Если кандидаты от «Слуги народа» проиграют местные выборы, оппозиция попытается довести ситуацию до внеочередных парламентских выборов, предполагает украинский политолог Кирилл Молчанов

Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.

В воскресенье, 25 октября на Украине открылись избирательные участки для голосования на выборах в органы региональной власти.

- Кирилл, насколько велико значение нынешних местных выборов для Украины?

— С одной стороны, это тест на уровень поддержки «слуг народа», президента, смогут ли они повторить прошлогодние результаты. То есть это зачет на легитимность центральной власти.

Террор националистов. «Национальный корпус» заходит на местные выборы «уличным фронтом» © odesa.depo.ua

Третье — это фактор децентрализации. После этой реформы значительная часть финансирования перешла в местные бюджеты. И это существенное финансовое подспорье, чтобы взять контроль над местными советами. Поэтому, думаю, эти местные выборы будут отличаться от предыдущих.

- Что ждет Украину после этих выборов, изменится ли внутриполитическая ситуация?

— В моем понимании, это тест на профпригодность «слуг народа». Если они, условно говоря, сохранят лицо и получат 20-25%, значит, более-менее стабильно будет работать парламентское большинство. То есть связка правительство-парламент-президент.

Если они с треском эти выборы проиграют, наберут процентов 15, не получат ни одного мэра областного центра, то фракция «Слуга народа» будет постепенно расползаться, потому что политических перспектив у этого проекта нет. Многие будут думать о собственной политической карьере.

Оппозиция увидит, что власть слабая и можно раскачивать ситуацию на досрочные парламентские выборы. Не исключаю, что одним из выходов из нынешнего положения будут досрочные выборы в Верховную Раду.

- А как могут проявить себя праворадикальные силы в ситуации после выборов?

— Для них эти выборы особой роли не играют. У них нет электоральных перспектив, никакой электоральной поддержки. Возможно, партия «Свобода» во Львовской, Тернопольской и Ивано-Франковской областях сохранит свои позиции. «Нацкорпус» и «Правый сектор»* — это уличные молодчики, а не политические движения. Поэтому как они занимались провокациями против власти, тем же будут заниматься и дальше.

*Организация запрещена в России