Конфликт с Китаем при Байдене никуда не исчезнет, однако изменит парадигму. При Трампе был запущен весь пропагандистский арсенал из холодной войны, а при новом президенте Америка не будет действовать в лоб, считает Антон Розенвайн, украинский журналист, живущий в Америке

- Антон, Трамп был синофоб или чайнофоб? Весь срок своего президентства он воевал с Китаем. Война с Китаем была его навязчивой идеей или за этим стоят серьезные обстоятельства? Как была вам, обитателю Бостона, видна эта война внутри Штатов?

— Трамп — американский империалист. Как и остальные президенты США, впрочем. Америка тщательно оберегает своё лидерство, и если страна достигает ВВП 2/3 американской экономики, у неё сразу начинают возникать проблемы: конкуренты начинают поджимать (как Корея Японию) или политические (как было с СССР).

Более того, в Америке чётко осознают важность именно научно-технической сферы, где сегодня во многих отраслях уже наблюдается отставание Америки от Китая, да ещё и на фоне китаизации американской науки (достаточно хоть раз побывать в элитном американском технологическом университете, чтобы понять, насколько американская наука зависит от китайских кадровых ресурсов. Собственно, для этого американскому истеблишменту и понадобился Трамп — президент-эксцентрик, создающий конфликты на ровном месте. Сегодня на Западе вообще мода на эксцентричность — я бы эту новую манеру назвал «псакодипломатия».

- В смысле? Что это такое?

— Помните Минское море и Ростовские горы? Пипл на постсоветском пространстве так смеялся над малограмотной клушей. А вы думаете, что она реально не видела карту? Пресс-секретарь Госдепа? Абсурд! Разумеется, она все знала.

Просто когда делаются подобного рода заявления, противоположная сторона начинает понимать всю бесперспективность любых попыток защищаться. Ибо невозможно спорить с глухим. Эра псакодипломатии — время нестабильное и опасное. Это предвестник больших империалистических конфликтов.

- При Байдене это все прекратится и с Китаем Америка найдёт общий язык? Или это невозможно?

— Конфликт с Китаем при Байдене никуда не исчезнет, однако изменит парадигму. При Трампе был запущен весь пропагандистский арсенал из холодной войны — шпионаж (они воруют наши секреты), демонизация, права человека (гонконгский, уйгурский и тибетский вопросы), агрессивная политика (острова архипелага Спратли). И конечно же, воинствующий антикоммунизм во всей своей бесстыдной красе. Если в период противостояния с СССР США перехватили агентурные сети нацистской Германии и использовали их для тайных операций НАТО против вероятного противника, то Трамп по китайскому вопросу нашёл себе в качестве союзника секту Фалуньгун с ее черно-белой картинкой мира, где роль абсолютного зла отводится коммунистической идеологии, которая пытается разрушить «вечную пирамиду социальной иерархии».

Фалуньгун — секта совсем больная на голову, но ей удалось создать огромный, глобальный медиахолдинг Epoch Times («Великая эпоха»), и Трамп, испытывающий недостаток в медийных ресурсах, активно использует это издание для прокачки антикитайских трендов. При Байдене, разумеется, Америка не будет действовать в лоб. Прямые наезды в стиле холодной войны сменятся поддержкой союзников: Индии, которую планируют милитаризировать, накачивать оружием и поддерживать в территориальных претензиях к Китаю (недаром должность вице-президента получила Камала Харрис — этническая тамилка); страны — претенденты на острова архипелага Спратли (Вьетнам, Тайвань, Филиппины, Малайзия — Тайвань был в минувшем году самым активным покупателем американского оружия; уйгуро-тибетский вопрос).

А вот формулировки типа «Компартия Китая вынашивает агрессивный план по превращению в передовую и сильную в военном плане державу» (Джон Рэтклифф, глава Национальной разведки) или «Китай имеет 5000-летнюю историю мошенничества и воровства. Есть вещи, которые никогда не изменятся» — сенатор Марша Блэкберн — вот этого всего не будет. Будет более тонкая игра. Например дестабилизация стран Шелкового пути, где Китай имеет серьезное влияние (Мальдивы, Шри-Ланка, Пакистан). Уйгурский вопрос будет постепенно вбивать клин между Китаем и Малайзией.

А Малайзия — это очень важная для КНР страна. Это Малаккский пролив — выход в Индийский океан. Да, китайцы составляют порядка 20% населения Малайзии, а сама китайская община выступает в роли делового локомотива, но еще примерно столько же там индийцев. Да и история Индонезии уже демонстрировала шаткость китайской гегемонии в бахасаговорящем мире, особенно если в китайских погромах заинтересованы США. И если простаковатая игра Трампа была нужна для создания конфликта. А потому не столь важно, что китайский баланс торговых отношений с США усилился с 2016 года на 25%, важен был не результат, а точка невозврата.

- Соперничество между Америкой и Китаем какой будет характер носить? Практически военный, как во время холодной войны с СССР? Или сугубо экономический?

— В сериале «Годы», если помните, Трамп в последний день своего президентства бросает атомные бомбы на острова архипелага Спратли. И если Трамп останется у власти, то оставят его именно для того, чтобы начать эту войну. А холодная война, учитывая риторику и всякие прокси-конфликты в Африке, уже идёт.

В общем, при Байдене ждём, например, нового тамильского восстания на Шри-Ланке или захвата исламскими радикалами пакистанского порта Гвадар, ставшего для КНР воротами в Индийский океан в обход Индии. В общем, как я говорил выше, дестабилизируются страны Шелкового пути.

И да, возвращаясь к теме Малайзии, подкину немного азиатской конспирологии от куала-лумпурского таксиста (таксисты знают толк в конспирологии не только на постсоветском пространстве). В прошлом году я бывал в КЛ, и по дороге из аэропорта услышал местную теорию гибели малайзийского боинга. Дескать, инцидент над Донбассом был организован для того, чтобы все забыли о другом малайзийской боинге, исчезнувшем двумя неделями ранее. Самолёт, если помните, был найден спустя дней десять, а причиной крушения стало якобы самоубийство пилота, а на борту лайнера погибла делегация китайских учёных.

Так вот, как утверждают малайзийцы, китайские специалисты планировали модернизировать и реорганизовать всю интернет-инфраструктуру страны, взяв таким образом под контроль и Кремниевую долину Малайзии (Сайберджаю), и обеспечение интернет-трафика Малайзии как глобального финансового хаба и ворот в Азию для активов исламских банков. Малайзийский похожий на пирата с картинки таксист утверждал, что самолёт был посажен на военную базу США, присутствующие на борту — убиты, и уже потом самолёт при помощи автопилота был отправлен в скалу.

- Будут ли у Китая союзники в соперничестве с Америкой? Если да, то какие страны?

— Китай выстраивает вокруг себя цепочку стран-союзников: Лаос, Камбоджа, Мьянма, Непал, Шри-Ланка, ведётся борьба за Малайзию, страны Средней Азии, Мальдивы. Разумеется, каждую из стран будут обрабатывать, но общий враг Индия объединяет Китай с Пакистаном сильнее, чем их мог бы разъединить уйгурский вопрос. Та же история с тибетским вопросом и Мьянмой. А ещё Китай несёт в бедные гималайские страны цивилизацию и делает это относительно дёшево.

Индия как провокатор Запада предложить ничего не может. А потому страны будут выбирать китайскую сторону, а их, соответственно, будут не столько склонять к разрыву с КНР, сколько дестабилизировать. Сложнее будет со странами Средней Азии. Весь постсоветский мир приходит в подвижное состояние, а потому нет никаких гарантий, что к власти в них не придут пантюркисты, исламисты или какие-нибудь ещё силы, способные вывести одну или несколько стран региона из-под российско-китайского влияния, превратив в цитадель Тюркского мира и защитников мусульман Китая.

- Каково место России в конфликте США и Китая?

— России в треугольнике Китай—Индия—Турция очень сложно будет сделать выбор. С одной стороны, Китай — это стратегический партнёр, а Запад — противник, уже много лет создающий России неприятности. С другой, России выгодно было бы постоять в стороне, однако западное лобби в РФ настолько сильно, что физически это почти неосуществимо.

Западники будут набрасывать антикитайские настроения, попеременно будоражить русских страшилками о жестоких китайских бандитах-людоедах, мусульман — баснями о том, как уйгуров заставляют в лагерях пить алкоголь и есть свинину… А бить пятую колонну Запада — это уже выступить на стороне Китая.

При этом и Турция, и Индия имеют свои рычаги давления на РФ. Турция — огромное тюркское население (легальное и нелегальное), Индия — совместные проекты во всех сферах — от оборонки до изготовления вакцины от ковида.

- Почему Китаю удалось всё-таки встать с колен и двигаться к статусу сверхдержавы, а Россия в этом вопросе отстаёт?

— Россия сломалась демографически, идеологически. Китай — нет. И если с демографией всё примерно очевидно, то вопрос идеологии может стать предметом спора. Кто-то считает, что всё дело в том, что в 1991 году в Москве не стали стрелять, а в Пекине жёстко решили вопрос о власти, но даже этот глуповатый тезис не даст ответа на вопрос следующий: почему так получилось с приказом стрелять? Это ведь тоже одними предателями не объяснить.

Тут интересно мнение китайского физика и диссидента, проживающего в США, Фана Линчжи. Г-н Фан, которого называют «китайским Сахаровым», считает, что главной причиной успеха коммунистического проекта в Китае стала культурная революция, которая сперва отправила большую часть партийной элиты на перевоспитание, а потом, после реабилитации, возвратила во власть.

Так два поколения руководителей (включая Си Цзиньпина и его отца Си Чжунсуня, губернатора Гуандуна, где претворялись в жизнь экономические реформы Дэн Сяопина), окунувшись в народную среду, научились лучше понимать чаяния китайского народа. В СССР же наоборот, реабилитированные коммунисты не возвращались во власть, которая всё дальше отдалялась от народа, вплоть до окончательной потери взаимопонимания.

И да, тему будущего американо-китайского противостояния я бы подытожил словами экс-посла США в РФ Майкла Макфола: «Для всякого, кто знает историю конкуренции держав, совершенно неудивительно стремление Китая бросить вызов американской гегемонии. Удивительно, что нашлись те, кто не верил, что США И Китай столкнутся, как только Китай наберёт достаточные обороты».