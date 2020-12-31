Владимир Мединский на протяжении восьми лет был одним из самых ярких и самобытных министров культуры в истории России. Ныне он является помощником Президента Российской Федерации. Будучи ещё довольно молодым человеком, Владимир уже создал большое научное наследие, произвел множество свежих проектов и идей. Благодаря ему современная российская культура приобрела поистине второе дыхание, активизировались музеи, архивы, театры и выставочные площадки. В стране развернулись дискуссии, деятельность Мединского никого не оставляла равнодушным. Для России культура — это особая сфера, поэтому все обращали внимание на то, что делает Владимир. Это вызывало у людей разнообразную реакцию. Он был одним из самых известных и упоминаемых министров на протяжении многих лет.
- Владимир, с чем у вас ассоциируется Новый год? Что приходит первым в голову, когда речь заходит о празднике и о самом грядущем годе?
— Думаю, что, как и у многих, Новый год у меня ассоциируется с надеждой на лучшее.
- Расскажите о том, ставили ли в вашем доме ёлку. Настоящую или искусственную, кто наряжал ёлку?
— Ёлку ставили всегда! Обычно натуральную, искусственных тогда как-то и не было. Ёлку наряжали все, игрушки были довольно скромными. Самая большая проблема была — выковырять потом из паласа иголки. Ковров у нас не было, был палас. Естественно, что через какое-то время ёлка начинала осыпаться, выковыривать иголки из паласа — это была моя работа надолго. Это был такой кропотливый труд, долгий.
- Золушкина работа, не иначе. Расскажите, какие подарки вы получали под ёлочку в детстве? Может быть, было что-то такое, что хотели получить, но так и не получили?
- Знаете, Анна, к подаркам у меня в семье всегда относились символически, на подарках не зацикливались. Семья жила скромно. Но однажды удалось достать билет в Кремль на ёлку. Там подарили маленькую пластмассовую Спасскую башню, в которую были сложены конфеты из серии «А ну-ка отними!» и «Раковые шейки». Вот эта пластмассовая башня хранилась у нас дома потом много лет пустая, это была такая ценная дизайнерская тара.
- Какие-то деликатесы были на новогоднем столе? Что готовили?
— Как обычно, как у всех, всегда готовили то, что была возможность приобрести, я не могу сказать, что было что-то особенное. Холодец был, винегрет был.
- Расскажите о сегодняшних семейных традициях. Как сейчас вы отмечаете Новый год. С кем? Верят ли ваши дети в Деда Мороза?
— За Деда Мороза в нашей семье жена. Она отвечает за переписку, является главным почтмейстером, который всё это организует. Всегда ставится ёлка, и Новый год мы из года в год встречаем дома с родителями. С моими родителями, иногда и родители жены приезжают. За последние двадцать лет мы буквально раза два встречали Новый год без родителей. И в этом году мы тоже будем отмечать с родителями!
Ковидный коварный год нас всех рассорил и расселил, развёл по разным углам. Был момент, когда все мы оказались отрезаны от нашего старшего поколения. Из-за того, что боялись заразить пожилых людей, из-за большой вирулентности вируса и по причине того, что Covid-19 особенно тяжело протекает у людей старшего возраста. Мне кажется, в этой сепарации сокрыто что-то поистине дьявольское. Отдалиться от родителей, чтобы продлить их жизнь. Расскажи кто-то нам это пару лет назад, ни за что не поверили бы.
Мне кажется, что сегодня сильнее, чем раньше, выступили на передний край настоящие ценности, составляющие так называемого простого человеческого счастья. Так часто пишут в открытках: здоровья, благополучия и простого человеческого счастья. Владимир Мединский давно разгадал секрет этого простого счастья: крепкий тыл, здоровые живые родители, дети.