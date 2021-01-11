Протесты в США практически ничем не отличаются от процессов, которые происходят в странах СНГ, считает молдавский политолог Корнел Чуря

Об этом Чуря рассказал в интервью изданию Украина.ру.

В среду, 6 января, сторонники действующего президента США Дональда Трампа устроили массовые беспорядки и ворвались в здание Капитолия. В результате столкновений с полицией погибли четверо протестующих и один полицейский.

- Корнел, что, по-вашему, означает проявление настолько агрессивных для США действий в «столице мирового капитализма и демократии» — конец эпохи демократии? Конец капитализма?

— Я не думаю, что это конец капитализма. Правящая элита, глобалисты — они пока в состоянии удержать ситуацию под контролем. Мы это видим даже по поведению Трампа, который ретировался, политически сделал шаг назад.

Корнел Чуря об итогах 2020 года: Молдавия находится в преддверии значительных событий © © Sputnik / Rodion Proca Хиллари Клинтон назвала desperados, — людей глубинки, которые долгое время копили недовольство по отношению к глобалистской элите, чувствовали себя ущемленными. Более того, там большое влияние имеют конспирационные теории, которые тоже отражают понимание со стороны простых американцев, что что-то не в порядке, что против них интригуют и не считаются с их интересами.

В нашем регионе мы можем комментировать происходящее в США, ссылаясь на те же процессы, которые происходят у нас. Есть большое количество людей в демократическом обществе, которые чувствуют себя обделенными. Вот они по-разному это выражают: Белоруссия одним образом, США — другим. Как мне кажется, это качественно процессы из одной серии.

- Как вы считаете, могли ли эти протесты быть спланированной акцией? Ведь Трампу они оказали медвежью услугу…

— Ну, сейчас ищут виновных и пытаются найти русскоязычных агентов демократов. Мне кажется, что такая версия имеет право на существование, но нужно найти доказательства. А тот факт, что недовольство людей было использовано, — это очевидно. Каким образом это было сделано, или это было спонтанное движение — мы пока что не знаем. Я не возьмусь сейчас утверждать, что кто-то за этим стоял.

Мы привыкли это объяснять в наших условиях, что Запад организовывает «оранжевые революции», но мало верится, что он их сам у себя организовал.

- Каковы перспективы Трампа после произошедшего? Демократы уже обвинили его в подстрекательстве, за что ему грозит импичмент и отстранение от власти.

— На первый взгляд, исходя из создавшейся ситуации, его положение ухудшилось, потому что он не довел борьбу до конца, не солидаризировался с протестным движением, которое вышло его поддерживать. То есть он сделал шаг назад.

Конец старой Америки. Ее консерваторы уже не способны самоорганизоваться © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Пока что он политически находится в глухой защите. И принимая во внимание тот факт, что он пообещал мирный транзит власти, я думаю, что он, скорее, будет бороться за свою личную безопасность. А как политический игрок он, мне кажется, проиграл, потому что его шансом было слиться с протестным движением — он этого не сделал. Отсюда и определенное разочарование среди его сторонников.

- Как вы считаете, будет ли Байден показательно проводить «антитрамповскую политику», в частности на постсоветском пространстве?

— В Молдове мы не видим особенной разницы между трамповской внешней политикой и, например, обамовской. Это все равно из той же оперы, те же инструменты, то же усиление влияния.

Как при Обаме, так и при Трампе было давление на политиков, контроль определенных ключевых институтов, влияние американского посла, который постоянно общается с политиками кулуарно.

Поэтому у нас такое видение, что внешняя политика США как при демократах, так и при республиканцах не сильно различается.