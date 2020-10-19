"Биг фарма" вполне может попытаться сделать вакцины от разного рода вирусов стратегическим товаром и извлекать из этого сверхприбыли, как делает это много лет с другими лекарствами, считает писатель-фантаст Андрей Лазарчук

- Андрей, вы как писатель-фантаст можете представить, что в будущем вакцины от разного рода вирусов станут стратегическим товаром?

— Не знаю, и никто не знает. С одной стороны, всё растущее число перемещающихся по миру людей способствует быстрому распространению заразы, и вряд ли нынешний спад продлится долго.

С другой, появление новых болезнетворных агентов носит стохастический характер, и невозможно предсказать, когда появится следующий настолько же пригодный для пандемического распространения (длительный инкубационный период, вирулентность достаточно высокая, чтобы вызывать опасения, но и сравнительно низкая, чтобы очаги заражения не выгорали слишком быстро — как это произошло с птичьим гриппом, эболой, атипичной пневмонией и ближневосточным синдромом).

Лично я считаю, что пандемии будут возникать время от времени, но не так чтобы сплошной полосой.

"Биг фарма" вполне может попытаться сделать вакцины стратегическим товаром и извлекать из этого сверхприбыли, как делает это много лет с другими лекарствами, особенно с орфанными, но тут ей будет сложнее: разработка и производство вакцин вообще-то не самый сложный процесс, и конкурентные предложения на рынке не позволят взвинтить цены до небес — что мы, собственно, уже наблюдаем.

- Значит, рано или поздно в мире начнется «война вакцин», например, от того же коронавируса, между странами, которые его производят?

— Да, разумеется. Скажем, сразу после "отравления" господина Н. США наложили санкции на три института, принимавших участие в разработке "Спутника-V" — в точности по кальке с поставкой газа в Европу.

- При каких условиях Украина и Россия могут начать совместное производство лекарства от коронавируса?

— Сделать это достаточно просто, в один ход: создать единое государство. Другого пути я не вижу.

-Произойдет ли скором времени расслоение общества на тех, кто сделал прививку от коронавируса, и на тех, кто ее не сделал?

— Мне кажется, антипрививочники уже и так отслоились.

-Нужны ли человечеству биодокументы?

— Я бы ввёл, и начал прямо вчера. Как будет — не знаю