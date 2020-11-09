— Александр, вдруг взрыв в Вене. Что произошло? Почему именно сейчас вдруг проснулись джихадисты? С чем это связано?

Теракт в Вене: погибли четыре человека, террористы скрылись
Теракт в Вене: погибли четыре человека, террористы скрылись
© REUTERS, Lisi Niesner
 — Ну, во-первых, они регулярно просыпаются. Во-вторых, повод был сейчас явный. То, что произошло в Париже, когда ученик отрезал голову учителю, там есть одна деталь, о которой все забывают. В репортаже с места событий говорилось, что учитель, перед тем как показать карикатуры, попросил мусульман выйти.

То есть я не вижу какого-то глумления над верой. И то, что не только радикальные мусульмане, но и немало верующих в пророка и Аллаха обывателей из России поддержали убийства, это меня удивляет. Я читал Коран, но не видел там ни одного аята, где было бы написано, что нужно убивать из-за карикатур на Мухаммеда.

В том же журнале много карикатур на Христа, который тоже пророком был наравне с Мухаммедом, почему их этот факт не оскорбляет? Если ко мне приходит гость и заставляет меня жить по своим правилам, я такого гостя выгоняю. Французы имеют право делать все, что хотят. Вот если бы они пришли с карикатурами в мечеть, это было бы другое дело. Однако экстремисты использовали это событие как повод.

— Почему именно Вена?

— Сначала все началось с Парижа, потом разнеслось по Европе. Есть же официальное заявление джихадистов, потому что Австрия входит в антитеррористическую коалицию, которую возглавляет США. Если они сами говорят, то чего тут гадать?

— Может ли быть какая-то корреляция между коронавирусом и джихадистскими атаками? Или это все чушь?

Макрон объявил войну радикальному исламу. Что будет?
Макрон объявил войну радикальному исламу. Что будет?
© REUTERS, Eric Gaillard/Pool
 — Опять же, если мы почитаем источники, то в этом информационном шуме мы должны выделить голоса самих исламских радикальных пропагандистов, а они говорили сначала, что ковид — это наказание для неверных, которое послал Бог. Ведь больше всего пострадали Китай, где преследовали мусульман, Италия, где окопался главный враг, Папа Римский, Ирак, который шиитский, который поддерживает правительство Сирии, ну и США — тут, как говорится, без комментариев.

Когда ковид получил большее распространение, риторика поменялась, они стали говорить, что это не только наказание для неверных, но и испытание для мусульман. А с недавнего времени стали звучать призывы: "Заболел сам — обними неверного" или "Ковид — воин Аллаха". Так что гадать-то нам зачем? Радикальный мусульманин-фундаменталист так устроен, что он слушает своих вождей, если они призывают, то он сделает.

— В своей практике литературного менеджера вам приходилось сталкиваться с исламскими писателями? Если да, то они одобряют подобную деятельность?

Потоки беженцев из мусульманских стран захлестывают Европу. Во Франции всплеск исламского терроризма
Потоки беженцев из мусульманских стран захлестывают Европу. Во Франции всплеск исламского терроризма
© REUTERS, Eric Gaillard
— Я активно работаю с исламскими писателями. Писатели тоже люди. У них могут быть разные точки зрения. Когда мне было 28 лет и я ездил в Лондон с гораздо более молодым писателем, сейчас он очень известен, пальцем я в него тыкать не собираюсь, он вдруг на встрече с английскими читателями стал что-то говорить о блестящих воинах Аллаха, меня это удивило.

Теперь я хорошо понимаю, что в молодости экстремизм для неокрепшей души может быть привлекателен. Но и не только в молодости. Душа долго зреет, и у всех по-разному. Душа — это для меня не религиозный термин, а некое чувство действительности, гуманность, создание, внутренняя мораль. Так вот, сначала созревает тело, потом, не у всех, разум, а душа может в сорок лет созреть, не раньше, а может и в семьдесят еще не созреть. Поэтому у меня есть знакомые мусульмане бездушные, которые поддерживают убийства и называют, например, чеченского мальчика — шахидом, то есть праведным мучеником, и есть разумные люди, они верующие, но они считают, что убийства вредят исламу, что умные люди могут разочароваться и уйти, а мусульманофобия захлестнет мир.

— Насколько серьезно исламский фундаментализм сегодня угрожает европейской цивилизации?

— Очень серьезно угрожает европейской цивилизации. Либералы и западные постмодернисты открыли границы, призывают к терпимости, мусульмане приехали, раз пригласили, и, как более непримиримые, начали устанавливать свои правила. А давно живущие в Европе мусульмане материально не устроены, поэтому у них соблазн примкнуть к этой хтонической силе, которая сметает, очень высок.

Тут вопрос к французам. Простые люди, они ведь не правые и не левые. Они по большей части хотят сытости и спокойствия и меняют свое мнение в зависимости от ситуации. Если у них хватит сил собраться и закрыть границы, сделать откат слева направо, они выживут, не хватит сил — значит, конец Европе. Всегда дионисийское сметает аполлоническое. Я не фанат Ницше, но тут не могу не согласиться.

 