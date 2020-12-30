- Владимир, могли бы вы выделить три главных события постсоветского пространства в 2020 году?
— Событие номер один — это ситуация в Белоруссии. Все-таки Минск — столица СНГ. Поэтому те события, которые там произошли, попытка госпереворота — это удар по СНГ, по Евразийскому экономическому союзу, по Союзному государству.
Ситуация остается непростой, легитимность власти резко снизилась, но самое главное, что появились такие политические силы оппозиционные, которые манипулируются западными странами. И, естественно, это стало субъектом политики Белоруссии и субъектом влияния на пространство СНГ.
Второе — это события на Южном Кавказе. Армения не просто член СНГ, она также и член ОДКБ и Евразийского экономического союза, основной союзник Российской Федерации. И, конечно, война, развязанная против Нагорного Карабаха, — силы республики потерпели поражение. Плюс отношения между Азербайджаном и Арменией, можно сказать, зашли в тупик. Ну и для России это, конечно, очень серьезное испытание, потому что появилась еще одна горячая точка, где Россия теперь в течение долгого времени вынуждена будет держать своих миротворцев, соответственно, постоянно отвечать на какие-то провокации, которые там будут, совершенно очевидно, со стороны Турции и других держав.
Что касается третьего события… Ну, я не буду называть ситуацию в Молдавии событием, было абсолютно предсказуемо, что выборы закончатся поражением Додона и усилением прозападной, прорумынской ориентации Молдавии.
Я бы к третьему событию отнес события в Киргизии. События очень интересные, очень показательные во всех смыслах. Это фактически свержение Сооронбая Жээнбекова и освобождение Алмазбека Атамбаева, предыдущего президента, и подготовка к новым президентским выборам. По-разному оценивают эти массовые волнения. Кто-то называет это очередной революцией. В любом случае это довольно значимое событие не только для Киргизии, но и для всех стран Центральной Азии, где наблюдаются схожие проблемы. Киргизия также член не только СНГ, но и ОДКБ и Евразийского экономического союза.
- А как вы считаете, какое из этих событий стало самой важной болевой точкой для России?
— Конечно, Белоруссия, так как здесь не только политический фактор, но и фактор ментальный, потому что часть белорусского народа фактически стала на сторону противников Российской Федерации и вообще Русского мира, то есть они идентифицировали себя как «змагары», «литвины», как представители западной цивилизации, и это очень серьезный фактор.
Это еще и экономически очень серьезная проблема, поскольку в нынешней ситуации, когда Россия стала сырьевой державой, зависимой от транзитных государств и зарубежных потребителей российского сырья, в частности углеводородов, и ситуации, когда Украина — недружественное государство, а «Северный поток – 2» фактически заблокирован американскими санкциями, получается, что Белоруссия в экономическом смысле последняя серьезная магистраль для прокачки газа в Европу.
И, конечно, ситуация с Белоруссией очень непростая во всех смыслах, потому что усиление вот этих прозападных настроений, дискредитация власти, метания Лукашенко, его непоследовательность — все это в совокупности является очень серьезным фактором подрыва и национальной безопасности России, и возможности развития интеграционных структур.
- Какая страна СНГ, по-вашему, больше всего экономически пострадала от пандемии коронавируса?
— По всей видимости, все-таки Россия больше всего пострадала. Ну, мы знаем, что та же самая Белоруссия достаточно прохладно отнеслась к пандемии. В Украине, учитывая, что там хаос и отсутствие вертикали власти более-менее дееспособной, ограничительные меры при всем желании невозможно было как-то осуществить.
В Казахстане больше смотрят не на Россию, а на Китай. Государство контролирует, но в отношении бизнеса не действуют такие ограничения, как в России.
В России меры были абсолютно неадекватными, Россия фактически бежала впереди паровоза. Есть вот эти преступные рекомендации ВОЗ, направленные не только на продвижение психоза коронавирусного, но еще и на методы лечения. Методы лечения порочные — об этом говорят многие российские врачи, но почему-то многие наши ведомства взяли под козырек, четко исполняют рекомендации ВОЗ.
Ну и самое главное, что были приняты неадекватные меры в отношении бизнеса. В целом средний и малый бизнес рухнули не менее чем на 20% в 2020 году. Соответственно, упали доходы населения. В среднем, рапортуют, у нас подросли зарплаты в стране на 1,5%, но это ниже инфляции. С другой стороны, эти зарплаты подросли в основном за счет крупного бизнеса и чиновников. Если их вычесть из общей массы, то доходы населения по факту снизились.
Этот удар по бизнесу — он очень серьезный в ситуации, когда 2020 год и так принес другие форс-мажоры, такие как падение цен на нефть и газ, блокирование наших энергетических проектов и так далее.
С учетом всего этого действия властей были не адекватны, и для российских граждан это очень серьезный удар.
- Стоит ли ожидать внимания Байдена к постсоветским странам? К каким именно он проявит больший интерес?
— Избрание Байдена нужно глобалистам, и не для того, чтобы изменить политику или усилить репрессивную политику по отношению к России, а для того, чтобы в первую очередь разрушить государственность США.
Дело в том, что 2021 год — это год разрушения всех ведущих суверенных государств. Не только России, но и США, Великобритании, Германии, Франции и даже Китая. Потому что глобалисты переходят в следующую фазу установления такого глобального режима.
В 2020 году посредством пандемии они обеспечили полный информационный контроль над всеми мировыми СМИ, правительствами и так далее и фактически сформировали глобальное киберпространство.
Простой пример: как только начались эти постановочные ролики о пандемии, даже российские СМИ государственные как по команде стали продвигать информацию о пандемии и шаг в сторону не делали особо.
В 2021 году будет переход к другой фазе: поскольку финансовое управление миром уже давно создано, соответственно, нужно менять субъектность. В следующем году начнет проявлять себя так называемое мировое правительство, и сопротивление ему могут оказать только национальные правительства, то есть России, США (Трамп и его сторонники) и т.д.
Всех будут пытаться опускать, заменять, соответственно, рушить государственность. Во главе всех «независимых» государств должны стоять клоуны. Клоун стоит во главе Украины, клоун избрался в США. Соответственно, в 2021 году будет сильное давление на Россию и на Путина в том смысле, чтобы он ушел и совершил транзит в пользу кандидатуры, которая устраивает глобалистов.