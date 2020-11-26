Стратегическая цель США сводится к закреплению безоговорочной власти Вашингтона над всем доступным геополитическим пространством. России в этой системе отводится та же роль, которую ей навязывали в 1990-е, — безвольной сырьевой периферии Западного мира, считает депутат Госдумы от фракции "Единая Россия" Елена Панина

Елена Панина — доктор экономических наук, директор института РУССТРАТ.

- Елена Владимировна, на ваш взгляд, в случае победы Байдена передаст ли Трамп власть спокойно? Или могут быть потрясения внутри США?

— Предвыборная гонка в Соединенных Штатах показала, что сокрушать основы, расшатывать устои и прибегать к прямому насилию пытались как раз демократы. В то время как Трамп стремился сохранять порядок и спокойствие. Так что истеричного цепляния за Овальный кабинет от него вряд ли стоит ожидать.

А вот перспектива внутренних потрясений в США — вопрос отдельный. Мы хорошо знаем, что победа Байдена откровенно подтасована. Так что никакого абсолютного большинства поддержки демократов среди американцев нет. Общество расколото фактически пополам. И даже если победит Байден, свыше 71 млн сторонников идей Трампа никуда не денутся.

А победившие глобалисты в своих нападках на оппонентов не остановятся.

В их представлении демократия — это когда любое мнение, отличное от их собственного, безжалостно уничтожается разными способами. Через запреты на профессию, через разрушение бизнеса, через шельмование и даже судебное осуждение по подложному обвинению, например, можно вспомнить судьбу генерала Флинна, которого Трамп помиловал вчера. Что вряд ли будет способствовать гражданскому примирению в американском обществе.

- Как вы считаете, будет ли внешняя политика Байдена решительно отличаться от политики Трампа? И если да, в чем будут главные отличия?

— Безусловно, да. Трамп олицетворяет собой промышленный капитал Америки, заинтересованный в формировании на базе США закрытого кластера, экономически максимально обособленного от остального мира, конкуренцию в котором он проигрывал. Сальдо внешнеторгового баланса Соединенных Штатов уже почти десяток лет остается тотально убыточным — как в торговле с Китаем, так и в торговле с Европой.

В этом смысле Байден почти интернационалист. Он представляет американский финансовый капитал, который по сути американским не является. В реальности это крупнейшие международные деньги, зарабатываемые везде, где только можно. Кластерная изоляция США не только не выгодна, она прямо вредна, так как подрывает основу их благополучия — доминирование доллара в мировой экономике.

Так что в случае взятия Белого дома демократами следует ожидать попытки возврата США к политике периода американской гегемонии середины 1990-х годов, сублимировавшейся в стратегической линии Барака Обамы. Где США — центр мира. А стратегическая цель сводится к закреплению безоговорочной власти Вашингтона над всем доступным геополитическим пространством.

С поправкой на современные реалии Вашингтон вернется к стратегии полной колонизации Европы, полного включения в «американский мир» Латинской Америки и присоединения к нему Индии, а также к попыткам вернуть контроль над Ближним Востоком.

России в этой системе отводится та же роль, которую нам навязывали в 1990-е, — безвольной сырьевой периферии Западного мира.

- Трамп за время президентства успел если не рассориться, то точно обострить отношения США с Европой, в первую очередь с Германией и Францией. Чего можно ждать от Байдена? Он будет пытаться восстановить отношения или сосредоточится на альянсе с Великобританией?

— Как уже говорилось, Байден прикрывается личиной интернационалиста, так что отношения с Европой он восстанавливать, конечно, будет. Вот только европейцам от Америки вряд ли стоит ожидать чего-то принципиально нового. Байден на сей счет уже успел сделать заявление. Европа обязана больше слушаться Вашингтона, строго следовать в кильватере американской политики и… она, безусловно, должна еще больше платить Америке за безопасность.

Затулин рассказал, на каких политиков в Белоруссии сделает ставку Байден © REUTERS, Kevin Lamarque/File Photo - Обострит ли такая линия политические отношения?

— Вопрос интересный. Еще до окончания процедуры подсчета голосов значительная часть глав европейских государств и высших чиновников Евросоюза дружно поздравили Байдена с победой. А некоторые политические лидеры Германии так вообще сказали, что ФРГ не готова еще четыре года жить в условиях «эры Трампа».

Это свидетельствует о высокой степени пробайденовских, а точнее, глобалистских симпатий в высшем эшелоне европейской правящей элиты. Она надеется получить «достойное место» в закрытом клубе избранных, управляющих глобальным миром.

Ее, конечно, ожидает больше разочарование — в представлении глобалистов Европа является такой же колонией, как любая страна Африки или Океании, — но осознание этого факта у европейских элит произойдет не сразу. Но произойдет, ибо неизбежно.

- Во время предвыборной кампании Байден называл Россию главной угрозой для США. Это только предвыборная риторика или действительно стоит ожидать дальнейших конфликтов по линии Москвы и Вашингтона? Насколько далеко готова будет зайти новая американская администрация? Какая судьба ждет «Северный поток — 2»?

— «Северный поток–2» американцы будут пытаться любыми путями остановить. Вашингтон рассматривает европейский энергетический рынок как одно из ключевых направлений экспорта американского СПГ. Конкуренты Америке там не нужны. А Россия является единственным серьезным конкурентом.

Кроме того, в ближайшие два десятилетия серьезно обострится прямое противостояние между США и Китаем. Экстенсивный рост путем экспансии на свободные ничейные территории закончился вместе с этими территориями. Теперь делить предстоит уже кем-то занятое.

А Россия, как неоднократно заявляли ведущие американские политики, кстати, из демократического лагеря, занимает слишком большую территорию и располагает «несправедливо» огромными сырьевыми и энергетическими ресурсами. И эту ошибку, естественно, для блага всего человечества, следует как можно быстрее исправить.

К тому же Россия является единственной на планете страной, гарантированно способной физически уничтожить Соединенные Штаты в военном смысле. Американский истеблишмент с подобным положением вещей мириться не желает.

- Как вы считаете, какой будет политика Байдена в отношении Украины и Белоруссии? Будут ли существенные изменения — например, ставка на Порошенко, попытка сместить Лукашенко и поставить прозападного политика в Минске?

— Этот вопрос не столь однозначен, как может показаться. Ни Минск, ни Киев для Вашингтона никакой самостоятельной ценности не представляют. Они лишь расходный инструмент для давления на Россию. С той разницей, что Украина свое уже отработала, а Белоруссия пока сохраняет потенциал.

Так что заменить Лукашенко другим политиком четкой прозападной ориентации Соединенные Штаты будут пытаться продолжить. Хотя и не прямо своими руками, а посредством Польши и Прибалтики. Но чьи уши за ними торчат, мы и так понимаем достаточно ясно.

С Порошенко дело обстоит иначе. За истекшие шесть лет украинская правящая элита убедительно доказала свою никчемность и тотальную вороватость. Системно стабильное государство они создать у себя не в состоянии. А без него невозможно существование сколь-нибудь сильной армии, способной претендовать на победу хотя бы против республик Донбасса.

Отсюда следует, что основные усилия новой администрации США будут сосредоточены на попытках поддержания жизни в разлагающемся организме украинской государственности. Спецслужбы США попытаются взять под полный контроль СБУ и антикоррупционную службу Украины.

Но дальше этого процесс пойдет вряд ли. В Вашингтоне считают достаточным просто сам факт продолжения юридического существования Украины в любом виде, лишь бы она оставалась антироссийской.