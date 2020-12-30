Издание Украина.ру вместе с экспертами подводит итоги уходящего 2020 года. По мнению директора Института ЕврАзЭС Владимира Лепехина, главной болевой точкой для России в этом году стали события в Белоруссии

- Владимир, могли бы вы выделить три главных события постсоветского пространства в 2020 году?

— Событие номер один — это ситуация в Белоруссии. Все-таки Минск — столица СНГ. Поэтому те события, которые там произошли, попытка госпереворота — это удар по СНГ, по Евразийскому экономическому союзу, по Союзному государству.

Ситуация остается непростой, легитимность власти резко снизилась, но самое главное, что появились такие политические силы оппозиционные, которые манипулируются западными странами. И, естественно, это стало субъектом политики Белоруссии и субъектом влияния на пространство СНГ.

Кризис и метания властей: итоги 2020 года для Белоруссии © БелТА | БелТА | Перейти в фотобанк

Что касается третьего события… Ну, я не буду называть ситуацию в Молдавии событием, было абсолютно предсказуемо, что выборы закончатся поражением Додона и усилением прозападной, прорумынской ориентации Молдавии.

Я бы к третьему событию отнес события в Киргизии. События очень интересные, очень показательные во всех смыслах. Это фактически свержение Сооронбая Жээнбекова и освобождение Алмазбека Атамбаева, предыдущего президента, и подготовка к новым президентским выборам. По-разному оценивают эти массовые волнения. Кто-то называет это очередной революцией. В любом случае это довольно значимое событие не только для Киргизии, но и для всех стран Центральной Азии, где наблюдаются схожие проблемы. Киргизия также член не только СНГ, но и ОДКБ и Евразийского экономического союза.

- А как вы считаете, какое из этих событий стало самой важной болевой точкой для России?

— Конечно, Белоруссия, так как здесь не только политический фактор, но и фактор ментальный, потому что часть белорусского народа фактически стала на сторону противников Российской Федерации и вообще Русского мира, то есть они идентифицировали себя как «змагары», «литвины», как представители западной цивилизации, и это очень серьезный фактор.

«Северный поток – 2»: Путин уверен, что строительство газопровода будет закончено, а российская баржа «Фортуна» уложила первые километры труб © РИА Новости, Михаил Климентьев | Перейти в фотобанк

И, конечно, ситуация с Белоруссией очень непростая во всех смыслах, потому что усиление вот этих прозападных настроений, дискредитация власти, метания Лукашенко, его непоследовательность — все это в совокупности является очень серьезным фактором подрыва и национальной безопасности России, и возможности развития интеграционных структур.

- Какая страна СНГ, по-вашему, больше всего экономически пострадала от пандемии коронавируса?

— По всей видимости, все-таки Россия больше всего пострадала. Ну, мы знаем, что та же самая Белоруссия достаточно прохладно отнеслась к пандемии. В Украине, учитывая, что там хаос и отсутствие вертикали власти более-менее дееспособной, ограничительные меры при всем желании невозможно было как-то осуществить.

В Казахстане больше смотрят не на Россию, а на Китай. Государство контролирует, но в отношении бизнеса не действуют такие ограничения, как в России.

В России меры были абсолютно неадекватными, Россия фактически бежала впереди паровоза. Есть вот эти преступные рекомендации ВОЗ, направленные не только на продвижение психоза коронавирусного, но еще и на методы лечения. Методы лечения порочные — об этом говорят многие российские врачи, но почему-то многие наши ведомства взяли под козырек, четко исполняют рекомендации ВОЗ.

2020-й коронавирусный: не подводите итоги, все только начинается © CC0, Pixabay

Этот удар по бизнесу — он очень серьезный в ситуации, когда 2020 год и так принес другие форс-мажоры, такие как падение цен на нефть и газ, блокирование наших энергетических проектов и так далее.

С учетом всего этого действия властей были не адекватны, и для российских граждан это очень серьезный удар.

- Стоит ли ожидать внимания Байдена к постсоветским странам? К каким именно он проявит больший интерес?

— Избрание Байдена нужно глобалистам, и не для того, чтобы изменить политику или усилить репрессивную политику по отношению к России, а для того, чтобы в первую очередь разрушить государственность США.

Дело в том, что 2021 год — это год разрушения всех ведущих суверенных государств. Не только России, но и США, Великобритании, Германии, Франции и даже Китая. Потому что глобалисты переходят в следующую фазу установления такого глобального режима.

В 2020 году посредством пандемии они обеспечили полный информационный контроль над всеми мировыми СМИ, правительствами и так далее и фактически сформировали глобальное киберпространство.

Байден — президент. В США подвели итоги выборов, но это ещё не конец © REUTERS, Leah Millis

В 2021 году будет переход к другой фазе: поскольку финансовое управление миром уже давно создано, соответственно, нужно менять субъектность. В следующем году начнет проявлять себя так называемое мировое правительство, и сопротивление ему могут оказать только национальные правительства, то есть России, США (Трамп и его сторонники) и т.д.

Всех будут пытаться опускать, заменять, соответственно, рушить государственность. Во главе всех «независимых» государств должны стоять клоуны. Клоун стоит во главе Украины, клоун избрался в США. Соответственно, в 2021 году будет сильное давление на Россию и на Путина в том смысле, чтобы он ушел и совершил транзит в пользу кандидатуры, которая устраивает глобалистов.