Белорусские политические элиты слабо заинтересованы в интеграции с Россией, так как боятся потерять свой бизнес, а интересы рядовых белорусов во власти сейчас никто не представляет, считает писатель Владимир Видеманн

- Владимир, некоторые политологи, комментирующие ситуацию в Белоруссии накануне Всебелорусского народного собрания, считают, что Лукашенко более выгоден Западу, чем России, так как он — это единственная преграда на пути к интеграции России и Белоруссии. Вы с этим согласны?

— Очень предвзятое мнение, на грани троллинга. Если бы Запад поддерживал Лукашенко, зачем ему рушить легитимность последнего через продвижение Тихановской? И потом, я не думаю, что в пост-лукашенковской Беларуси найдутся влиятельные силы, выступающие за полную интеграцию с Россией.

Никто же не хочет терять свой бизнес, открывая ворота российскому олигархату. Что касается рядовых граждан, то они политически полностью разобщены, их интересы никто во властных структурах не представляет.



- Кто, по вашему мнению, может стать главной фигурой прозападной оппозиции в Беларуси после Тихановской? Такое вообще возможно? Или она ещё надолго останется тем человеком, на которую будут делать ставку?

— Мы видим, что Тихановская — человек совершенно случайный, еще вчера жаривший котлеты. Таких как она — легион. Сойдет с дистанции она — появится кто-то из мывших вчера полы или штопавших носки. Насчет «серьезных кандидатов» мне сказать сложно.

Лично мне симпатичен Алексей Дзермант — взвешенный интеллектуал, патриот Беларуси, знающий историю страны и мира.

Но у него нет за спиной никого из сильных мира сего, и дадут ли ему встать у руля (особенно после его тактических заигрываний с Москвой) — большой вопрос.

- Как вы думаете, стоит ли России увеличить квоту для белорусских студентов в своих вузах? Какие ещё программы для развития братских отношений между жителями наших стран стоило бы ввести?

— Теоретически тут сделать можно очень много, учитывая языковое единство обеих политических наций. Но мы же понимаем, что финансовый сектор Кремля не заинтересован в подобной благотворительности.

Достаточно выслушать мнение по поводу политики этого сектора, высказываемое представителями российской патриотической оппозиции.

Тут, можно сказать, на своих денег нет, тем более их не будет на иностранных агентов. По крайней мере, до тех пор, пока при власти находится эта команда.