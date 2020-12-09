Малый бизнес не удовлетворят половинчатые решения власти, протестное движение в Украине предпринимателей будет набирать обороты, сами акции могут стать более радикальными

Этой ситуацией могут воспользоваться совсем другие силы. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал участник протестного движения так называемых ФОПов, то есть малых предприятий, житомирский журналист и общественный деятель Сергей Форест.

— Сергей, вы принимали участие в протестных акциях представителей малого бизнеса в Киеве. Расскажите: чего требуют люди, что заставило их выйти на улицы?

— Действительно, я был на акциях в Киеве — как журналист. Да я ведь и сам предприниматель, поэтому поддерживаю требования, с которыми выступает движение SaveФОП (ФОП — аббревиатура, обозначающая частное лицо — предпринимателя. — Ред.). Акции были впечатляющие, по моей оценке, со всей страны съехались не менее 50 тысяч человек.

Журналист Форест предположил, кто руководит протестами против карантина на Украине © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Требования простые: малый бизнес требует от властей отказаться от намерения ввести кассовые аппараты, требует не вводить жесткий карантин без достаточных компенсаций людям.

— Что касается кассовых аппаратов, то их внедрение отложили на год. Успокоило это предпринимателей?

— Нет, не успокоило. Отложили, только увидев масштабы протестов. Но все понимают, что отсрочка на год ничего, по сути, не меняет, как сказал один из выступавших, это все равно что «отсрочка смертной казни на один год». А через год снова надо будет собираться на Киев? Поэтому малый бизнес будет требовать более радикальных решений, а именно полной отмены этого закона о кассовых аппаратах.

С другой стороны, я понимаю и многие понимают, что какой-то контроль должен быть за этим всем — и за движением средств, и за завозом товаров… Но они, власти, не с того начали. Начали не с крупных игроков, не с облгазов, не с облэнерго, где царит полная коррупция, а начали внедрять контроль с малого бизнеса. Этого люди не приняли.

— То есть предприниматели не верят, что это делается действительно с целью наведения порядка?

— Конечно. Мы же понимаем, что ввозимый товар, скажем, из Китая, его там делают на малых производствах, какие там могут быть документы? Никаких. Ввозится так. И таможня «обилечивает» ФОПовцев, которые в складчину, допустим, завозят этот товар. Поэтому на таможне сначала надо наводить порядок. И надо дать предпринимателям возможность легализовать ввоз этого товара с разумным контролем — из каких материалов сделано, не опасно ли…

А то, что предлагается, — это как рубить руки, вот это нельзя, вот это нельзя, одни запреты. Или вот чеки. На Западе каким образом этот чек используется — больше для порядка, чтобы, например, покупатель мог вернуть товар, если его что-то не устроит. Это скорее для удобства, чем для проверяющих органов. Вообще эти органы должны помогать предпринимателю, а не выполнять одни только карательные функции.

«Олигархат рано или поздно доберется до каждого украинца» - журналист Форест © Facebook, Сергей Форест

— Мы уже говорили с вами о том, что малый бизнес протестует и против локдауна…

— Да, на митингах в Киеве протестовали и против карантинных мер, если они не сопровождаются компенсациями. И на местах, например в Житомире, предприниматели выходили на акции протеста, около двух тысяч человек собрались на площади Королева.

Опять же, мы понимаем необходимость эпидемиологических мер ради сохранения жизней и здоровья людей. Но людям ведь надо и на что-то жить. Поэтому необходим поиск компромиссов, а на это власть пока не идет. Да и сами меры странные порой. Получается, что коронавирус опасен только по выходным, а в будние дни — пожалуйста, работайте. Абсурдная ситуация, и это не добавляет доверия к действиям власти.

— Значит, власть пока не слышит предпринимателей?

— Можно сказать, что на сегодня она услышала, потому что два мощнейших митинга в Киеве заставили кого-то задуматься. Пятьдесят тысяч протестующих — это не шуточки. Они (представители власти. — Ред.) вообще были удивлены, потому что люди приехали со всей страны, я полагаю, за свои деньги. Первый митинг был 1 декабря, второй — 4 декабря. И оба очень массовые. Власти не ожидали, наверное, такой массовости.

Сергей Форест: Оглупление масс огромно, телевизор делает свою работу © Facebook, Сергей Форест

— Что за обстоятельства?

— По-разному может сложиться. Все зависит от того, кто окажет влияние на протестующих. Лично я считаю, что организующую роль должны сыграть профсоюзы. На второй акции возле Верховной Рады я говорил с представителями профсоюзов, они сказали, что акции ФОПов поддерживают.

Но сами профсоюзы у нас не очень активны. А мы ведь находимся в ситуации, когда режут весь социальный пакет, идет, как сказали бы раньше, наступление на права трудящихся. А профсоюзы… Они нам достались в наследство от СССР, когда профсоюзные работники больше занимались путевками в санатории. Они не были заточены на борьбу.

— Так ведь не было тогда, при Союзе, наступления на права трудящихся, чем же им было еще заниматься…

— Да, но теперь совсем другое время, и профсоюзы должны быть другими, более боевыми. Если вспомнить историю профсоюзного движения, как начиналось — в Великобритании, в США, то есть чему поучиться. Начинали с малого, но действовали упорно — и со временем профсоюзы стали там играть серьезную роль в политической жизни, обрели большое влияние. Пока у нас этого нет. Возможно, в процессе таких движений, как протесты ФОПов, появятся и новые формы профсоюзов, в данном случае — предпринимательских.

— А сейчас кто организует протесты?

— Есть организаторы, это, насколько могу судить, организация SaveФОП. Это не профсоюз ФОПовцев, а именно общественная организация. Как знать, возможно, в будущем она трансформируется в какие-то другие формы, возможно в профсоюз.

Сейчас народ понял, что практически все политические партии организованы олигархами и защищают в конечном счете их интересы.

— А левые партии?

— К сожалению, лидеры левых партий, вместо того чтобы быть с народом, в гуще революционных преобразований, предпочитают отсиживаться в соцсетях, стали «диванными» теоретиками. А нужна практика…

Поэтому к политическим партиям, к большинству из них, доверие падает. Поэтому предполагаю, что роль профсоюзного движения должна возрастать.

И часть населения, скажем так — мелкая буржуазия, уже готова к участию в таком профсоюзном движении. Им это нужно, потому что без профсоюзов, без общенациональных организаций им не удастся отстоять свои права. Вот появилась такая организация — SaveФОП, и смогли организовать такие масштабные акции, добились каких-то уступок. Но профсоюз, я думаю, был бы еще более эффективен, потому что есть закон о профсоюзах, есть больше возможностей влиять на ситуацию.

Кроме того, ситуация в стране такая, что под угрозой права не только предпринимателей, но и всех граждан. Это касается многих областей жизни.

— В среде ФОПовцев есть понимание этого? Они готовы бороться не только за себя, а за изменения в политике, которые могли бы вывести страну из тупика?

— Сейчас ФОПы являются самой организованной силой, но эта сила пока не ставит целью изменить всю экономическую политику. По крайней мере, не было таких публичных заявлений.

Пока что идет борьба, как говорится, за свой холодильник, за свою копеечку. Но и тут нужна крепкая организация. Предприниматели просто не верят, что президент, правительство и депутатский корпус всерьез пойдут им на уступки, поэтому предстоят новые акции — думаю, в конце декабря состоится масштабная акция протеста. Не исключено, что подключатся и другие слои общества.

Понимание, что бороться нужно и за других, что все мы взаимосвязаны, у многих, конечно, есть. Что предприниматель продаст, если все покупатели обнищают и не смогут ничего покупать? Но пока, повторю, на данном этапе ФОПовцы отстаивают свой интерес.

Однако все может измениться, ситуация в стране неустойчивая. Ни одну политическую силу, которая не входит в монобольшинство в Раде, не устраивает это самое монобольшинство. Так что возможно все.

— Это вы о чем?

— О том, что предприниматели будут продолжать борьбу, у них нет другого выхода. Эта борьба будет их сплачивать, появятся лидеры… Как знать, возможно, мы на пороге новой буржуазной революции, назовем это так. Во всяком случае — на пороге серьезных перемен.

Или же на пороге очередного Майдана. Надо понимать, что обстановка накалена, люди взвинчены, и если кто-то захочет воспользоваться ситуацией, чтобы раздуть пожар, достаточно будет, может быть, одной искры…

— Снова Майдан?

— Мне кажется, это может быть вполне реальной перспективой. Мало того, что кругом коррупция, так у власти сегодня к тому же — непрофессионалы, люди некомпетентные. Все равно что человеку надо делать операцию, а назначенный на должность врача человек не умеет этого делать и вместо операции начинает воровать инструменты и медицинское оборудование… Вот образ нашего правительства. Там нет капитанов, которые могли бы вести вперед наш корабль «Украина». И это все видят.

Кроме того, страна в долгах, новых траншей МВФ не дает, а если и даст, то и эти деньги надо будет возвращать с процентами, да еще при этом выполнять разные условия Фонда. Надо будет выплачивать и другие долги, денег в стране нет. Если включить станок, будет инфляция. Пенсионерам подкинули по 50 гривен, но это смешно, на пенсию невозможно прожить. Народ нищает, недовольство в массах растет. Поэтому взрыв возможен в любой момент.

Вопрос в том, какие силы этим воспользуются. Вряд ли это будут силы, которые хотят защитить интересы человека труда или тех же ФОПов. Скорее, это будут те, кого отодвинули от кормушки… А лозунги будут красивые, такое у нас уже не раз бывало.

Опасность достаточно велика. Возможно, президент просто не понимает этого, даже скорее всего не понимает. А кто-то подсказывает ему решения, которые могут привести к самым неожиданным последствиям. Такая некомпетентность президента и его окружения могут слишком дорого стоить стране.