«Если кто-то видит, что мы не должны проводить эту многовекторную политику, а придерживаться только одного вектора, ну тогда надо предложить нормальные условия, чтобы мы не смотрели в разные стороны. Но и этого не хотят», — сказал белорусский лидер.
По его словам, многовекторность политического курса Белоруссии обусловлена ее геополитическим положением. При этом Белоруссия никогда не отказывалась от двусторонних отношений с Россией даже в период их обострения.
Лукашенко также отметил, что в российских СМИ многовекторность Белоруссии подвергается критике.
По словам члена Совета по межнациональным отношениям при Президенте РФ Богдана Безпалько, многовекторность не укладывается в понятие союзнических отношений между Минском и Москвой.