального от России, можно устроить цирк с Гуайдо, позвать тайваньцев… То есть устроить выстрел в ногу самому себе, потому что для ключевых центров силы — Европы, Японии, Индии, Турции — идеи американцев о демократии смешны.

Дело даже не в штурме Капитолия, все понимают, что это инструмент американской политики для давления на других.

- Почему должность главы ЦРУ получит бывший посол в России Уильям Бернс?

— Это человеческие отношения. Бернс является одним из толковых американских дипломатов с хорошим опытом работы на Ближнем Востоке и в России. Байдену важно, чтобы ЦРУ, которое находится в сложной ситуации после войны с Трампом, было под контролем доверенного ему человека.

Что касается опасений по давлению на Москву с помощью Бернса, то это тоже ни о чем. Сейчас формально главой Госдепа остается бывший глава ЦРУ Майк Помпео, который на самом деле не имеет отношения ни к ЦРУ, ни к Госдепу. Он обычный конгрессмен с неким военным опытом и не является ни профессиональным дипломатом, ни разведчиком. Это управленческая фигура. Тем же самым будет Бернс во главе ЦРУ.

Это доверенный человек Байдена, как Помпео был доверенным лицом Трампа во главе Госдепартамента, а до этого во главе ЦРУ.

- Вы пишете о том, что США как государство обречены. А к чему в итоге может привести раскол в американском обществе? Увидим ли мы нового генерала Ли и генерала Гранта в новой гражданской войне?

— Все может быть. Дело в том, что Соединенные Штаты нуждаются в склейке по-новому. Принципы, на которых они были основаны и пересобраны после Гражданской войны 19 века, а потом во времена Рузвельта, уже не действуют.

Белых оттесняют с позиций лидирующего компонента американского народа на маргинальные позиции. Для того чтобы остановить этот раскол, нужно построить американскую нацию на новых принципах.

А принципы мультикультурализма и власти меньшинств, религиозных, национальных, сексуальных, не сработают, потому что нет цементирующего ядра.

Американский раскол. Что будет с США после штурма Капитолия © REUTERS, Leah Millis

Раскол может быть не военным, а вполне мирным, но разделение на два-три государства становится более реальным в перспективе двух-трех десятилетий.

- А возможен ли реванш консервативной Америки, националистов, которых представлял Дональд Трамп?

— Я уверен, что будет реванш. Демократы будут делать все, чтобы это не состоялось путем политических реформ, увеличения количества штатов, легализации большого числа мигрантов. Но националисты просто так не сдадутся. Другое дело, будет ли этот реванш поворотным и необратимым, или это будет реванш на несколько лет, более успешный, чем у Трампа, но после их все равно задавят, предсказать невозможно.

- Трамп — это политический труп или у него есть будущее?

Конец старой Америки. Ее консерваторы уже не способны самоорганизоваться © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Поэтому он как был, так и останется самым популярным политиком США. В 2024 году он попытается выдвинуться к власти, и это будет эпохальная битва.

- Что политический кризис в США значит для России?

— Для России это в любом случае плюс, потому что чем больше Штаты будут заниматься своими проблемами, тем меньше будет их участие во внешней политике.

Для России однозначно была бы выгодна долгосрочная победа националистов, Трампа, но даже если этого не произойдет, мы все равно будем получать выигрыш от того, что побеждающие, как им кажется, глобалисты и демократы будут поглощены внутренними разборками.

- Но ведь есть и обратная сторона медали, все-таки США боролись с исламским терроризмом, сдерживали Китай…

Неожиданный ход: зачем Байден назначает директором ЦРУ бывшего посла в России и противника членства Украины в НАТО © РИА Новости, Виталий Белоусов | Перейти в фотобанк

У Китая нет идеологической программы, мирового проекта, а у Запада, американцев, такой проект был. Те же самые исламисты являются следствием интервенции Запада на Ближнем Востоке. Запад борется с проблемами, которые сам и порождает.

- Следует ли ожидать, что влияние России в бывших советских республиках увеличится из-за того, что Америка теряет доминирующие позиции и будет вести себя аккуратно на постсоветском пространстве?

— Роль России должна увеличиваться независимо от того, как ведет себя Америка. Мы не исходим в своей политике из того, что хотят и как ведут себя Штаты. Нашей целью всегда была и остается интеграция постсоветского пространства, разворот Украины от Европы к России, восстановление позиций в Закавказье и в Средней Азии.

Это будет целью внешней политики России на ближайшие десятилетия независимо от того, как ведут себя Штаты. США могут осложнить и замедлить этот процесс, но не смогут остановить. Это произойдет рано или поздно, потому что у России нет никакой альтернативы этому курсу.