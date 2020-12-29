Поэт и публицист Анна Ревякина в необычной беседе с американо-российским политологом Николаем Злобиным о дне конспирологии, о том, как президент Центра глобальных интересов ездил на автозаке и многом другом

Этот предпраздничный разговор с Николаем Злобиным продолжает серию новогодних репортажей Анны Ревякиной в издании Украина.ру из детства известных людей.

- Николай, какое у вас самое яркое воспоминание из детства, связанное с Новым годом?

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков: Я до сих пор пестую веру в Деда Мороза © РИА Новости, Сергей Гунеев

Дело в том, что 31 декабря был день рождения моей мамы Клары Константиновны Злобиной. По рассказам бабушки Дарьи Афанасьевны, мама родилась в 11 часов вечера 31 декабря, поэтому всегда за два часа до Нового года мы садились за стол и отмечали День рождения мамы. Слегка ели, слегка выпивали, потом обязательно расходились и делали вид, что ничего не происходит.

А незадолго до 12 ночи снова садились за стол и уже занимались проводами старого года и встречей нового. Помимо того, что мы все друг другу готовили новогодние подарочки, 31 декабря ещё было связано с тем, что надо было готовить подарок маме. Часть этого подарка мы традиционно с отцом делали своими руками, а не просто покупали. То есть у нас ещё был такой адреналин ожидания, понравится ей или нет. Для нас было важно, чтобы она не догадывалась, что это будет, поэтому 31 декабря был ещё такой день конспирологии.

- Ставили ли ёлку в вашей семье? Кто украшал? Какие были игрушки?

— Ёлку ставили обязательно, покупали живую и всегда очень заранее, тогда, кстати, искусственных ёлок особенно и не было. Её приносили несколько заранее в предвкушении праздника. По старой советской традиции родители вывешивали эту ёлку за окно, чтобы она не начала осыпаться и только за неделю до Нового года втаскивали обратно.

Для маленького мальчика всегда было праздником видеть ёлку, которая висит за окном. Уже в этом было праздничное настроение! Особенно красиво было, когда её покрывал снег.

Игрушек было много, у меня до сих пор сохранилось немало игрушек из детства. И крестовина тоже сохранилась. И сохранился старый детский пластмассовый Дед Мороз, которого я до сих пор ставлю у ёлки, обязательно были гирлянды с лампочками. Низ ёлки обкладывался ватой. А вверху обязательно была звезда, что, впрочем, было, наверное, у всех советских ёлок. Подарки ставили под ёлку, но старались делать это в последний момент, зная моё любопытство.

- Я знаю, что мама у вас из Украины, а все украинки традиционно отлично готовят. Какие блюда были на новогоднем столе в вашем доме?

С «шубой», но без телятины: украинский астролог рассказала о новогоднем столе — 2021 © flickr.com, Yukio Yoshino

- До какого возраста вы праздновали Новый год с родителями? Кажется, взросление и сепарация современных подростков начинаются именно с первого Нового года, отпразднованного не в семье.

— На Новый год у нас, как правило, были гости, и с тех пор я выработал традицию обязательно встречать Новый год дома, даже когда стал уже старшим подростком. Всю ночь проводить с родителями и гостями стало не прикольно, но всё равно сам Новый год я встречал дома, а потом примерно в час ночи отваливал куда-то к друзьям.

Советская Москва в первые часы нового года была очень своеобразным городом. На каких только машинах не приходилось добираться к друзьям. От ремонтных до автозаков.

- Ходили ли вы в детский сад? Какие роли вам доводилось играть в новогодних постановках?

— Я ходил в детский сад МГУ, он существует до сих пор. Я был достаточно активным ребёнком, участвовал в постановках. Деда Мороза мне никогда, конечно, не удавалось изобразить, но всяких животных бывало. От зайчиков до медведей, иногда даже со словами.

- Расскажите о зимних забавах вашего детства.

Главной елке Киева вернули скандальный аксессуар © Facebook, Diana Popova

Домой возвращаться не хотелось, частенько доходило до того, что обмораживали лицо и руки. Я до сих пор помню эту боль.

- Верили ли вы в Деда Мороза? Какие подарки ему заказывали, какие получали?

— Как все советские дети, я верил в Деда Мороза и писал ему письма, хотя отлично понимал, что мне с моим поведением в течение года никакого поощрения от Дела Мороза не светит, но подарки всегда получал.

Я помню три подарка: набор солдатиков, большой красивый очень крутой конструктор и машинка с электрическим приводом на пульте. У меня такая машинка была первой. Я очень гордился этим делом, но в первые же пару часов после того, как я получил этот подарок, мой друг Мишка то ли поскользнулся, то ли споткнулся, но сел задом на машинку. Он её не испортил, но погнул кузов. Помню, что я на него даже на какое-то время обиделся.