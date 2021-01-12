Молчаливое большинство в США обретает политическую субъектность и скоро обретет новых героев и мучеников, считает политолог Александр Асафов

Об этом обозреватель радиостанции «Говорит Москва» рассказал в интервью изданию Украина.ру.

В среду, 6 января, сторонники действующего президента США Дональда Трампа вскоре после митинга, где он выступал, ворвались в Капитолий США. Беспорядки на несколько часов задержали утверждение в конгрессе победы Джо Байдена на президентских выборах в США. Его сторонники призвали объявить Трампу импичмент за разжигание беспорядков.

- Александр, означает ли штурм Капитолия сторонниками Трампа крах американкой системы демократии?

— Демократия в Соединенных Штатах давно существует исключительно на экспорт. То устройство политической жизни, которое существует в США, к демократии имеет весьма посредственное отношение. Однако штурм Капитолия показывает, что часть избирателей, которая себя считала большинством, воспринимает демократию иначе, чем элиты, и считает, что дух отцов-основателей, дух фронтира, достижения американского общества действительно существуют.

Конец старой Америки. Ее консерваторы уже не способны самоорганизоваться © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Потому что при демократии невозможна ситуация, когда погромщиков и поджигателей магазинов называют мирными протестующими. Вычеркивание из социальной жизни людей с неправильными взглядами в очередной раз продемонстрировало, что американская демократия — это экспортный продукт для свержения режимов.

- Что ожидает лидера консервативной Америки, пока еще действующего президента Дональда Трампа?

— Эксперты реалисты, в том числе внутри США, сходятся во мнении, что демократы приложат все усилия, чтобы 13 и 14 января довести вопрос с импичментом до точки и доделать то, что им не удалось в первый раз.

Это принципиальная позиция, которая позволит вычеркнуть Трампа не только из СМИ, как они это сделали в 2016 году, не только из соцсетей, как они это сделали в 2021-м, но и из политической жизни. Лишить его возможности занимать не только государственные должности, но и любые избирательные должности.

Возможно, будут и уголовные дела, но пока этот вопрос открытый, нужно будет применение 25 поправки к конституции о досрочном лишении полномочий. Но они постараются это сделать. Думаю, при любом развитии событий для Дональда Трампа с высокой долей вероятности в силу возраста это конец, но это не конец его сторонников.

То есть та молчаливая политическая сила, то самое большое молчаливое большинство обрело политическую субъектность, и скоро мы увидим, как оно обретет своих новых героев и мучеников из тех, кто будет наказан жесточайшим образом за участие в штурме Капитолия, за то, что в романе Джорджа Оруэлла «1984» называется словом «двоемыслие», то есть за паблики в соцсетях, разговоры, выражение своих позиций.

Это новое движение обретает сейчас политическую субъектность, и, как любые роды, это сопровождается муками, болью и, возможно, будет сопровождаться кровью.

- Если говорить о Республиканской партии, которая аккумулировала чаяния белых американцев, какое будущее ждет ее?

— Не думаю, что в Республиканской партии возможен раскол. Она все-таки часть американской политической системы, имитирующей демократию.

Да, по части риторики взгляды республиканцев традиционно совпадали с интересами политического большинства. Но если внимательно посмотреть на республиканцев, они командные игроки. Их команда — весь политический истеблишмент США. Это участники договорных матчей.

Украина–2014, Белоруссия–2020, США–2021. Общее и особенное © REUTERS, Shannon Stapleton

Поэтому она будет существовать, но демократы устроили эту историю с делегитимизацией выборов и приводом к власти команды Байдена, потому что осознают, что в текущей ситуации на волне грандиозного экономического мирового кризиса четырехлетнего срока полномочий команды не хватит. Поэтому они закрепились надолго.

Если касаться будущего Республиканской партии, то республиканцев мы не увидим у власти лет 12, а может быть, и больше. Все зависит от экономических реалий США.

- Насколько сильный удар по имиджу США как оплота демократии нанесут события в Капитолии?

— Нисколько не нанесут, потому что США со своим имиджем работают посредством санкций и военного компонента. Поэтому те, кто к США относился плохо, продолжат также плохо относиться. Те, кто вынужден в силу ряда экономических и прочих обязательств относиться хорошо, продолжат вынужденно относиться хорошо.

- Какой будет политика Байдена на постсоветском пространстве?

— Учитывая ряд озвученных приоритетов, например, обсуждаемый глава ЦРУ, который является бывшим послом в России (Уильям Бернс был послом в РФ в 2005-2008 годах. — Ред.), работа спецслужб и работа по негативному взаимодействию в сторону России будет усилена кратно, потепления ждать не приходится.