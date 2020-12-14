Репрессии белорусских спортсменов не сломили. Они оперативно нанесли властям ответный удар: cоздали Фонд спортивной солидарности, отстояли в международных организациях свои олимпийские лицензии, собрали деньги на тренировки опальных атлетов, отняли у Минска ЧМ по хоккею 2021

- Сергей, почему белорусские спортсмены массово подписали петицию против Лукашенко, заядлого спортсмена и президента, который много чего хорошего сделал для белорусского спорта?

— Спортсмены тоже люди, которые имеют право на свою гражданскую позицию. Да, в стране уделялось большое внимание отдельным видам спорта, но далеко не всем. На все никогда просто не было денег. Теперь же многие спортсмены, посмевшие подать голос против власти, попали под каток репрессий; были брошены в камеры или выдворены из страны.

Но это их не сломило, спортсмены оперативно нанесли властям ответный удар: cоздали Фонд спортивной солидарности, отстояли в международных организациях свои олимпийские лицензии, собрали деньги на тренировки опальных атлетов, отняли у Минска ЧМ по хоккею 2021, сделали Лукашенко и других чиновников персонами нон грата на предстоящей Олимпиаде.

- Лукашенко перекрыл границы. Теперь из страны можно выбраться только с помощью авиасообщений. Это сильно ударит по оппозиции?

— Да, теперь Лукашенко закрыл границу на выезд! Причем закрыл, аргументируя это эпидемиологической обстановкой. Естественно, причины здесь сугубо политические. Новое постановление внедряет меры чрезвычайного положения, усиливает контроль за гражданами, отрезая у особо ретивых возможность бежать из страны.

- Что вы думаете о 6 сценариях советника Тихановской — Александра Добровольского? Почему они появились?

— Светлану Тихановскую и ее штаб часто упрекают в пассивности и бездействии в самые горячие дни августа. Мол, будь у нее план и действуй она решительнее, власть в Беларуси была бы другой. Этот план — попытка показать, что теперь-то они мыслят стратегически и готовы к любому развитию событий.

- Насколько они реалистичны? Какой, по-вашему, план может осуществиться в Беларуси?

— Жизнь — штука сложно предсказуемая. С учетом протестов, чумы за окном и корона-диссидентства Александра Лукашенко — непредсказуемая вдвойне. Считаю, лучше плохой план, чем его полное отсутствие. Вот власти РБ уже полгода живут по плану: «нам бы день простоять да ночь продержаться». И ничего — пока работает.

- Что, белорусская оппозиция действительно думает, что на поддержку Лукашенко может прийти российская армия?

— Думаю, да. На этот раз с их стороны это не медиаалармизм ради алармизма, но просчет возможных вариантов. С учетом той моральной поддержки, которую РФ оказала Лукашенко в августе, и тех заявлений про готовность прислать в Минск своих силовиков такой вариант уже не звучит как фантастика.

- Если предположить, что Лукашенко ушел, какой может быть Белоруссия? Стоит ли ожидать, например, гражданской войны?

— Я придерживаюсь мнения, что незаменимых людей не существует. Да, Лукашенко — первый президент, да, при нем было сделано многое для независимости и суверенитета страны, да, своим непопулярным в последний год правлением он сплотил народ на почве нелюбви к себе. При этом вряд ли кто-то всерьез считает его государствообразующей скрепой.

Если он уйдет, в стране будут перебои с шампанским и масса других более существенных проблем, но все они будут вызваны хрупкостью госаппарата, выстроенного под одного конкретного человека.

Безусловно, переустройство этой неповоротливой государственной модели станет испытанием для белорусского народа. Для той части общества, которая привыкла «крутиться», это время станет Клондайком энтузиазма и больших возможностей, в то же время мир тех, кто всю жизнь тихо работал на одном месте в надежде досидеть до пенсии, вероятно, просто рухнет.

- Что в Белоруссии думают по поводу желания Украины запатентовать борщ? Белорусы едят борщ? Желание запатентовать драники есть?

— Забавный вопрос. Но я, как любитель вкусно поесть, давно слежу за российско-украинским противостоянием борщей. Хочется верить, что в будущем мне не придется покупать годовую лицензию на приготовление борща.

У Беларуси пока хватает других проблем, в стране как-никак все еще кипит революция, потому гастрономические споры временно отошли на второй план. Но в будущем, я думаю, мы не только драники, но и сало с красной полоской обязательно запатентуем.