Политики ведут Украину в бездну. Конечно, в стране есть подлинно выдающиеся деятели науки, искусства. Но внести вклад в развитие этого заведомо неразвиваемого проекта у них шанса нет, не было и не будет. Об этом в интервью изданию Украина.ру сказал православный публицист Дмитрий Скворцов

Дмитрий Скворцов: кто он © из личного архива Дмитрия Скворцова - На ваш взгляд, кто достоин быть назван выдающимся или даже великим украинцем, то есть тем, кто смог внести наиболее существенный вклад в развитие Украины после 1991 года?

— Словосочетание «великий украинец», вообще-то, оксюморон. Подлинно выдающиеся деятели науки и техники, культуры, военного искусства — уроженцы УССР считали себя русскими. За украинство же хватались те, кто в силу провинциального уровня своего таланта не состоялись на общесоюзном уровне. В 1991 году наступил их час. Поэтому, в силу своей заведомой местечковости (отделения от общерусского дискурса и даже противопоставления ему), «великие украинцы» в указанных сферах невозможны. Более-менее видные выходцы с Украины и сейчас реализуют себя, как правило, в российских столицах.

Скворцов: все святые на землях нынешней Украины считали себя русскими © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

А вот в науке преемственность поколений, прерванная в 1990-х (когда инженеры стояли на барахолках), так и не восстановлена. В «путинской России» удалось вернуть учёных в институты и КБ, но это стало следствием возрождения экономики. Украинская же экономика окончательно добита майданами, а потому запрос на фундаментальные исследования (где только и возможно появление «великих учёных») — из области фантастики.

На Украине также намечался подъём экономики на переломе 1990—2000-х, когда Кучма понял, что её восстановление без интеграции с восстанавливающейся РФ несбыточно. И действительно, благодаря этому к 2005 году Украина пришла в статусе «нового европейского тигра» с фантастическими 12% прироста ВВП. Это и есть единственное светлое пятно в истории Украины.

Поэтому единственным, кто смог внести существенный вклад в развитие Украины после 1991 года, я бы назвал «коллективного Януковича», реализовывавшего экономическую интеграцию с РФ. Причём не президента Януковича — предателя, преступника, тютю и к тому же обвиняемого украинскими правоохранителями в воровстве. А состоящее если не из крипто-русофилов, то хотя бы из прагматиков правительство Януковича образца 2002-2004 и 2006-2007 годов, когда после победы «Партии регионов» на парламентских выборах даже при лжепрезиденте-евроинтеграторе Ющенко удалось остановить спад экономики и наметить её рост. Но затем премьером была назначена Тимошенко…

«Причащения» горилкой с салом не хватало?» – Скворцов о томосе © из личного архива Дмитрия Скворцова

— Неужели всё так безнадёжно?

— Не хлебом единым живёт человеческое общество. И если говорить о духовной составляющей, то тут я бы отметил ту милость Божию, которая была проявлена по отношению к православным Украины в самый трудный для них час — в 2014 году, когда победившие на майдане шовинисты готовились к захватам лавр, планировали насильно объединить каноническую Церковь на Украине с самочинными сборищами.

Тогда предстоятелем УПЦ (МП) был избран митрополит Онуфрий — подлинный молитвенник за всех нас. Поэтому у православных Украины есть уверенность в том, что торжество справедливости застанут они ещё и в земной жизни.