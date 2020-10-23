Часть протестующих негативно восприняли факт признания Кремлём итогов выборов в Беларуси и выделение кредита, они считают, что Россия тем самым поддерживает режим Лукашенко и помогает ему остаться у власти, а деньги он потратит на силовиков

Об этом член президиума оргкомитета пророссийской партии «Союз» Владимир Груздев рассказал в интервью изданию Украина.ру.

Сейчас в Белоруссии установилось хрупкое равновесие. Лукашенко при помощи России удалось удержать власть, но протесты оппозиции и несогласных с результатами президентских выборов продолжаются.

- Владимир, как известно, Светлана Тихановская выдвинула ультиматум Лукашенко и дала ему время до 25 октября, иначе «вся страна мирно выйдет на улицы с народным ультиматумом». Как вы считаете, зачем и почему Тихановская пошла на такой шаг?

— В первую очередь потому, что быстрый блицкриг, на который рассчитывали протестующие, провалился, не удалось устроить всеобщую забастовку, не удалось произвести революцию, не удалось парализовать страну.

Владимир Мамонтов: Цветная революция в Белоруссии споткнулась о два камня — Лукашенко и народ © Sputnik / Miroslav Rotari

С наступлением холодов людей будет собирать сложнее, затем начнётся подготовка к новогодним праздникам, и люди будут меньше времени тратить на протесты.

- Можно ли сказать, что Тихановская реально действует от лица протестующих в Белоруссии? Или за ней стоят некие мощные силы?

— Оба утверждения верны. Безусловно, за Тихановской на текущем этапе стоят мощные силы, ей покровительствуют депутаты Европарламента и практически всё прибалтийское и польское руководство. Большинство протестующих считают её законно избранным президентом, и можно сказать, что она действует от их имени.

Но Тихановская не политик, это в первую очередь знамя антиЛукашенко, она этого не скрывает. Конечно, её консультируют о том, что делать, пишут тексты и направляют в нужную сторону западные советники.

- На ваш взгляд, способна ли Тихановская действительно мобилизовать большое количество людей в Белоруссии на «мирный выход на улицы»? И что Лукашенко может этому противопоставить?

— На мой взгляд, Тихановская уже мобилизовала весь протестный электорат, и пик пришёлся на первые три дня после выборов. Сейчас произошло существенное затухание протестов, они сузились до столичных акций выходного дня, на которые подтягиваются резервы с регионов. Время сейчас играет на руку Лукашенко, поскольку приближаются холода и у протестующих заканчиваются ресурсы, приходят разочарование и усталость.

Белорусский политолог: Оппозиция теряет механизмы давления на власть © Facebook, Евгений Константинов Владимир Путин.

Это позволило бы немного снять накал страстей и показать, что власть готова к диалогу и предоставляет для этого площадки. Также необходимо запускать конституционную реформу, да, она не решит всех проблем, но поможет переключить внимание на конструктив.

- В самый разгар политического кризиса Лукашенко заявлял, что согласен на реформы. Однако сейчас у экспертов создаётся впечатление, что всё спускается на тормозах, — Лукашенко продолжает угрожать протестующим, силовики жестко разгоняют уличные акции, никакого реального диалога не происходит (встречу в СИЗО КГБ вряд ли можно считать полноценным диалогом). Как вы считаете, как будет действовать Лукашенко? Пойдет ли он на некие изменения, в том числе обещанные Владимиру Путину, или будет пытаться имитировать процесс и тянуть ситуацию? Что делать российскому руководству в том случае, если Лукашенко и дальше будет избегать выполнения своих обязательств?

— Лукашенко будет действовать жестко, как он действовал всегда. Ему тяжело идти на диалог, тем более с оппонентами и тем более на равных, но чем больше протестующих на улицах, тем больше будет изменений. Если протесты пропадут окончательно, то, возможно, и существенных реформ не состоится.

Неменский рассказал, что может оживить протесты в Белоруссии © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

- Может ли радикализироваться белорусский протест? И если да, какие условия должны для этого сложиться?

— Может, он стал более радикальным после событий в Киргизии. Многие протестующие начали писать, что киргизы молодцы, почему мы так не можем и т.д. Опять же осенняя депрессия может подвести часть протестующих к неадекватным действиям, было уже самосожжение мужчины возле РОВД в одном из городов-спутников Минска.

Белорусский эксперт объяснил, зачем власть сменила тактику в борьбе с протестами © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

- На ваш взгляд, повлияло ли как-то происходящее в Белоруссии в последние месяцы на отношение белорусов к России? Как в целом сейчас они относятся к нашей стране?

— Безусловно, повлиляло. Часть протестующих, которые и до этих выборов имели проевропейские взгляды, негативно восприняли факт признания Кремлём итогов выборов в Беларуси и выделение кредита, т.к. считают, что Россия тем самым поддерживает режим Лукашенко и помогает ему остаться у власти, а деньги он потратит на силовиков.

Большинство бюджетников и работников госпредприятий, которые имели нейтральные либо пролукашенковские взгляды и до выборов, расценивают действия России как подставленное братом плечо в тяжёлую минуту и благодарны, что Россия в очередной раз защитила Беларусь на международной арене. В целом в белорусском обществе произошёл раскол.

- Владимир Путин поддержал Лукашенко, признал его президентом. Популярно было мнение, что сейчас ускорится процесс реальной интеграции двух стран, создание Союзного государства. Какие у вас прогнозы на этот счёт? И какой вы видите оптимальную интеграцию России и Белоруссии?

— На этот вопрос я частично ответил в предыдущем, у протестующих решение не популярно, бюджетникам это решение нравится больше. Есть ещё и третье мнение — чтобы страна не вошла в зону турбулентности, Лукашенко как антикризисный менеджер может сохранить свой пост на 2-3 года, чтобы провести конституционную реформу и после референдума новые президентские выборы. Есть надежда, что загнанный в угол Лукашенко всё-таки примет верное решение и пойдет на союзную интеграцию.

Думаю, что поэтапно, в обычном режиме, не форсированном будут подписываться интеграционные карты, и снижение цен на роуминг подтверждает этот тезис. Скорее всего Россия будет выдавать кредиты взамен подписания интересующих интеграционных карт, с российской стороны будет идти прагматизация отношений.

Ищенко: Лукашенко саботировал и будет саботировать реформы © РИА Новости, Нина Зотина

Хотелось бы, чтобы белорусы смогли получать ИНН, СНИЛС, доступ к порталу госуслуг напрямую из Беларуси, без выезда в Россию, т.к. граница официально закрыта, а многие российские компании на удалёнке, и с учётом 25% девальвации белорусского рубля с удовольствием стали бы работать на российские, преимущественно московские компании.

Хотелось бы, чтобы белорусам стали доступны удобные цифровые сервисы, какие есть у «Тинькоффа», российского Сбербанка, чтобы карты российских банков можно было получить в Беларуси, подключиться к российским мобильным операторам, взять кредит под более низкие проценты, чем в Беларуси.