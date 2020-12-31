Поэт и публицист Анна Ревякина в необычной беседе с Владимиром Мединским о золушкиной работе и заветном билете в Кремль

Владимир Мединский на протяжении восьми лет был одним из самых ярких и самобытных министров культуры в истории России. Ныне он является помощником Президента Российской Федерации. Будучи ещё довольно молодым человеком, Владимир уже создал большое научное наследие, произвел множество свежих проектов и идей. Благодаря ему современная российская культура приобрела поистине второе дыхание, активизировались музеи, архивы, театры и выставочные площадки. В стране развернулись дискуссии, деятельность Мединского никого не оставляла равнодушным. Для России культура — это особая сфера, поэтому все обращали внимание на то, что делает Владимир. Это вызывало у людей разнообразную реакцию. Он был одним из самых известных и упоминаемых министров на протяжении многих лет.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков: Я до сих пор пестую веру в Деда Мороза © РИА Новости, Сергей Гунеев - Владимир, с чем у вас ассоциируется Новый год? Что приходит первым в голову, когда речь заходит о празднике и о самом грядущем годе?

— Думаю, что, как и у многих, Новый год у меня ассоциируется с надеждой на лучшее.

- Расскажите о том, ставили ли в вашем доме ёлку. Настоящую или искусственную, кто наряжал ёлку?

— Ёлку ставили всегда! Обычно натуральную, искусственных тогда как-то и не было. Ёлку наряжали все, игрушки были довольно скромными. Самая большая проблема была — выковырять потом из паласа иголки. Ковров у нас не было, был палас. Естественно, что через какое-то время ёлка начинала осыпаться, выковыривать иголки из паласа — это была моя работа надолго. Это был такой кропотливый труд, долгий.

- Золушкина работа, не иначе. Расскажите, какие подарки вы получали под ёлочку в детстве? Может быть, было что-то такое, что хотели получить, но так и не получили?

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- Какие-то деликатесы были на новогоднем столе? Что готовили?

— Как обычно, как у всех, всегда готовили то, что была возможность приобрести, я не могу сказать, что было что-то особенное. Холодец был, винегрет был.

- Расскажите о сегодняшних семейных традициях. Как сейчас вы отмечаете Новый год. С кем? Верят ли ваши дети в Деда Мороза?

— За Деда Мороза в нашей семье жена. Она отвечает за переписку, является главным почтмейстером, который всё это организует. Всегда ставится ёлка, и Новый год мы из года в год встречаем дома с родителями. С моими родителями, иногда и родители жены приезжают. За последние двадцать лет мы буквально раза два встречали Новый год без родителей. И в этом году мы тоже будем отмечать с родителями!

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Мне кажется, что сегодня сильнее, чем раньше, выступили на передний край настоящие ценности, составляющие так называемого простого человеческого счастья. Так часто пишут в открытках: здоровья, благополучия и простого человеческого счастья. Владимир Мединский давно разгадал секрет этого простого счастья: крепкий тыл, здоровые живые родители, дети.