Здоровые оппозиционные силы выступают за умеренные реформы: выборы по смешанной пропорционально-мажоритарной системе и за президентско-парламентскую республику, говорит белорусский политик Дмитрий Демченко из пророссийской партии "Союз"

- Дмитрий, советник Тихановской — Александр Добровольский — обнародовал 6 сценариев развития событий в стране, к которым должна быть готова белорусская оппозиция. Насколько они серьезны?

— Во-первых, что значит «белорусская оппозиция»? Она что, в Беларуси одна? В стране единая неделимая оппозиция, и все оппозиционные силы присягнули Тихановской? Так не бывает.

Это как раз очень выгодно определенной группе оппозиционеров выдавать всё протестное движение за своих сторонников и единую оппозицию.

И удивляет, что белорусские государственные СМИ не понимают это и тоже используют это словосочетание, поддерживая миф о единстве оппозиции.

Пример. Накануне в СМИ прошла новость, что было отказано в регистрации пророссийской общественной организации — так это регистрирующий орган отказал оппозиционным или провластным силам? Или оппозиция существует разная?

С этим «единством оппозиции» надо заканчивать. Это давно должно было понять государство и обеспечить условия для перевода акцента у граждан с того, против чего я протестую, на то, за что я выступаю.

Объявив и обозначив четкое движение в сторону усиления роли партий в официальной политической системе страны, государство переключило бы здравомыслящих протестующих на реализацию своих устремлений через политические партии.

При этом сразу якобы единая оппозиция разойдется по «своим квартирам», и люди будут решать не с кем вместе протестовать, а с кем конкретно строить и улучшать страну.

И даже если люди захотят выйти на улицу, то выйдут отдельными колоннами и под разными флагами, и на санкционированные митинги, потому что они будет организованы официальной партией с официальной символикой.

- А власть понимает, что необходимо переходить к выборам по партийным спискам?

— Госчиновники и провластные депутаты, возражая против выборов по партийным спискам, передергивают в крайность, пугая, что чисто парламентская, без президента, республика с избранием парламента только по партийным спискам приведет к хаосу безвластия в стране.

А что, разве предлагается и возможен только такой сценарий и нельзя начать с того, что вначале половина или треть депутатов станут избираться по пропорциональной системе при сохранении института президента?

Здоровые оппозиционные силы выступают за умеренные реформы: выборы по смешанной пропорционально-мажоритарной системе и президентско-парламентскую республику.

- Хорошо. А что все-таки по поводу 6 сценариев от штаба Тихановской?

— Непонятно, почему их шесть, может, потому, что эта цифра как-то близка тем силам, которые за ней стоят? Вариантов, безусловно, гораздо больше.

Например, указан вариант 4: «Попытки со стороны А.Г. Лукашенко затянуть время с обещанием конституционной реформы в надежде, что протесты стихнут». А что, варианта не затянуть и реформу провести не существует?

Существует, просто авторы шести сценариев такой вариант видят только в страшном сне и даже упоминать о нем боятся.



- А другие сценарии типа "Россия вводит войска"?

— Да это обычные страшилки нападения России или военного переворота. Представитель штаба указал, что только 1-й и 2-й сценарии «устойчивы и могут иметь стабильные последствия» и, видимо, самые реальные (по их мнению).

Но это не два, а один и тот же сценарий — новые выборы, потому что Лукашенко либо сам уйдет, либо потому что об этом они договорятся на переговорах с Тихановской.

- А это реально? Реалистично?

— У меня просто нет слов. Вместо анализа реальных вариантов какой-то дешевый пиар и развод, составленный на уровне маркетологов из магазина на диване, которые так пытаются прорекламировать единственный свой вариант, в котором они могут рассчитывать на победу. Штаб, который видит только один путь, не может представлять всю оппозицию страны — политический спектр в Беларуси гораздо шире.

Уже четыре месяца Координационный совет и штаб Тихановской предлагают одну и ту же идею — новые выборы. Но лозунг, который был хорош для выведения людей на улицу, не может быть актуальным в условиях, когда пик массовости протеста пройден.

Но лидеры протеста стоят на своем потому, что не хотят сходить с Олимпа и, кроме того, понимают, что путем не переворота, а в процессе политических реформ они не смогут собрать столько сторонников своей политической программы.

Одно дело собрать вместе тех, кто против прошлого, и совсем другое — собрать тех, кто поддержит твою программу построения будущего. Да и, видимо, нет у них программы развития, в их программе главный шаг — это шаг назад, возврат к Конституции 1994 года.