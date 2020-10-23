Политическая нестабильность всегда приводит к нестабильности экономической, а экономическая нестабильность может привести в Белоруссии к социальному взрыву, на что и рассчитывают лидеры протестов, полагает Вячеслав Дианов

Вячеслав Дианов — белорусский политолог.



- Вячеслав, сейчас в Белоруссии установилось хрупкое равновесие. Лукашенко при помощи России удалось удержать власть, но протесты оппозиции и несогласных с результатами президентских выборов продолжаются.

— Не стоит преувеличивать помощь со стороны России Лукашенко в данной ситуации. Реструктуризация долга на достаточно скромную для белорусской экономики сумму и частичная информационная поддержка не могут быть даже близко теми факторами, которые позволяют Лукашенко удерживать власть. Я бы назвал даже эту помощь Лукашенко формальной в сложившейся ситуации.

Владимир Мамонтов: Цветная революция в Белоруссии споткнулась о два камня — Лукашенко и народ © Sputnik / Miroslav Rotari Лукашенко удалось удержать власть исключительно благодаря верности ему силового блока. Именно это и является основным фактором, из-за которого Лукашенко все еще у руля?

— Силовому блоку Лукашенко уделял особое внимания все эти годы. Милиция, ОМОН, ГАИ, «Алмаз» и прочие силовые ведомства укомплектованы по последнему слову техники — у них новейшие транспортные средства, вооружение и обмундирование.

Зарплаты и социальный пакет у правоохранительных органов в разы больше, чем у представителей гражданских профессий или даже военных. Многие проживают в служебном жилье или же получили ипотечный кредит на льготных условиях.

Очень серьезное внимание власть также уделяла и идеологической подготовке внутренних войск. В верности же бойцов ОМОН вообще Лукашенко сомневаться не приходится — после событий 9-11 августа многие из них понимают, что в случае прихода к власти протестующих многие из них подвергнутся уголовному преследованию.

Силовикам из МВД есть, что терять, и рассчитывать на то, что они выступят против Лукашенко без весомого стимула, опрометчиво.

Белорусский политолог: Оппозиция теряет механизмы давления на власть © Facebook, Евгений Константинов Карл Шварценберг, «все можно сделать штыками, но сидеть на них нельзя». Вечно опираться исключительно на силовое решение проблем Лукашенко явно не сможет. Проблемы есть, и они накапливаются.



- Светлана Тихановская выдвинула ультиматум Лукашенко и дала ему время до 25 октября, иначе «вся страна мирно выйдет на улицы с народным ультиматумом». Как вы считаете, зачем и почему Тихановская пошла на такой шаг?

— Я думаю, что это решение в первую очередь ее советников, а не ее лично. Все-таки надо прекрасно понимать, что роль Тихановской в выборах да и в последующих протестах скорее номинальная. Я неоднократно сталкивался с позицией российских экспертов, которые на полном серьезе обсуждают политическую позицию Тихановской через призму действий профессионального политика. Этот подход в корне не верен.

Ее стоит рассматривать как символ перемен в общественном сознании. Ее героизм в защите и попытке освобождения мужа через участие в политике и подкупил обычных белорусов, которые отдали ей свой голос. Обычные белорусы видят в ней мужественную женщину, которая для электората "своя" — обычная женщина-домохозяйка.

Именно обычность и простота, которые почему-то высмеиваются рядом российских экспертов, в первую очередь и являются ее главной силой — рядовые граждане видят в ней себя.

Белорусский эксперт объяснил, зачем власть сменила тактику в борьбе с протестами © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

Допустить они этого не могут, потому что прекрасно знают, что все обсуждения диалога и конституционных поправок и референдума нужны Лукашенко только для того, чтобы выиграть время и задавить протест. Поэтому в сухом остатке: постоянное давление на власть — единственное, что остается протестующим. Цель ультиматума — вымотать власть, найти ее слабые стороны и в последующем ударить по ним.



- Можно ли сказать, что Тихановская реально действует от лица протестующих в Белоруссии? Или за ней стоят некие мощные силы?

— Я не сторонник конспирологических теорий и всегда критически подхожу к домыслам. "План Даллеса", "Окно Овертона", "Мировое правительство" — это не ко мне.

Неменский рассказал, что может оживить протесты в Белоруссии © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

Но объективно можно сказать, что большое количество белоруссов признают Тихановскую избранным президентом, соответственно, именно ее они и считают своим представителем.

- На ваш взгляд, способна ли Тихановская действительно мобилизовать большое количество людей в Белоруссии на «мирный выход на улицы»? И что Лукашенко может этому противопоставить?

— Сама Тихановская скорее символ, а мобилизовать белорусов скорее может ее команда и союзники, в том числе лидирующую роль тут стоит отдать телеграм-каналам проекта "Некста, Беларусь головного мозга" и "Моя Краина Беларусь". Поэтому тут стоит говорить о коллективной стратегии, а не только о Тихановской.

Да и победой протестующих, пусть и тактической, тут можно будет считать не озвучиваемые требования и тотальную мобилизацию, а дальнейшее изматывание власти. Чем больше Лукашенко находится в стрессе, под давлением, тем меньше у него остается вариантов выхода из существующего кризиса. Время — друг Лукашенко, если протестов и волнений нет, и время — враг Лукашенко, если протесты продолжатся.

Ведь политическая нестабильность всегда приводит к нестабильности экономической, а экономическая нестабильность может привести к социальному взрыву, который и может быть тем решающим фактором, на который рассчитывают лидеры протестов. Как сказал один мой знакомый, бывший кандидат в президенты Беларуси, политика — это марафон, а не спринт.



- В самый разгар политического кризиса Лукашенко заявлял, что согласен на реформы. Однако сейчас у экспертов создается впечатление, что всё спускается на тормозах, — Лукашенко продолжает угрожать протестующим, силовики жестко разгоняют уличные акции, никакого реального диалога не происходит (встречу в СИЗО КГБ вряд ли можно считать полноценным диалогом). Как вы считаете, как будет действовать Лукашенко? Пойдет ли он на некие изменения, в том числе обещанные Владимиру Путину, или будет пытаться имитировать процесс и тянуть ситуацию? Что делать российскому руководству в том случае, если Лукашенко и дальше будет избегать выполнения своих обязательств?



— Лукашенко будет всеми силами стараться затянуть реальные изменения и втянуть некие силы и общественность в обсуждение новой Конституции. Цель — выиграть время. Другой момент, что реальные стороны конфликта Лукашенко привлекать к диалогу не намерен.

Уже ясно, что белорусский народ не примет декоративного обсуждения Конституции подконтрольными Лукашенко субъектами (таким как парламент, государственный профсоюз или "Белая Русь").



Россия в данном случае должна защитить свои интересы и инвестиции в Беларусь. Беларусь годами получала дотации от России. Это и сектор ВПК со сверхсекретными разработками и уникальной продукцией, это и инфраструктура транзита нефтепродуктов и газа.

Ищенко: Лукашенко саботировал и будет саботировать реформы © РИА Новости, Нина Зотина

Россия должна дать понять как Лукашенко, так и лидерам протестов, что ожидает понятных гарантий того, что это сотрудничество по всем направлениям останется нетронутым, контракты будут исполняться в срок, а двусторонние взаимоотношения в сфере ВПК и нефте-газового комплекса и далее будут развиваться на основе имеющихся и утвержденных договоренностей.

Необходимо озвучить ожидания интеграционных шагов в рамках Союзного государства и ЕАЭС и добиться ответа как от Лукашенко, так и от лидеров протеста о реальном их исполнении.



- Может ли радикализироваться белорусский протест? И если да, какие условия должны для этого сложиться?

— Вполне может. Единственным сдерживающим тут фактором является менталитет белорусов. Во многих странах после подобных событий, как в Беларуси, уже бы могла начаться кровопролитная гражданская война. Но у белорусов не такая горячая кровь и высокий порог терпения.

Но при ряде факторов резьбу все-таки может сорвать, и привести к этому может усиление политических репрессий и жесткие действия со стороны силовых структур. До "вендетты" еще не дошло, но, учитывая, какое количество угроз поступает силовикам и их близким, фактором, который может привести к силовому противостоянию, может стать именно применение огнестрельного оружия со стороны власти.

Андрей Суздальцев: Возможное кровопролитие в Белоруссии похоронит Союзное государство © Владимир Трефилов



- На ваш взгляд, повлияло ли как-то происходящее в Белоруссии в последние месяцы на отношения белорусов к России? Как в целом сейчас они относятся к нашей стране?

— В целом белорусы хорошо относятся к России и Путину. Но в последние месяцы рейтинг Путина в Беларуси и отношение к России ухудшились. В Беларуси оказалось крайне непопулярным заверение Путина о том, что создан полицейский резерв, который может быть использован в Беларуси, если белорусские милиционеры не справятся.

Даже просоюзные эксперты и пророссийские общественные деятели в Беларуси стараются не акцентировать внимание на создании такого резерва, потому что данные возможные действия России являются в Беларуси очень непопулярными и воспринимаются достаточно остро и негативно.



- Владимир Путин поддержал Лукашенко, признал его президентом. Популярно было мнение, что сейчас ускорится процесс реальной интеграции двух страны, создания Союзного государства. Какие у вас прогнозы на этот счёт? И какой вы видите оптимальную интеграцию России и Белоруссии?

— Устойчивое союзное строительство возможно только после стабилизации ситуации в Беларуси. Решения белорусского руководства должны быть неоспоримы и принимаемы белорусским обществом, а этому мешает политический кризис и оспариваемая легитимность власти Александра Лукашенко.

Уже сейчас высказываются сомнения, что Лукашенко вправе представлять Беларусь при заключении интеграционных соглашений. Поэтому для успешности процессов интеграции и незыблемости принятых решений все-таки стоит подождать стабилизации ситуации.

Оптимальная интеграция — это выполнение уже утвержденных шагов, таких как создание общего эмиссионного центра, наднациональных органов власти, унификация ряда законодательств, в том числе налогового.

Оптимальная интеграция — это когда обычные граждане России и Беларуси увидят реальные улучшения в своей жизни.