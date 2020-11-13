Законопроект Кабмина, предлагающий интернировать россиян, - это, скорее всего, очередная «отсебятина» правительства, которую с большой долей вероятности не примут в Раде, считает украинский политолог Кирилл Молчанов

Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.

Пару дней назад Кабмин Украины подал в Верховную Раду законопроект №4327, предлагающий интернировать россиян, то есть заключать граждан РФ в специальные лагеря без суда и следствия. Одним из авторов выступил премьер Денис Шмыгаль.

- Кирилл, почему, на ваш взгляд, премьер-министр Шмыгаль подал этот законопроект? Украина готовится к войне?

— Нет, я не думаю, что Украина готовится к войне, это, скорее всего, какая-то отсебятина правительства. Дело в том, что есть определенная электоральная группа, на которую это рассчитано, — сторонники Порошенко, националисты. Может, для них это и написали, но шансов, что это будет принято в парламенте, я думаю, крайне мало.

Кирилл Молчанов: кто он © Facebook, Денис Жарких Зеленского, потому что он формально отвечает за вопросы войны и мира. А такие внутренние инициативы подставляют главу государства, лишают его поля для маневра, возможности переговоров с российской стороной и так далее.

Я думаю, что цель этого законопроекта информационно-медийная, а не юридическая. И не факт, что до него дойдут в парламенте.

- То есть вы считаете, что этот ход не был вообще согласован с Зеленским?

— Нет, конечно. Зеленский сейчас вообще болеет коронавирусом, ему не до законопроектов. Думаю, это какая-то отсебятина Кабинета министров, да и всё.

Еще один показатель того, что он не будет принят, — это то, что он был подан правительством. Меньше 10% всех законопроектов, поданным правительством, были приняты в Верховной Раде. Крайне велика вероятность, что до него у депутатов вообще не дойдут руки.

- По мнению экспертов, на Украине сейчас сложилась парадоксальная ситуация: записные либералы ведут себя гораздо жестче, чем их «коллеги» из правого лагеря. Делают гораздо более непримиримые заявления. На ваш взгляд, поддержат ли либералы законопроект об интернировании?

— Стоит подумать, есть ли у них для этого какая-то мотивация. Я не вижу мотивации у этих либералов или, как их в Украине называют, «грантоедов». У них совсем другие интересы, они нацелены на западное управление. Я не вижу в этом для них никакого резона.

- От президента Зеленского многие украинцы ждали, что он «сменит повестку» в стране, но по факту этого не происходит. Как вы считаете, почему? Президент сам этого не хочет или ему кто-то не даёт этого сделать?

Концлагеря для жителей Крыма и Донбасса: зачем Киеву законопроект об интернировании © РИА Новости, Михаил Воскресенский | Перейти в фотобанк

Поэтому, я думаю, на сегодняшний день у него нет уже ни возможности, ни желания что-либо менять.