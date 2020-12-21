Если РФ бесплатно поставит на Украину партию своей вакцины, то выиграет общественное мнение, чего опасается Зеленский, считает украинский политолог Руслан Бортник

Об этом директор Украинского института политики рассказал в интервью изданию Украина.ру

- Зеленский в своем интервью The New York Times упомянул, что президент США Дональд Трамп подписал запрет на экспорт американских вакцин от ковида. Это украинского президента очень расстроило. Но российскую вакцину Киев тоже закупать, по его словам, не сможет. Руслан, как вы считаете, может ли за этим проследовать какая-то реакция общества?

— Речь шла немного в другом контексте. Зеленский просит американцев помочь с поставками вакцины на Украину, не обязательно американской. Трамп запретил американскую вакцину. И Зеленскому нужно объяснить обществу, почему страна не закупает доступную российскую, которую уже предлагают.

Это такая попытка надавить на американских партнеров, пошантажировать Америку Россией в плане вакцины. Потому что Зеленский понимает, что сегодня теряет поддержку многих украинцев, особенно тех, которые заболевают, в связи с тем, что российская вакцина не допускается на рынок, а других вакцин просто нет.

- Власть в итоге не сможет поступиться своими принципами?

— Сложно сказать. Пока что вероятность того, что российская вакцина будет разрешена хотя бы в продаже, совсем небольшая.

- Зеленский также отметил, что государство «потеряло позиции в мире и Европе» и поэтому не вошло в перечень стран, которые получат вакцину первыми. О каких позициях идет речь?

Россия и Великобритания начали вакцинацию. На фармацевтическом рынке - война вакцин © РИА Новости, Александр Кряжев | Перейти в фотобанк

- Еще Зеленский предположил, что вопрос вакцинации может стать еще одним геополитическим ударом, что, мол, Россия может начать информационное противостояние из-за своей вакцины. Возможен ли такой сценарий?

— Зеленский во время интервью шантажировал американцев Россией. Если Россия, например, заявит о готовности бесплатно гуманитарно поставить на Украину достаточное количество доз вакцин, она начнет выигрывать общественное мнение. Этого и боятся Зеленский и его команда.

- В интервью Зеленский также упомянул об олигархах и их влиянии на Украину, о том, что нужно сделать для победы над ними. Как вы считаете, способен ли Зеленский с ними справиться?

— Следует оценивать место и время, когда он дает интервью, — американскому изданию после выборов в США. США очень негативно относятся к украинским олигархам. Не в силу того, что они особо коррумпированные, а в силу того, что эти олигархи влиятельные, они влияют на украинскую политику, экономику, они мешают реализовывать многие транснациональные интересы на территории Украины. Они как бы являются барьером для вестернизации страны в экономическом и политическом плане. И зная, что США плохо относятся к любым олигархам, в том числе и украинским, Зеленский, мне кажется, просто проговаривает эту тему, чтобы выглядеть более популярным, продемонстрировать западным партнерам готовность бороться с олигархами, с которыми на самом деле он абсолютно не борется.

- Президент упомянул Джо Байдена, заявив, что он имеет глубокие отношения с Украиной и понимает Россию, что поможет с урегулированием ситуации в Донбассе. При этом у Байдена есть и неприятные истории, связанные с Украиной. Возьмется ли он снова за Украину или предпочтет не влезать? И войдут ли США в нормандский формат с приходом Байдена?

— Поскольку Байден попытается стереть «трампизм», вот эти четыре года президентства Трампа, то, я думаю, ожидается активизация всех международных платформ, особенно таких, как НАТО, и других платформ под эгидой США. И, я думаю, что Байден будет обращать самое пристальное внимание на Украину, хотя, возможно, и неформальное.

Украинский бэкграунд администрации Байдена © РИА Новости, Николай Лазаренко | Перейти в фотобанк

Переговорщики, американские контрагенты по Украине в значительной мере будут изменены, я думаю, что со старыми переговорщикам, с которыми ассоциированы эти скандалы, любые переговоры будут ограничены.

Войдут ли США в нормандский формат? Я не знаю, пока что особого смысла не вижу. Но я этот сценарий не исключаю. Если нормандский формат в ближайшее время не заработает, осенью выборы в Германии, и он окажется замороженным как минимум до 2022 года.