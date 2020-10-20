Президент Украины Владимир Зеленский 20 октября выступил с посланием к парламенту, в котором затронул мирное урегулирование в Донбассе, темы Крыма, посадок и даже фейков. Почему слова главы государства сейчас не стоит воспринимать серьёзно, в интервью Украина.ру рассказал политолог, замдиректора Украинского Института политики Кирилл Молчанов

- Кирилл, в своём обращении к парламенту Зеленский заявил, что ему удалось разблокировать нормандский процесс, и сейчас дипломаты работают над организацией нового саммита "нормандской четвёрки". Как вы считаете, есть ли шансы на его скорое проведение?

— В этом году его уже не будет, это вполне реально, процентов на 100. Зеленский просто продолжает выдавать желаемое за действительное, чтобы в какой-то степени прекратить падение рейтинга доверия к нему и подготовиться к местным выборам, которые уже в это воскресенье.

Поэтому он и дальше продолжит словесно демонстрировать свои достижения, которые в какой-то степени преувеличены или вообще являются эфемерными.

Новая версия «формулы Зеленского»: главное из послания президента Верховной Раде © president.gov.ua - Зеленский сообщил, что Украина строит КПВВ на границе с ОРДЛО и Крымом. О чём это говорит — реализация «плана Б» по Донбассу?

— Я не знаю, что он там строит, я знаю, что с понедельника, наоборот, закрыли КПВВ под предлогом коронавируса. Поэтому это очень цинично звучит, что он там что-то открывает, хотя по факту только закрывает.

Открытия каких-то новых КПВВ, то, что было описано в парижском коммюнике после саммита в "нормандском формате" в декабре, не произошло. Хотя уже прошло 10 месяцев. Поэтому я уже не совсем понимаю, на кого эти разговоры рассчитаны.

Это не столько обращение к парламенту, сколько предвыборная речь Зеленского.

- Президент также заявил о создании так называемой «Крымской платформы» и отметил, что обсудил эту инициативу с «представителями ЕС, Турции и другими партнерами». Есть ли, по-вашему, смысл в ее создании?

— Это, опять-таки, желание хоть как-то демонстрировать, что он, условно, «президент мира», пытается вернуть утраченные территории. Это такая имитация деятельности в этом направлении.

Я напомню, что Порошенко еще в 2017 году анонсировал создание площадки по Крыму под названием «Женева плюс». Тогда дальше названия ничего не двинулось, поэтому я предполагаю, что и в этом случае дальше названия не пойдет. Потому что Зеленский может сколько угодно встречаться с Дудой или Эрдоганом, но, предполагаю, что российская сторона в этом принимать участие не будет. А без неё это всё — разговоры, которые ни к чему не приведут.

Сёстрам по серьгам. Какие военные базы построит Зеленский © пресс-служба президента Украины | пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк - Зеленский заявил, что каждое совещание с главами правоохранительных органов начинает со слов «Где посадки?». Как вы считаете, ожидаются ли увольнения министров, генпрокурора? Что Зеленскому мешает сажать преступников и коррупционеров?

— Скорее всего да, будут компенсировать все это кадровыми чистками. Генпрокурора, я уверен, снимут, потому что она, как человек президента, продемонстрировала неэффективность, а вот снимут ли главу Антикоррупционного бюро — очень сомневаюсь. Потому что есть те структуры, которые явно будут давить на Зеленского, чтобы его отставки не было.

Это такая игра «и нашим, и вашим», желание выигрывать перед избирателями, а с другой стороны, сохранять баланс этих структур, которые не эффективны, но имеют под собой внешнее управление.

Так что нас ждет примерно такой же результат, как и с мирными инициативами.

- Также Зеленский анонсировал создание в Украине международного штаба по борьбе с фейками и пропагандой. Как, на ваш взгляд, это может выглядеть и будет ли реально работать?

— Ну, это, скорее всего, желание продолжить политику цензуры, закрывания ртов неугодным СМИ. Это политика взятия под контроль информационного поля — вот что скрывается под этими сложными формулировками.

Так как у Зеленского рейтинг падает, ему надо хотя бы, чтобы его перестали критиковать в прессе. В какой форме это все будет — пока не понятно. В целом это продолжение политики Порошенко.