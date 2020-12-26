Уходящий года был для Белоруссии очень тяжелым во всех смыслах - и политическом, и экономическом и социальным, считает белорусский политолог Евгений Константинов

Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру

- Евгений, 2020-й год заканчивается. На Ваш взгляд, какое событие в минувшем году оказало наибольшее влияние на политическую, экономическую и социальную жизнь Белоруссии? Почему?

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Вопрос о трансфере власти был поставлен очень жёстко, режиму удалось удержаться только благодаря действиям силовиков, фактически получивших карт-бланш на любой беспредел. Протесты повлияли и на экономическую ситуацию в стране, объём золотовалютных резервов резко уменьшился, произошла очередная девальвация рубля.

Как вы считаете, если бы вы были в будущем автором учебника по истории Белоруссии, как бы этот год вы определили в историческом развитии страны?

— Я бы назвал этот год переломным. Стало очевидно, что у власти нет идеологической платформы, которая позволила бы ей привлекать широкие массы людей. Она имеет поддержку только среди тех, кто ностальгирует по «сильной руке» и боится перемен. Год также вскрыл многие проблемы, накопившиеся в стране. Он выявил запрос на реформы и децентрализацию власти. Стало очевидным, что даже если протесты задавят, то к старому положению вещей возврата не будет.

- Как вы считаете, стала Белоруссия за этот год сильнее или, напротив, слабее? Укрепила ли страна свою политическую и экономическую независимость или, скорее, утратила? В чём это проявляется?

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- Какие события и процессы 2020 года, возможно не замеченные широкой публикой, могут иметь судьбоносное значение для Белоруссии и для каждого белоруса в будущем?

— Думаю, что к таким событиям следует отнести победу демократов на президентских выборах в США. Байдена, в отличие от Трампа, не нужно будет подстёгивать к активной политике в Восточной Европе, он будет стремиться к оказанию влияния на ЕС. Пока ещё это не столь очевидно, поскольку происходит утверждение демократов у руля государства, однако в скором времени мы явно заметим перемены во внешней политике США. На положении Белоруссии это скажется в первую очередь.

- Мир борется с коронавирусом, идёт война вакцин. Какое место в этой​ борьбе отведено Белоруссии? 6. Вы гордитесь Белоруссией-2020?

— Белоруссии в этой борьбе отведено место наблюдателя. В официальную статистику по коронавирусу в Белоруссии верить не приходится, её специально минимизируют. Из первых уст мне известно, что больницы завалены больными, подавляющее большинство врачей болеет или переболело коронавирусом. Очевидно, что и смертность существенно занижается. Гордиться Белоруссией в 2020-м году не приходится. Страна расколота, десятки тысяч людей прошли через тюрьмы, ужесточается законодательство, никто не может чувствовать себя в безопасности. При этом остаётся чувство полной неопределённости перед будущим. Я очень надеюсь, что в следующем году ситуация изменится, ибо от постоянного напряжения все уже устали.