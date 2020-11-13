Прогнозировать какие-то серьезные внутриполитические изменения на Украине пока смысла нет, потому что Джо Байдену придется управлять трамповской Америкой, считает украинский политолог Руслан Бизяев

Трамп-2024: президент США готов уйти, но он вернется © AP, Alex Brandon

- Руслан, давайте начнем с коронавируса. Первые лица страны болеют, вводится карантин выходного дня, при этом ряд местных властей (Одесса, Ровно, Славянск) уже заявили, что выполнять его не будут. Почему было принято такое решение и к чему оно может привести?

— Это решение было принято исходя из того, что не был найден компромисс между экономической и медицинской частью пандемии. Если ввести полноценный карантин, рухнет экономика. Если ничего не делать, ситуация станет еще хуже.

Поэтому власти попытались принять соломоново решение и ввести поэтапный карантин, чтобы его пик пришелся на конец декабря — середину января, когда большинство отмечает рождественские и новогодние праздники.

Что из этого получится, будем посмотреть. Потому что когда ложится сфера обслуживания, то это дает повод местным властям не соглашаться с этим решением. Пока против выступили три мэра. Будет ли выступать больше, покажет следующая неделя.

- Если говорить о сфере услуг, может быть, было лучше ввести карантин в будни, чтобы дать возможность людям делать покупки по выходным?

— «Лучше/хуже» — это вопрос достаточно спорный. Если ресторану можно работать в пятницу, то почему нельзя работать в субботу? Что, вирус уходит/не уходит на выходные?

Поэтому изначально нужно было сделать по-другому и пойти по словацкому сценарию, когда всех перетестировали, определили зоны риска и начали предпринимать те или иные шаги в части экономики.

У нас нет таких возможностей, как у Германии, где сейчас опять будут выдавать по 5 тысяч евро малому и среднему бизнесу для поддержки штанов. У нашего бизнеса осталась небольшая финансовая подушка, а в бюджете денег на поддержку бизнеса нет. Потому и принимаются такие половинчатые решения.

- Следующая тема — это выборы в США, где победу одержал Джо Байден. Как его приход к власти отразится на позициях Зеленского?

— Приход к власти Байдена повлияет на всю старую Европу, и в этом контексте он будет влиять на Украину в вопросе Донбасса.

Прогнозировать какие-то серьезные внутриполитические изменения пока смысла нет, потому что, по меткому выражению Times, «Байдену придется управлять трамповской Америкой».

Мне кажется, что основная проблематика будет направлена не в сторону Европы, а в сторону Китая и Азиатско-Тихоокеанского региона. Байден уже заявил, что они возвращаются в игру. Посмотрим, как они вернутся в эту игру на Ближнем Востоке, в Азиатско-Тихоокеанском регионе и в Европе.

- Вы сказали об изменениях в части Донбасса, каких изменений нам следует ждать?

— Пока тяжело сказать. Скорее всего, ситуация плюс-минус будет напоминать 2015-2016 год, то есть ни войны, ни мира.

- На этой неделе также были подписаны договоренности по Карабаху. Можно ли выделить какие-то выводы для Украины?

— Это абсолютно разные истории, нельзя одну накладывать на другую. Если в Карабахе разворачивается религиозно-этнический конфликт, то в данном случае речь идет в первую очередь об идеологическом конфликте. Поэтому никакие прямые аналогии между ситуацией на Донбассе и ситуацией в Карабахе не применимы.

В Карабахе произошел передел сфер влияния, Россия получила то, что хотела, зачем она и поддержала Алиева и Эрдогана, и теперь самое главное — удержать результат договоренностей. Ситуацию же на Донбассе нужно решать, полностью перезагружая идеологическое поле конфликта. Потому что военного решения там нет.

Если сторонам это получится сделать, тогда есть шанс, что ситуация будет динамично развиваться в положительном ключе.

- А то, что ультраправые в связи с этим заговорили о силовом решении вопроса?

— Я даже не хочу это комментировать. На сарае тоже много чего написано, бабка полезла, а там дрова. Это все хотелки и мечталки. Политика — это четкое соотношение баланса сил. Поэтому никто ни в нашей стране, ни в Европе, ни в Америке не говорит ни о силовом решении конфликта, ни по поводу Крыма.