Об этом обозреватель радиостанции «Говорит Москва» рассказал в интервью изданию Украина.ру.
В среду, 6 января, сторонники действующего президента США Дональда Трампа вскоре после митинга, где он выступал, ворвались в Капитолий США. Беспорядки на несколько часов задержали утверждение в конгрессе победы Джо Байдена на президентских выборах в США. Его сторонники призвали объявить Трампу импичмент за разжигание беспорядков.
- Александр, означает ли штурм Капитолия сторонниками Трампа крах американкой системы демократии?
— Демократия в Соединенных Штатах давно существует исключительно на экспорт. То устройство политической жизни, которое существует в США, к демократии имеет весьма посредственное отношение. Однако штурм Капитолия показывает, что часть избирателей, которая себя считала большинством, воспринимает демократию иначе, чем элиты, и считает, что дух отцов-основателей, дух фронтира, достижения американского общества действительно существуют.
Это означает, что их ценностное восприятие американской жизни столкнулось с политической реальностью. Оказалось, что ими управляют жесткие беспринципные элиты, которые решают свои преимущественно финансовые вопросы всеми доступными способами. Они узнали, что нет свободных выборов, нет легитимной власти, нет демократии.
Потому что при демократии невозможна ситуация, когда погромщиков и поджигателей магазинов называют мирными протестующими. Вычеркивание из социальной жизни людей с неправильными взглядами в очередной раз продемонстрировало, что американская демократия — это экспортный продукт для свержения режимов.
- Что ожидает лидера консервативной Америки, пока еще действующего президента Дональда Трампа?
— Эксперты реалисты, в том числе внутри США, сходятся во мнении, что демократы приложат все усилия, чтобы 13 и 14 января довести вопрос с импичментом до точки и доделать то, что им не удалось в первый раз.
Это принципиальная позиция, которая позволит вычеркнуть Трампа не только из СМИ, как они это сделали в 2016 году, не только из соцсетей, как они это сделали в 2021-м, но и из политической жизни. Лишить его возможности занимать не только государственные должности, но и любые избирательные должности.
Возможно, будут и уголовные дела, но пока этот вопрос открытый, нужно будет применение 25 поправки к конституции о досрочном лишении полномочий. Но они постараются это сделать. Думаю, при любом развитии событий для Дональда Трампа с высокой долей вероятности в силу возраста это конец, но это не конец его сторонников.
То есть та молчаливая политическая сила, то самое большое молчаливое большинство обрело политическую субъектность, и скоро мы увидим, как оно обретет своих новых героев и мучеников из тех, кто будет наказан жесточайшим образом за участие в штурме Капитолия, за то, что в романе Джорджа Оруэлла «1984» называется словом «двоемыслие», то есть за паблики в соцсетях, разговоры, выражение своих позиций.
Это новое движение обретает сейчас политическую субъектность, и, как любые роды, это сопровождается муками, болью и, возможно, будет сопровождаться кровью.
- Если говорить о Республиканской партии, которая аккумулировала чаяния белых американцев, какое будущее ждет ее?
— Не думаю, что в Республиканской партии возможен раскол. Она все-таки часть американской политической системы, имитирующей демократию.
Да, по части риторики взгляды республиканцев традиционно совпадали с интересами политического большинства. Но если внимательно посмотреть на республиканцев, они командные игроки. Их команда — весь политический истеблишмент США. Это участники договорных матчей.
Не думаю, что патриоты Америки, как они себя называют, ультраправые радикалы, как их называют оппоненты, будут иметь отношение к будущему Республиканской партии. Будут ли они ее поддерживать, или нет, для Республиканской партии это не важно, поскольку она системный игрок.
Поэтому она будет существовать, но демократы устроили эту историю с делегитимизацией выборов и приводом к власти команды Байдена, потому что осознают, что в текущей ситуации на волне грандиозного экономического мирового кризиса четырехлетнего срока полномочий команды не хватит. Поэтому они закрепились надолго.
Если касаться будущего Республиканской партии, то республиканцев мы не увидим у власти лет 12, а может быть, и больше. Все зависит от экономических реалий США.
- Насколько сильный удар по имиджу США как оплота демократии нанесут события в Капитолии?
— Нисколько не нанесут, потому что США со своим имиджем работают посредством санкций и военного компонента. Поэтому те, кто к США относился плохо, продолжат также плохо относиться. Те, кто вынужден в силу ряда экономических и прочих обязательств относиться хорошо, продолжат вынужденно относиться хорошо.
- Какой будет политика Байдена на постсоветском пространстве?
— Учитывая ряд озвученных приоритетов, например, обсуждаемый глава ЦРУ, который является бывшим послом в России (Уильям Бернс был послом в РФ в 2005-2008 годах. — Ред.), работа спецслужб и работа по негативному взаимодействию в сторону России будет усилена кратно, потепления ждать не приходится.