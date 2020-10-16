Ставка власти на насилие только усиливает радикалов, готовых отвечать на него своим насилием. А объявлением ультиматума Светлана Тихановская сохранила влияние на радикалов, считает белорусский политик Артём Агафонов

Агафонов был инициатором создания в Белоруссии движения «Гражданское согласие», которое впоследствии и возглавил.



- Артём, какова популярность Тихановской среди белорусов? И отдельно — среди змагаров?

— Тихановская — скорее символ, а не реальный лидер. Она неоднократно говорила, что на политическую власть не претендует и ее задача — создать условия для проведения новых выборов с честной конкуренцией и подсчетом голосов. В этом качестве змагаров она устраивает — среди них есть достаточно людей, имеющих собственные президентские амбиции.

Отношение к ней в обществе разное. Если с позицией сторонников Лукашенко всё понятно, то мнение остальных разделилось.

Одни солидарны с оппозицией и видят в ней надежду на выход из политического тупика. Другие относятся настороженно. У них тоже достаточно аргументов — абсолютный непрофессионализм и отсутствие политического опыта, засилье прозападных змагаров в окружении при отсутствии пророссийских и даже нейтральных фигур. Нежелание идти на компромисс, тот факт, что в случае победы несколько месяцев ей все-таки придется возглавлять государство с тем опытом и окружением, которые она имеет.

- Тихановская реально способна воплотить в жизнь свой ультиматум Лукашенко?

— Рутина — враг протеста. 18 октября ожидается уже десятый масштабный воскресный протестный марш по улицам Минска. Количество более мелких акций вообще не поддается подсчету. Но большинство протестующих не может вечно ходить на протесты, как на работу, да и креатив организаторов по привлечению участников на акции явно не безграничен.

В таких обстоятельствах нужно либо повышать ставки, либо уступать инициативу тем, кто готов повышать ставки. Не уверен, что у нее и ее окружения присутствует даже опция «слить протест».

Ставка власти на насилие только усиливает радикалов, готовых отвечать на него своим насилием. Они уже рвутся в бой, и авторитет Тихановской для них относителен. Объявлением ультиматума Тихановская сохранила влияние на радикалов, но этим она же дала им повод для экстремистских действий после 25 октября.

- Что думаете о мобилизационном потенциале Тихановской?

— Мобилизационный потенциал Тихановской сейчас относительно стабилен. Уходит часть разочаровавшихся, умеренных и тех, кто поверил в конституционную реформу. Приходят люди со свежими обидами на власть. Да и сама власть прекрасно справляется с мотивацией протестующих непродуманными действиями и агрессивной пропагандой, на многих действующей противоположно задуманному.

Владимир Корнилов: Кукловоды Тихановской пойдут на кровавые провокации в Белоруссии © РИА Новости, Владимир Трефилов

Что касается массовой забастовки, август уже показал несостоятельность этих угроз. Вряд ли в этот раз что-то принципиально изменится.

- Готов ли Лукашенко к реальному диалогу и компромиссам с оппозицией?

— До своего визита в СИЗО КГБ он давал понять, что к диалогу он готов с трудовыми и студенческими коллективами, местными чиновниками, общественными организациями вроде БРСМ и официальных профсоюзов и прочими структурами, не имеющими своей политической субъектности. Понятно, что это никакой не диалог, а его грубая имитация.

Субботняя встреча с Бабарико и прочими — это уже более серьезный и нетипичный для Лукашенко шаг в этом направлении. Однако реальным компромиссом пока не пахнет: ключевые фигуры из числа тех, с кем он встречался, остаются за решеткой, а двое выпущенных тут же принялись петь дифирамбы Лукашенко, моментально обнулив свой авторитет в оппозиции.

Не готова к компромиссу и оппозиция. По крайней мере, та ее часть, которая выходит на улицы и чьим голосом является Тихановская. Сейчас она тоже предпочитает говорить языком ультиматумов и выдвигать неприемлемые для власти требования.

Время для компромисса было в августе. Сейчас оно практически упущено.

- В понедельник, 12 октября, силовики жестко разогнали «марш пенсионеров». Почему?

— Подобные действия радикализуют протесты. Спецсредства против стариков — это очевидный перебор как с точки зрения Закона «О правоохранительных органах», так и с точки зрения национального менталитета. Те, кто испугался водометов и светошумовых гранат, сделали это давно.

Сейчас остались люди, как минимум морально готовые попасть под «замес», а как максимум сознательно идущие на радикальный протест.

И таких людей довольно много. Применение оружия против демонстрантов (оно было и раньше, но в этот раз министерство, видимо, намекнуло на возможность более массового применения) сейчас только ожесточит радикалов. Если сейчас они жгут шины, а некоторые — уже автомобили и дома силовиков, то новые жертвы могут их самих мотивировать к тому, чтобы взяться за оружие.

Дмитрий Болкунец: Кризис в Белоруссии может завершиться полноценным гражданским конфликтом © РИА Новости, Владимир Трефилов - На ваш взгляд, нужны ли белорусской экономике — тесно связанной с российской, — реформы?

— С экономикой у нас вообще проблемы, а в этом году особенно. Авантюра с альтернативной нефтью, коронавирус, послевыборная турбулентность, банковский кризис…

Реформы нужны, но даже радикальные реформы сами по себе уже вряд ли способны спасти ситуацию.

Прозападная оппозиция предлагает либеральные реформы, но без сохранения и углубления союза с Россией они только спровоцируют массовую безработицу, закрытие большого числа нерентабельных и малорентабельных госпредприятий, социальную катастрофу в некоторых моногородах, что спровоцирует очередной социальный взрыв с непредсказуемыми последствиями.

Белорусская экономика изначально после Великой Отечественной создавалась как единое целое с общесоюзной и российской. Во многом это положение сохранилось до сих пор. Отдельно от российского рынка сбыта и российских поставок белорусская экономика полноценно функционировать не сможет без возврата в 90-е, а возврата в 90-е не выдержит белорусская государственность.

- В Белоруссии есть реальные пророссийское силы? Ваша организация «Гражданское согласие» — пророссийская сила?

— Пророссийские силы есть. Разумеется, к таким силам я причисляю и себя, и своих коллег по «Гражданскому согласию», членов ряда других организаций и партий. Та же Республиканская партия труда и справедливости занимает последовательную пророссийскую позицию и даже единственная из белорусских партий признала российский статус Крыма.

К сожалению, выборы 9 августа внесли раздор в пророссийское движение, разные люди оказались по разные стороны конфликта. Часть, в том числе и я, заняли нейтральную позицию.

Есть и попытки под лозунгами «Русского мира» создать де-факто антироссийские структуры, лояльные Лукашенко, считающие российскую власть компрадорской и враждебной, выступающие за строительство в Беларуси за счет России «образцового» государства со своей внутренней, внешней политикой, экономической и правовой моделью и отдельным информационным и гуманитарным пространством.

Пожалуй, сейчас это самая серьезная опасность для пророссийского движения, попытка его возглавить, выхолостить и превратить в свою противоположность.