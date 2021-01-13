Семья новоизбранного президента США Джо Байдена в свое время заметно наследила в Украине, напомнил израильский политолог Александр Цинкер

Об этом директор Института Восточной Европы и СНГ рассказал в интервью изданию Украина.ру.

В среду, 6 января, сторонники действующего президента США Дональда Трампа вскоре после митинга, где он выступал, ворвались в Капитолий США. Беспорядки на несколько часов задержали утверждение в Конгрессе победы Джо Байдена на президентских выборах в США. Его сторонники призвали объявить Трампу импичмент за разжигание беспорядков.

- Александр, в чем, на ваш взгляд, смысл событий 6 января, когда сторонники Дональда Трампа пошли на приступ Капитолия? Означают ли эти события конец привычной нам американской политической системы?

— Еще до штурма Капитолия в разных американских изданиях появлялись статьи с заголовками: «Прощай, Америка, которую мы любили». Существовало представление о США как о демократической супердержаве, в которой ценится Конституция, а не переписывается под каждого руководителя, как это бывает во многих странах. Конституция была написана для ограничения права власти вмешиваться в повседневную жизнь, отстаивала свободы и права человека.

Александр Цинкер: кто он © Facebook, Александр Цинкер

Пиком борьбы с действующей властью в США, властью Трампа, стал 2020 год. От протестов, связанных с коронавирусом, после гибели афроамериканца Флойда и активизации движения Black Lives Matter страна стала практически неуправляемой, особенно в штатах, губернаторами которых являются демократы. Завершающей точкой охватившего США безумия стало голосование на президентских выборах, расколовшее Америку на две части.

Еще Авраам Линкольн говорил, что Америку невозможно уничтожить извне, она может быть разрушена, только если американцы сделают это сами. Сегодня придерживаться республиканских взглядов стало опасно для простого американца. Вспоминаются времена маккартизма, когда после войны в США обострились антикоммунистические настроения. Все это сопровождалось политическими репрессиями против граждан, настроенных антиамерикански.

- Как американский кризис скажется на других странах?

— События в Вашингтоне, безусловно, продемонстрировали раскол в американском обществе и несовершенство многих демократических процедур. Штурм Конгресса в США, в стране — символе демократического мира, многими может быть истолкован как признак кризиса всей западной демократии. В очередной раз эксперты разных стран обратили внимание на то, что электоральная система США архаична и не отвечает современным демократическим стандартам.

Конец старой Америки. Ее консерваторы уже не способны самоорганизоваться © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Возникает вопрос: как теперь представители демократических институтов США смогут указывать другим странам, как проводить выборы, если у них, по словам их президента, выборы были полностью сфальсифицированы? Имидж США, конечно, пострадал, и как будет развиваться ситуация в дальнейшем, когда все руководство в стране перешло в руки демократов, очень сложно прогнозировать.

- А что ждет самого Трампа? Ему грозят судом и импичментом.

- Ему уже угрожали импичментом. В декабре 2019 года Палата представителей одобрила импичмент на основании обвинений в злоупотреблении властью и препятствовании работе Конгресса. Но Сенат затем оправдал его по обеим статьям в феврале 2020-го.

Для смещения президента, подвергнутого импичменту, необходимо две трети голосов сенаторов. Это означает, что для успеха импичмента необходимо, чтобы его поддержали не менее 17 республиканцев, и пока далеко не очевидно, что среди них есть столько готовых порвать с президентом. Велика вероятность, что процедура станет символическим жестом с целью призвать Трампа к ответу за штурм Капитолия.

Я понимаю цель демократов… Они хотят убрать Трампа раз и навсегда. Если его отстранят через импичмент, он не сможет выставить свою кандидатуру в следующий раз и занимать посты в государственных структурах.

Вряд ли, конечно, миллионер Трамп собирается работать в госструктурах США, но у него может остаться желание пойти на следующие выборы. Не думаю, что он будет баллотироваться еще раз, хотя от Трампа всего можно ожидать.

Я бы обратил внимание на другую странную ситуацию, сложившуюся после выборов. Действующий президент, который еще может нажать на пока остающуюся у него ядерную кнопку, уже не может нажать на кнопку в Twitter или Facebook. Общество должно задуматься, как может такое происходить, что группа владельцев социальных сетей может с легкостью перекрывать мировые информационные потоки…

- На ваш взгляд, сбывается ли предостережение Линкольна о том, что Америка может уничтожить сама себя?

— Я надеюсь на здравый смысл американцев. Да, по Конституции США любой штат может выйти из состава страны. Но не думаю, что может дойти до такой крайности.

Перед новым руководством США стоят сложные задачи во внешней политике: по-новому выстраивать взаимоотношения с Китаем, Россией, Евросоюзом, Ираном.

Не менее сложными процессами новым властям придется заняться и во внутренней политике. Хочется надеяться, что демократы будут стараться понизить накал внутреннего противостояния. Насколько у них это получится, покажет время. Работать им придется под жестким контролем республиканцев, а они не упустят свои возможности для критики действующей власти. Но я не думаю, что республиканцы перейдут к такому же ожесточенному противостоянию, как это сделали в свое время демократы с Трампом.

- Протестующие ворвавшись в Капитолий, оказали медвежью услугу своему лидеру, дав дополнительные козыри в руки демократов. А возможно ли, что это была спланированная провокация?

— Вполне возможно. Штурм Капитолия сторонниками Трампа вызвал волну осуждения, в том числе со стороны лояльных президенту республиканцев в Конгрессе, бывших министров в его администрации и высокопоставленных американских дипломатов, а демократы, используя именно эту ситуацию, планируют объявить Трампу импичмент.

Американский раскол. Что будет с США после штурма Капитолия © REUTERS, Leah Millis

Согласен, что республиканцы ничего не получили от этой акции. Это скорее отрицательно повлияло на имидж Трампа и сторонников Республиканской партии. К сожалению, ситуация еще остается напряженной. Внутренний отчет ФБР свидетельствует о масштабной подготовке во всех 50 штатах массовых акций протеста вооруженных сторонников уходящего президента накануне инаугурации Байдена.

В отчете также говорится об угрозах в отношении Джо Байдена, а также вице-президента Камалы Харрис и спикера палаты представителей Нэнси Пелоси. Мэр Вашингтона Баузер призвала общественность воздержаться от участия в торжествах по случаю инаугурации Байдена. А президент Трамп подписал указ о введении чрезвычайного положения в Вашингтоне до 24 января.

- Какой будет политика администрации Байдена на постсоветском пространстве? Его предшественник больше внимания уделял противостоянию с Китаем и внутренним проблемам США. А как будет вести себя Байден?

— Байден столкнется с еще большими проблемами, чем Трамп. Во-первых, это пандемия коронавируса, которая свирепствует в США. Пандемия после инаугурации нового президента никуда не исчезнет, с ней надо будет что-то делать. А во-вторых, он получает американское общество, расколотое по политическим, социальным, культурологическим и другим аспектам, примирение которого может занять всю каденцию, и не одну.

Последнее прости от Трампа или первый привет от Байдена? Киев попал в Blacklist © РИА Новости, Алексей Агарышев | Перейти в фотобанк

Отношения со странами бывшего СССР не улучшатся, давление, а порой и санкции будут продолжаться. Подробно возможную политику администрации Байдена на постсоветском пространстве целесообразно обсудить отдельно, с учетом специфики каждой страны.

Особый интерес представляет Украина. Семья Байдена в свое время заметно наследила в Украине, и поэтому президент Байден будет стараться не проявлять чрезмерных симпатий к руководству Украины, поскольку республиканцы и критики из СМИ увидят в этом доказательство того, что они были правы, обвиняя нового президента в недостойных сделках на Украине.