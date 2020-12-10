Протестов и возмущений по поводу нового локдауна на Украине не будет, считает руководитель аналитического центра «Третий сектор» Андрей Золотарёв

Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.

Накануне правительство Украины определилось с карантином, о котором говорили последние недели. Период с 8 по 24 января 2021 года страна проведет в режиме усиленных карантинных мер.

- Андрей, как вы считаете, почему карантин решили ввести именно с 8 января? Можно ли назвать эту дату компромиссной?

— Абсолютно, потому что по хронотопу украинской деловой и политической жизни — это мертвое время. Примерно с 25 декабря по 20 января страна находится то ли в спячке, то ли в алкогольном угаре, то есть никакой деловой активности нет.

Так же как тогда, когда бушевал майдан, три с хвостиком недели были относительным затишьем, поскольку майдан майданом, а многие отбыли на «мальдивские округа», поэтому вот этот хронотоп политической и деловой жизни не нарушается. Андрей Золотарев: кто он © скриншот с видео "UKRLIFE.TV"

Поэтому тут вполне логично решили, чтобы не бить по экономике, просто наложить локдаун на естественную паузу в деловой и политической жизни. Основная фобия власти — это страх, что экономические последствия могут вытолкнуть людей на улицы, привести к социальным протестам.

- Как разные представители украинского общества на локдаун отреагируют, представители бизнеса и местных властей?

— Этот локдаун протестов не вызовет, так как он в более мягкой форме, чем предыдущий.

- Есть версия, что карантин — одна из попыток ослабить Зеленского. Как вы считаете, насколько это правдоподобно?

— Судя по тому, что произошло на выборах с Зеленским, когда его оставили в дураках — «он и не друг, и не враг, а так». Как говорил Иосиф Виссарионович, «кадры решают все», а у Зеленского «кадры порешат все».

Да, если бы карантин ввели в декабре, причем старались бы сделать это в максимально жесткой форме, тогда да, у меня было бы такое подозрение. А такой компромиссный вариант как раз не принесет никаких серьезных проблем президенту. Чтобы и волки были сыты, и овцы целы — это оптимальный вариант.

- Заставит ли нынешняя ситуация отказаться власти Украины от введенной Ульяной Супрун медицинской реформы?

— Дело же не в Супрун. Ну кто такая эта американская санитарка, яркая представительница нашей диаспоры? Это те, кто натягивает галичанскую сову на глобус Украины.

Проблема в другом. Проблема в том, что она является элементом внешнего управления. Как только встал вопрос по российской вакцине, министр (специально не называю его фамилии), который допустил на словах возможность ее закупки, тут же был приглашен к Супрун на чашку чая.

Мини-локдаун: что ждет украинцев в январе © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Вот так работает механизм внешнего управления — через таких персонажей с плохо вымытыми волосами, как Супрун. Не будет Супрун — будет кто-то другой, от перемены персонажей суть не меняется. И медреформа — это элемент внешнего управления, поскольку зачем тратиться, если можно сократить популяцию на подмандатной территории.