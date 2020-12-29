Издание Украина.ру вместе с экспертами подводит итоги уходящего 2020 года. Азербайджанское общество демонстрирует единство и переживает постконфликтный период, утверждает политолог Гюльнара Мамедзаде

Об этом заместитель генерального директора агентства Trend (Азербайджан) Гюльнара Мамедзаде рассказала в интервью изданию Украина.ру.

- Гюльнара, назовите, пожалуйста, самые важные события уходящего года для вашей страны?

— Безусловно, это достижение Победы во второй Карабахской войне. Азербайджан в 2020-м году вписал новую дату в современную историю — это День Победы 8 ноября в Отечественной войне. Для Азербайджана очень большое значение имеет возвращение Шуши и других регионов после армянской оккупации, восстановление территориальной целостности государства.

Гюльнара Мамедзаде: кто она © РИА Новости, Владимир Трефилов | Перейти в фотобанк

В свою очередь создание совместного мониторингового центра в Агдаме с участием России и Турции подчеркивает, что ведущие региональные державы укрепляют взаимодействие в целях безопасности региона. В регионе сейчас формируется платформа шести — это серьезая проекция региональной системы безопасности и экономического сотрудничества, которая уже вызывает определенную обеспокоенность со стороны ряда внерегиональных игроков. Также открывается Нахичеванский коридор, создаются условия для экономической интеграции на Южном Кавказе.

По итогам этой войны произошел определенный слом стереотипов в восприятии международного сообщества, в частности, разрушен миф о «непобедимости армянской армии». Этот миф мог существовать только до тех пор, пока за спиной Армении стояла Россия. А Россия сейчас выстраивает более прагматичную внешнюю политику, сохраняя приоритеты в сфере собственных национальных интересов. В то же время военные эксперты отмечают, что в мировой политике оформляется понимание современной азербайджанской армии, которая выступила в качестве современной армии XXI века.

Более того, Армения наконец получает на международном уровне признание в качестве страны-агрессора, то есть происходит перелом и на информационном направлении в пользу Азербайджана.

Очень важно осознавать поддержку позиции Азербайджана со стороны практически всех региональных стран, в том числе России, Ирана, и большинства стран мира, включая Украину.

- Во время парада победы в Баку президент Ильхам Алиев заявил о том, что Зангезур, нынешняя Сюникская область Армении, Гёйча (Севан), Иреван (Ереван) — это исторические земли Азербайджана. Остались ли еще территориальные претензии у Баку к соседней Армении и как они будут решаться?

— У Азербайджана никогда не было территориальных претензий к Армении. Это Армения предъявляет территориальные претензии к другим государствам. Не только к Азербайджану, но и кТ урции, Грузии.

Новые выборы в Армении ещё под вопросом, но противостояние в обществе нарастает © REUTERS, Lusi Sargsyan

Вероятно, это был своего рода месседж президента Азербайджана с целью остудить реваншистские настроения в Армении. И такие настроения все еще превалируют в армянских политических кругах.

Более того, армянские боевики, засевшие на этих территориях, продолжают предпринимать попытки нападения на азербайджанских военнослужащих. В результате такой атаки вчера вновь погиб азербайджанский военнослужащий, что может провоцировать нежелательную реакцию в адрес миротворцев.

Азербайджан восстанавливает территориальную целостность государства в международно признанных границах. И Армения возвращается к своим международно признанным границам. Армения должна принять эту реальность и научиться выстраивать нормальные отношения с соседними странами. Этот месседж президента был нацелен на то, чтобы армянская аудитория перестала мыслить реваншистскими категориями. Азербайджан ориентирован на нормализацию отношений с Арменией.

- Расскажите о внутриполитической ситуации в Азербайджане. Существует ли оппозиция, и какие претензии она предъявляет к действующей власти?

— Оппозиционные настроения в стране за последний период более чем умеренные. В Азербайджане сильное государство. Авторитет власти, которая предлагает серьезные программы развития, достаточно высок. Оппозиция на этом фоне ничего нового предложить не смогла. В конце прошлого года была запущена платформа диалога со всеми политическими силами страны, этот диалог продолжает работать.

После завершения войны оппозиция ушла на периферию общественного внимания. Общество демонстрирует единство и переживает постконфликтный период — радость победы и боль потерь. Азербайджанское государство оказывает моральную и материальную поддержку семьям погибших и инвалидам войны, этим категориям выделяется жилье и другие формы поддержки. В настоящее время все общество живет в неком общенациональном порыве, где сейчас нет места для радикальных оппозиционных проявлений. Но политический диалог присутствует и ведется в конструктивном ключе.

- Насколько актуальна для азербайджанского общества проблема коррупции, и как власти борются с ней? Мы знаем, что полностью искоренить эту проблему невозможно ни при одной политической системе, но тем не менее…

Выдавить Россию из Закавказья. Странные «совпадения» в последние дни © REUTERS, Stringer/File Photo

Сейчас очень серьезно обновляется команда управленцев на местах, а с учетом того, что в нашу жизнь все больше входит цифровизация, поле для коррупции будет уменьшаться.

- Какие меры для борьбы с коронавирусной инфекцией предпринимало правительство страны и насколько они были эффективны?

— Азербайджан оперативно среагировал на пандемию, принял эффективные методы в борьбе с коронавирусной инфекцией, был создан оперативный штаб. Азербайджан на всех уровнях призывал международное сообщество к консолидации усилий в борьбе с пандемией.

Кроме того, власти страны выделили 2,5 миллиарда манатов (около 1,5 миллиарда долларов) на решение проблем, связанных с пандемией. Азербайджан внес вклад в ВОЗ, оказал финансовую помощь ряду стран. У нас развернута широкая сеть модульных госпиталей. В результате принятых мер в последнее время статистика заболевания стала снижаться.