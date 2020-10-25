Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.
В воскресенье, 25 октября на Украине открылись избирательные участки для голосования на выборах в органы региональной власти.
- Кирилл, насколько велико значение нынешних местных выборов для Украины?
— С одной стороны, это тест на уровень поддержки «слуг народа», президента, смогут ли они повторить прошлогодние результаты. То есть это зачет на легитимность центральной власти.
С другой стороны, это фактор желания местных отыграть назад. Мы видим, что ситуация поменялась и местные элиты, по сути взяли под контроль мэров городов-миллионников и областных центров, то есть у них будет реванш. Плюс к этому усиление парламентской оппозиции — «Оппозиционной платформы», «Евросолидарности» и так далее.
Третье — это фактор децентрализации. После этой реформы значительная часть финансирования перешла в местные бюджеты. И это существенное финансовое подспорье, чтобы взять контроль над местными советами. Поэтому, думаю, эти местные выборы будут отличаться от предыдущих.
- Что ждет Украину после этих выборов, изменится ли внутриполитическая ситуация?
— В моем понимании, это тест на профпригодность «слуг народа». Если они, условно говоря, сохранят лицо и получат 20-25%, значит, более-менее стабильно будет работать парламентское большинство. То есть связка правительство-парламент-президент.
Если они с треском эти выборы проиграют, наберут процентов 15, не получат ни одного мэра областного центра, то фракция «Слуга народа» будет постепенно расползаться, потому что политических перспектив у этого проекта нет. Многие будут думать о собственной политической карьере.
Оппозиция увидит, что власть слабая и можно раскачивать ситуацию на досрочные парламентские выборы. Не исключаю, что одним из выходов из нынешнего положения будут досрочные выборы в Верховную Раду.
- А как могут проявить себя праворадикальные силы в ситуации после выборов?
— Для них эти выборы особой роли не играют. У них нет электоральных перспектив, никакой электоральной поддержки. Возможно, партия «Свобода» во Львовской, Тернопольской и Ивано-Франковской областях сохранит свои позиции. «Нацкорпус» и «Правый сектор»* — это уличные молодчики, а не политические движения. Поэтому как они занимались провокациями против власти, тем же будут заниматься и дальше.
*Организация запрещена в России