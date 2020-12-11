«В начале 2019 года я создала медийный ресурс «Эхо Киева». Ресурс абсолютно независимый, на площадке которого могли выражать своё мнение любые эксперты. Но из-за поддержки венгров Закарпатья нас пытаются уничтожить», — утверждает Татьяна Поп

Об этом общественный деятель, владелица и основатель «Эха Киева» рассказала в интервью изданию Украина.ру.

- Татьяна, вы снова попали в очередную передрягу на Украине? Что случилось?

— Я такие слова, как «передряга», воспринимаю всегда исключительно в положительном ключе, какой бы сложной ситуация ни была. Ведь чем больше в жизни передряг, тем больше сил и опыта.

С 2014 года я начала публично высказывать своё мнение относительно событий на Майдане. Моё мнение не совпадало с позицией украинской власти.

Поэтому меня внесли в список сайта «Миротворец». Для того чтобы были основания меня туда внести, они создали фейковую страницу и от моего имени начали писать громкие заявления про «любовь к Путину». На основании этих фейков приписали мне «пособничество российским оккупантам». После чего на меня обратили пристальное внимание украинские спецслужбы и промайданные СМИ.

В начале 2019 года я создала медийный ресурс «Эхо Киева». Ресурс абсолютно независимый, на площадке которого могли выражать своё мнение любые эксперты, независимо от идеологии. Более 150 интервью с разными спикерами: депутатами, лидерами партий и т. д. Мы публиковали объективные, незаангажированные материалы, что не всегда устраивало украинскую власть.

Именно поэтому грантоедские СМИ, такие как «Детектор Медиа», специально занесли нас в пул Медведчука, для разжигания травли нашего ресурса.

Сначала — видимо, жалобами — снесли мою официальную страницу в Facebook, а потом взялись и за «Эхо Киева». На протяжении месяца мы боролись с постоянными DDoS-атаками на сайт и на наши соцсети.

А после моего поста в поддержку венгров на Закарпатье в мой адрес посыпалось невероятное количество угроз, причём от угроз уже перешли и к действиям. Работают мои недоброжелатели группами, одновременно производя атаку на все ресурсы, к которым я имею отношение, сразу.

- Что теперь будет с вашим сайтом? Будете закрывать или продолжать проект?

— Я приняла решение поставить проект на паузу. Надеюсь, в скором времени всё снова восстановим и возобновим роботу «Эха Киева».

- Вы уроженка Закарпатья. Каково сейчас положение тамошних венгров, которые никогда не принимали порядки, которые в регионе хотели бы установить украинские националисты?

— Во мне самой течёт венгерская кровь. Все мои родственники по папиной линии венгры, поэтому я прекрасно знаю, кто они такие, чего хотят и чем дышат.

Так вот, территория сегодняшнего Закарпатья была передана Советской Украине Сталиным не совсем законным способом, понизив ее в статусе с автономной республики в составе Чехословакии до Закарпатской области.

Тогда спорить со Сталиным и страной-победителем никто не решился — все закрыли на это глаза. В итоге в 1946 году мы, русины и венгры, стали украинцами. До передачи нас Советской Украине мы веками были в составе Венгерского королевства, потом в составе Австро-Венгерской империи, потом Венгрии, потом Чехословакии и наоборот… в общем, под кем мы только не были и кто только не пытался нас ассимилировать.

В итоге ни у кого не получилось и никогда не получится отнять у нас нашу культуру и самобытность, нас невозможно ассимилировать. Секрет наш прост: мы всегда принимали другие национальности, никогда не шли на конфликты и уважали страну, в составе которой мы находились. В свою очередь страна, в которой мы находились, относилась к нам точно так же, соблюдая и защищая наши права. Венгры считают даже русин своим народом, а учитывая, что немалая часть жителей Закарпатья имеет второе гражданство венгерское, — ещё и своими гражданами.

Я считаю, что не нужно трогать венгров — они спокойный народ, уважающий Украину. Зачем заставлять венгров, проживающих в Украине, насильно учить язык, не нужно ущемлять их в правах, не нужно пытаться насильно украинизировать тех, кто не является госслужащими, зачем трогать обычных, простых людей? Это может вызвать только негативную защитную реакцию.

Ведь любое насилие поражает сопротивление. Зачем пытаться из многонациональной страны сделать моно? Это самая большая глупость правительства, которое, видимо, забыло, что именно из-за языковой проблемы начался конфликт на Донбассе.

- Мы знаем, вы занимаетесь и проблемой русинов. Что изменилось сейчас в положении русинов с приходом нового руководства в стране?

— С приходом Зеленского ничего не поменялось, нас как пытались не замечать и не слышать — так всё осталось неизменным.