Растет качество и продолжительность жизни. И только появление нового опасного вируса способно серьезно повлиять на перегретую глобальную демографическую ситуацию, считает писатель-фантаст Николай Желунов. Он хотел даже написать о такой пандемии фантастический роман, но отказался: слишком уж избитая тема

Писателю Николаю Желунову 43 года. Он окончил МГУ, по образованию историк и политолог. Его фантастические романы публиковались в проекте «Дозоры Сергея Лукьяненко».

В этом году Желунов занял первое место на международной литературной конференции по вопросам фантастики «РосКон» в номинации «Межавторские проекты».

- Николай, раньше у человечества стратегическими товарами были золото, серебро, медь, пушнина, пряности, лес, пшеница, каучук… Потом газ и нефть. Вакцина от какого-то глобального вируса может стать стратегическим товаром?

— Я уверен, что серьезной угрозы новых пандемий нет. Нынешняя пандемия продолжает развиваться, но большого всплеска смертности вряд ли можно ждать. COVID-19 постепенно слабеет, его летальность за полгода снизилась в пять раз.

Именно поэтому евпропейские правительства с началом второй волны не вводят таких же строгих карантинных мер, как весной. В целом, на мой взгляд, 2020 год показал, что человечество вполне способно собраться и коллективно противостоять угрозе пандемии.

Что касается вакцин и лекарств, то они и сейчас являются ценным стратегическим товаром. Обороты аптечных сетей и фармкомпаний огромны. С точки зрения борьбы с эпидемиями скорее важно общее качество медицины и ее доступность.

Мы видим, что в Латинской Америке летальность COVID-19 заметно выше, чем в Европе, например. Дело именно в качестве медицины.

А в США медицина хорошая, но не для всех доступная, и там тоже летальность выше, чем в большинстве стран Европы, в том числе в России.

- Вы говорите, что расслоения на вакцинированных и невакцинированных не будет. Но ведь может быть, что людей, которые в силу религиозных или каких-либо других причин отказываются от вакцинации, не будут брать, например, на престижную работу? Просто работодатель не захочет рисковать. А ведь это же расслоение…

— Если бы речь шла о серьезной угрозе здоровью людей, это было бы возможно. Но вирус становится всё менее тяжелым и опасен в основном для людей пенсионного возраста. После вакцинации распространение пандемии в любом случае остановится. В течение пары лет история с ковидом уйдет в прошлое, если вирус не мутирует, конечно.

- Вы настроены оптимистично насчет пандемии коронавируса, считаете, что она ослабла. Но ведь может же быть какая-то другая вирусная пандемия, еще сильнее. Что тогда? Прежняя жизнь человечества изменится, страны начнут жить тем, чтобы побыстрее изобрести очередную вакцину? Не боитесь ли вы этого?

— Я этого не исключаю, но риск новых пандемий считаю небольшим. Во всяком случае целый ряд новых вирусов за последние десятилетия (Ebola, MERS, SARS и т.д.) наделали много шума, но только COVID-19 оказал реальное влияние на человечество. Так что не боюсь.

Предвижу ли я? Любопытно, что буквально год назад я размышлял над тем, что по биологическим законам численность населения Земли уже так сильно возросла, что неизбежно должны включиться какие-то механизмы ее регулирования. Раньше это были войны, голод, болезни, религиозные ограничения, но сейчас все эти угрозы значительно снизились.

Растет качество и продолжительность жизни. И только появление нового опасного вируса способно серьезно повлиять на перегретую глобальную демографическую ситуацию. Хотел даже написать о такой пандемии фантастический роман, но отказался: слишком уж избитая тема.

- Могут ли Россия и Украина начать производить совместную вакцину от коронавируса? Вы можете себе такое представить?

— Думаю, по политическим причинам никакое сотрудничество между Россией и Украиной невозможно — в первую очередь из-за руководства Украины, которое позиционирует себя как нашего военного врага и винит Россию во всех бедах. Пока не сменится формат мышления украинских политических элит, никаких позитивных сдвигов у нас не будет.

- Произойдет ли в будущем разделение человечества на тех, кто привился, и на тех, кто либо не хочет прививаться, либо не имеет такой возможности?

— Думаю, нет. Для этого нужны жесткие меры властей, сами люди расслаиваться не станут: человечество вообще в последние века стремится отходить от любых расслоений. Всё что можно естественным образом усредняется (где-то быстрее, где-то медленнее).

Российские власти тоже не захотят делить общество: это может плохо повлиять на экономику, а она уже и так достаточно пострадала от пандемии.

- Ждать ли нам в ближайшее время войны вакцин от коронавируса между странами, которые их будут производить?

— Конкуренция, безусловно, ожидается. Дождемся первых результатов вакцинирования, и тогда можно будет сказать, насколько серьезная.

- Говорят, что скоро гражданам начнут выдавать документы, где будут указываться все их прививки, и это будет важная информация, примерно такая, как ФИО или год и место рождения. И без нее устроиться на работу или передвигаться по миру будет невозможно…

— Не исключаю такого сценария в некоторых странах, но вряд ли это будет глобальным явлением. Возможно, такие паспорта (скорее всего электронные) появятся первым делом в Юго-Восточной Азии, в продвинутых технологических странах, где высок риск появления пандемий из-за климатических условий.

Хочется заодно пожелать им развития медицины и санитарии — это было бы полезнее таких паспортов.