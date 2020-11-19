Экс-президент Порошенко и действующий глава государства Зеленский оказались заложниками неонацистских сил, в результате русофобская политика проводится Киевом по сей день

Но ситуация может измениться, когда местные власти поймут необходимость борьбы за симпатии своих избирателей. Об этом в интервью изданию Украина.ру сказал публицист Дмитрий Скворцов.

- Дмитрий, что изменилось в стране по результатам местных выборов?

— Глобально пока ничего не изменилось. Но потенциально что-то может меняться в тех областях, где подтвердили свой относительно авторитетный статус местные партии, партии, возглавляемые местными политиками. В случае каких-нибудь очередных катаклизмов на Украине (например, в виде какого-то нового майдана), ведущих к резкому ослаблению правительственного квартала в Киеве или даже к ослаблению эволюционному (что мы сейчас и наблюдаем), у местных властей будут развязаны руки в плане проведения какой-то своей политики. Как социально-экономической — и мы видим это уже по «точечному» бойкоту ковидного карантина выходного дня, — так, не исключаю, и идеологической.

Неонацистские лагеря уже появляются рядом с Киевом — Скворцов © кадр из видео Украина.ру

Возможно, у каких-то из пограничных областей появится желание экономически сотрудничать с соседними областями Российской Федерации, «вражеской» теперь уже Венгрии и так далее.

Но пока это всё потенциально. Пока ничего не изменилось, поскольку вертикаль власти на Украине не меняется.

И экономическая ситуация не меняется, продолжается падение. На днях были обнародованы свежие мировые рейтинги уровня благосостояния, и Украина продолжает прочно удерживать последнее место в Европе.

- Экономика и политика тесно связаны. И когда правительство объявило о введении так называемого локдауна выходного дня, некоторые мэры пояснили отказ вводить эти ограничения тем, что это полностью опустошит городские бюджеты…

— Если не ошибаюсь, это преимущественно западноукраинские мэры. Дело в том, что там Зеленского ненавидели и тогда, когда по Украине в целом у него ещё были приснопамятные 73% поддержки. На Западной Украине у него всё равно был отрицательный рейтинг. И теперь любое действие против «Зе-Киева» повышает авторитет местной власти.

При этом в западных регионах страны мы говорим о властях, прямо скажем, руководимых неонацистами.

Второй тур: почему большинство украинцев отказались выбирать мэров © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

- Вы говорили об ухудшении экономической ситуации. На это накладывается и коронавирусный кризис, который тоже больно бьёт по благосостоянию граждан. Тотальный карантин, затем карантин выходного дня — всё это вызывает протесты, представители малого бизнеса говорят об угрозе разорения. А это значит, что существенно сократятся налоговые поступления, пострадает государственный бюджет. Как вы оцениваете действия государства, направленные на борьбу с коронавирусной инфекцией?

— Я не эпидемиолог, поэтому не возьму на себя смелость судить о том, правильные или неправильные меры в санитарном отношении принимают власти. Единственное, могу сказать, что вирус показал моральный облик власти. Вернее, усугубил.

- И как именно?

— Зеленский накануне местных выборов заявил, что создана украинская вакцина против коронавируса. Это оказалось фейком, причём из уст президента. Более того, фейком абсурда. Издевательством каким-то. Ведь в том экономическом положении, в каком пребывает некогда наукоёмкая Украина, создание такого высокотехнологичного и высокозатратного продукта, как противоковидная вакцина (которую только-только испытывают в США, в РФ — в странах, которые могут себе позволить содержать фундаментальную науку), невозможно.

И этот предвыборный хайп главного «слуги народа» в высшей степени аморален. Ведь мы знаем, что в то самое время, когда над небом Украины футболили самолёт с украинцами из Уханя, сотрудников Института молекулярной биологии и генетики НАН Украины отправляли в неоплачиваемый отпуск.

А само лечение Зеленского в правительственной (ещё со времён 4-го управления Минздрава УССР) клинике «Феофания», из которой он шлёт стране популистские «видосики», забыв о своих же всего лишь полуторагодичных обещаниях. Мол, никто из политиков белее не будет лечиться в особых палатах… Ведь целую президентскую резиденцию освободили для него (в которую он также обещал не переезжать) — изолируйся себе, хоть переизолируйся!

Так что тем большим цинизмом выглядит использование в политических целях эпидемии, которую очень тяжело переносит крайне бедное население Украины, где уровень больниц на местах мало изменился со времён перестройки 90-х годов прошлого века.

Столь же аморальны заявления о том, что мы не будем покупать вакцину в России, а дождёмся, пока наш великий белый брат и товарищ (США. — Ред.) соизволит произвести и продать нам в три раза более дорогую вакцину… Или же будем у Израиля покупать по формуле «Тель-Авив плюс» ту же самую российскую вакцину…

- И в этот момент вдруг появляются законопроекты, в частности, предусматривающие интернирование граждан РФ. Или усиление контроля над СМИ. И это предлагают депутаты от партии власти, хотя обещали-то совсем другое…

— На самом деле ничего такого светлого они — Зеленский и партия «Слуга народа» — не обещали. Это были чьи-то ожидания, кто-то сам себе понапридумывал. Когда Зеленский шёл к власти, у него были максимально обтекаемые и двусмысленные заявления. Если он вообще что-то говорил. Ведь больше молчал всю предвыборную кампанию.

Зеленский что обещал? По большей части популистскую борьбу с привилегиями, которыми, как видим, сейчас славненько пользуется. Да, обещал мир, обещал посадки… Но он вынужден действовать абсолютно в том русле, в каком действовал его предшественник Порошенко, в той парадигме, что Россия ведёт с Украиной «агрессивную войну». И здесь совершенно логичны действия, подобные тому, чтобы создавать концлагеря для граждан РФ.

Мы ведь помним, что во время Второй мировой войны в США были концлагеря для японцев, причём эти японцы были гражданами США, интернировали их по этническому принципу. Если такой светоч демократии и защитник цивилизованного мира, как США, создавал концлагеря для своих же граждан просто другой национальности, то почему же такому ученику американской демократии, как Украина, не задуматься над созданием концлагерей даже не для граждан Украины — этнических великороссов, но для граждан Российской Федерации?

И если Российская Федерация смиряется с тем, что она агрессор, при этом допускает атаки на собственные посольство и консульства и продолжает экономические и даже дипломатические отношения с государством, официально ведущим с ней войну, то чему она удивляется? Скоро по всему миру украинские спецслужбы начнут отлавливать граждан РФ, «незаконно, пересекших административную границу Автономной республики Крым», не говоря уже об «оккупированных районах Донецкой и Луганской областей».

- Другими словами, Зеленский практически продолжает ту же политику, которую вёл Порошенко?

— Вот мы говорим, что Зеленский — аполитичный еврейский мальчик из русскоязычного города Запорожья, которого волею судеб вынесло на самую высокую должность Украины, где он вынужден строить из себя щирого украинца…

Но то же самое можно сказать о Порошенко: мальчик из русскоязычного Белгород-Днестровского, и точно так же он был вынесен политикой… Вернее так: он ради карьеры и бизнес-соображений, ради удовлетворения своего тщеславия в начале нулевых годов вошёл в неонацистское крыло политикума. А до этого был русскоязычным основателем Партии регионов и так далее. Но когда увидел, что американцы ставят на Ющенко, то набился в кумовья к Ющенко и подстелился на этой стезе.

Но, даже будучи главой Совбеза Украины при Ющенко, он пытался ещё изображать из себя защитника прав русских. Даже тогда позиционировал себя как защитника русского языка и т.д. Помню, я в то время сотрудничал с телеканалом «Киевская Русь» (КРТ), и когда было совершено нападение на ведущего теленовостей этого канала, то Порошенко как глава СНБО лично звонил этому телеведущему, интересовался состоянием здоровья, обещал принять меры…

Да и в 2014 году он на выборы шёл как «миротворец». Обещал остановить войну. Но, будучи заложником тех фашистских сил, которые и обеспечили победу Майдана, Порошенко стал тем, кем стал — главным ястребом, главным русофобом даже не Украины, а мира.

Он вам не Порошенко. Почему Зеленский отказался подписывать соглашение с Варфоломеем © пресс-служба президента Украины | пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк

Но ведь все предыдущие законно избранные президенты Украины (Кравчук, Кучма и Янукович, победившие благодаря своим цяцянкам русскоязычному населению) точно так же прогибались перед бандеровцами. В итоге поддержку собственного электората потеряли, а на Западе Украины сторонников так и не обрели.

Тем не менее, гопак на граблях — это любимая забава украинской власти. Иначе никак. Такова природа украинства. Поэтому пришла очередь Зеленского изображать из себя борца с российской оккупацией и гнобить русскоязычное население. А теперь ещё и гадить канонической Церкви — УПЦ (МП).

- Вы о приглашении патриарха Варфоломея на Украину?

— Да, ещё и в качестве некого «вселенского миротворца». И это притом что именно Варфоломей разжёг религиозную войну на Украине. Кстати, одним из выигрышных моментов в президентской кампании Зеленского был тот, что он позиционировал себя «равноудалённым от церквей». И вот приглашает иностранного религиозного деятеля, который является открытым врагом самой крупной конфессии на Украине, которая по своей численности превышает все остальные вместе взятые.