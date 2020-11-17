Отказ белорусского руководства от многовекторной политики произойдет в том случае, если Минску предложат новые условия. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает госагентство Белта

«Если кто-то видит, что мы не должны проводить эту многовекторную политику, а придерживаться только одного вектора, ну тогда надо предложить нормальные условия, чтобы мы не смотрели в разные стороны. Но и этого не хотят», — сказал белорусский лидер.

Богдан Безпалько: Смерть белорусского оппозиционера – плохой знак для Лукашенко © РИА Новости, Нина Зотина

Лукашенко также отметил, что в российских СМИ многовекторность Белоруссии подвергается критике.

По словам члена Совета по межнациональным отношениям при Президенте РФ Богдана Безпалько, многовекторность не укладывается в понятие союзнических отношений между Минском и Москвой.