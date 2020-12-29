Этот предпраздничный разговор с Николаем Злобиным продолжает серию новогодних репортажей Анны Ревякиной в издании Украина.ру из детства известных людей.
- Николай, какое у вас самое яркое воспоминание из детства, связанное с Новым годом?
- У нас в семье Новый год всегда был особенным, для нас это был двойной праздник.
Дело в том, что 31 декабря был день рождения моей мамы Клары Константиновны Злобиной. По рассказам бабушки Дарьи Афанасьевны, мама родилась в 11 часов вечера 31 декабря, поэтому всегда за два часа до Нового года мы садились за стол и отмечали День рождения мамы. Слегка ели, слегка выпивали, потом обязательно расходились и делали вид, что ничего не происходит.
А незадолго до 12 ночи снова садились за стол и уже занимались проводами старого года и встречей нового. Помимо того, что мы все друг другу готовили новогодние подарочки, 31 декабря ещё было связано с тем, что надо было готовить подарок маме. Часть этого подарка мы традиционно с отцом делали своими руками, а не просто покупали. То есть у нас ещё был такой адреналин ожидания, понравится ей или нет. Для нас было важно, чтобы она не догадывалась, что это будет, поэтому 31 декабря был ещё такой день конспирологии.
- Ставили ли ёлку в вашей семье? Кто украшал? Какие были игрушки?
— Ёлку ставили обязательно, покупали живую и всегда очень заранее, тогда, кстати, искусственных ёлок особенно и не было. Её приносили несколько заранее в предвкушении праздника. По старой советской традиции родители вывешивали эту ёлку за окно, чтобы она не начала осыпаться и только за неделю до Нового года втаскивали обратно.
Для маленького мальчика всегда было праздником видеть ёлку, которая висит за окном. Уже в этом было праздничное настроение! Особенно красиво было, когда её покрывал снег.
Игрушек было много, у меня до сих пор сохранилось немало игрушек из детства. И крестовина тоже сохранилась. И сохранился старый детский пластмассовый Дед Мороз, которого я до сих пор ставлю у ёлки, обязательно были гирлянды с лампочками. Низ ёлки обкладывался ватой. А вверху обязательно была звезда, что, впрочем, было, наверное, у всех советских ёлок. Подарки ставили под ёлку, но старались делать это в последний момент, зная моё любопытство.
- Я знаю, что мама у вас из Украины, а все украинки традиционно отлично готовят. Какие блюда были на новогоднем столе в вашем доме?
- Все традиционные блюда для Нового года у нас и были на Новый год. Оливье, винегрет, селёдка под шубой. Обязательно был салат типа «Мимозы». Но самое главное — это мамины фирменные пирожки, которые она готовила. Пирожки были с мясом, рисом, грибами, луком и яйцом. Пирожки были сверху чем-то помазаны, выглядели как глазурованные. И они, конечно, были главным лакомством, которое каждый из нас пытался украсть ещё до начала застолья. И надо сказать, что они не теряли своей свежести ещё несколько дней.
- До какого возраста вы праздновали Новый год с родителями? Кажется, взросление и сепарация современных подростков начинаются именно с первого Нового года, отпразднованного не в семье.
— На Новый год у нас, как правило, были гости, и с тех пор я выработал традицию обязательно встречать Новый год дома, даже когда стал уже старшим подростком. Всю ночь проводить с родителями и гостями стало не прикольно, но всё равно сам Новый год я встречал дома, а потом примерно в час ночи отваливал куда-то к друзьям.
Советская Москва в первые часы нового года была очень своеобразным городом. На каких только машинах не приходилось добираться к друзьям. От ремонтных до автозаков.
- Ходили ли вы в детский сад? Какие роли вам доводилось играть в новогодних постановках?
— Я ходил в детский сад МГУ, он существует до сих пор. Я был достаточно активным ребёнком, участвовал в постановках. Деда Мороза мне никогда, конечно, не удавалось изобразить, но всяких животных бывало. От зайчиков до медведей, иногда даже со словами.
- Расскажите о зимних забавах вашего детства.
- Я жил в доме преподавателей МГУ на Ломоносовском проспекте, где были шикарные советские дворы, в этих дворах строили снежные крепости, которые простаивали обычно до поздней весны. Было много горок и дворовых катков, но главное — на месте, где сейчас находится Цирк на проспекте Вернадского и Детский музыкальный театр, были великолепные крутые овраги, где мы с утра до ночи катались на всём, что скользит, включая собственную одежду.
Домой возвращаться не хотелось, частенько доходило до того, что обмораживали лицо и руки. Я до сих пор помню эту боль.
- Верили ли вы в Деда Мороза? Какие подарки ему заказывали, какие получали?
— Как все советские дети, я верил в Деда Мороза и писал ему письма, хотя отлично понимал, что мне с моим поведением в течение года никакого поощрения от Дела Мороза не светит, но подарки всегда получал.
Я помню три подарка: набор солдатиков, большой красивый очень крутой конструктор и машинка с электрическим приводом на пульте. У меня такая машинка была первой. Я очень гордился этим делом, но в первые же пару часов после того, как я получил этот подарок, мой друг Мишка то ли поскользнулся, то ли споткнулся, но сел задом на машинку. Он её не испортил, но погнул кузов. Помню, что я на него даже на какое-то время обиделся.