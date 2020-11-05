Если к власти в США придут демократы, мировая экономика рухнет настолько, что даже обвал, вызванный коронавирусным карантином, покажется мелочью, считает публицист Анатолий Вассерман

Ростислав Ищенко: Мир не может подготовиться к жесткому приземлению США по итогам кризиса © РИА Новости, Нина Зотина

- Анатолий Александрович, может ли подсчёт голосов затянуться настолько, чтобы президента выбирали в ходе судебных разбирательств или уличных акций?

— Насколько я знаю, команда Трампа уже подала в суды по крайней мере трех соединенных государств иски с требованием приостановить подсчет голосов или даже провести его заново. Сейчас там наблюдатели от Республиканской партии. Обычно подобные иски рассматриваются в ускоренном порядке.

Но если местные суды попробуют что-то затягивать, команда Трампа может обратиться напрямую в Верховный суд и имеет неплохие шансы на успех. Потому что от самого подсчета голосов в тех государствах, где власть контролирует Демократическая партия, за версту разит липой.

- Несмотря на подозрения в фальсификациях, в сети можно встретить восторженные комментарии о высокой явке и борьбе за каждый процент. В конечном итоге эти выборы принесут для имиджа Штатов больше пользы или больше вреда?

— Я не особо задумываюсь об имидже, поскольку я знаю, что его нынче умеют лепить из любого дерьма. А вот в чисто экономическом плане программа Демократической партии крайне разрушительна и для самих Соединённых Государств, и для всего мира. У меня на эту тему есть десятки аналитических публикаций, где я объясняю фундаментальные причины, приводящие к таким катастрофическим результатам. Поэтому я за Трампа.

На всякий случай считаю нужным предупредить, что если демократам все-таки удастся пропихнуть свою липу, это приведет к усугублению нынешнего глобального экономического кризиса до такой степени, что еще до того, как дуэт «Байден-Альцгеймер» окончательно уступит место вице-президенту Харрис, рухнет вся мировая экономика.

Рухнет с такой силой, что даже обвал, вызванный коронавирусным карантином, покажется мелочью, не заслуживающей внимания.

К этому надо готовиться уже сейчас, потому что, похоже, демократы не остановятся ни перед чем в своем стремлении провести свою программу любой ценой. Я еще лет 50 назад отмечал, что «любую цену» платят из чужого кармана.

- В ходе кризиса США будут замыкаться в себе или попытаются обострить обстановку в том или ином регионе, чтобы отвлечь внимание общества от проблем?

— Несомненно, при внутренних проблемах лучшим лекарством служит маленькая победоносная война. Беда только в том, что у американцев не так уж много возможностей вести маленькую войну, и уж не так много возможностей, чтобы вести победоносную войну.

- Все эти катаклизмы могут привести к ослаблению доллара, что нанесет ущерб всей мировой экономике. Обсуждаются ли всерьез какие-то варианты замены доллара на какую-то иную валюту?

— Вариантов много. Беда только в том, что значительную часть валютных резервов всего мира составляют долларовые резервы, и в том, что значительная часть всего мирового товарооборота оплачивается долларами. И именно мировой товарооборот, а не внутриамериканское производство, обеспечивает ценность доллара. Поэтому я полагаю, что весь мир будет каким-то образом искать способ удержать доллар до тех пор, пока не будет полностью подготовлена его замена в мировом товарообороте.