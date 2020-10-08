Лукашенко в процессе интеграции с Россией оставит власть, и болотный застой, который происходил последнее время в Белоруссии, закончится, не сомневается Сергей Григоров

Об этом руководитель российской общественной организации "Русские демократы" Сергей Григоров рассказал в интервью изданию Украина.ру.

- Сергей, на ваш взгляд, может ли реальная интеграция России и Белоруссии разрешить политический кризис в Белоруссии?

— Лукашенко это не нужно, он не собирался выполнять договор ни тогда, ни сейчас. Будет другой механизм интеграции.

Сначала принятие новой конституции, потом честные и демократические выборы, которых в Белоруссии давно не было, а затем референдум о национальном объединении.

Кого-то я расстрою, а кого-то обрадую: Лукашенко в процессе интеграции оставит власть, и вот этот болотный застой, который происходил последнее время в Белоруссии, закончится. Но и змагары, которых Лукашенко усиленно выращивал, чтобы с их помощью шантажировать Россию, к власти не придут.

- В экспертной среде оптимальным вариантом интеграции называется конфедерация. Вы согласны с этим тезисом?

— Россия сегодня является гарантом мира и безопасности для всех людей, которые живут внутри наших границ. В условиях, когда весь мир периодически поджигается, мы видим проблемы и погромы и во Франции, и фактически гражданскую войну в США, очевидной военной (в буквальном смысле) опасности вокруг России со всех сторон, включая возможные проблемы в Закавказье, в Киргизии и Казахстане, необходима максимальная унитаризация и русификация Русского мира.

Да в общем вы и сейчас не видите никакой разницы между русскими и белорусскими. Посмотрите на русских, они тоже не негры, они тоже белорусские, а на латинице Россия так и пишется — Руссия.

Мы все части одного большого более чем тысячелетнего народа, который создал когда-то огромную империю и обеспечил себе процветание и единство, а потом был искусственно разделён. Кем? Теми силами, которым не нужна единая Россия как конкурент.

Без объединения никакой процветающей Белоруссии не получится, она в этом случае будет источником рабочей силы для Польши, а в самой Белоруссии будут ставить памятники поляку Кастусю Калиновскому, который в 1863 году сражался с белорусскими крестьянами, а теперь Тихановская и Латушко ему цветочки на могилу носят. Не может народ перенимать историческую память оккупантов, отказываясь от своей собственной истории.

- Говоря об интеграции, что общего должно быть у Москвы и Минска: единый парламент, единая валюта? Что-то еще?

— Единое законодательство, единое правительство, единый президент, единая армия, единые органы безопасности и внутренних дел, единое образовательное пространство, единая система здравоохранения.

Продолжу вот ещё о чём. Многие опасаются, что от объединения пострадает белорусская промышленность, как пишут, будет «прихватизирована». Наоборот. Белорусская промышленность не нужна Европейскому союзу как конкурент, им нужны только рабочие руки и калийные удобрения.

А при интеграции шесть белорусских регионов сохранят и расширят рынок сбыта своей продукции, и, более того, получат инвестиции и модернизацию предприятий. В России прошли времена, когда промышленность дерибанили, сейчас Россия развивает и технологии, и производство. То есть в случае интеграции у нас будет единая экономика.

Но для белорусских регионов это будет равенство, а не колониальная зависимость, если сравнить с тем, что предлагают Польша и ЕС.

- В случае создания конфедерации России и Белоруссии какой дальнейший политический путь? Могут ли это быть, например, выборы общего парламента на всенародной основе?

— В общем государстве будет принцип: 1 человек — 1 один голос. Но как я сказал выше, будет более тесное объединение.

- На ваш взгляд, можно ли говорить, что Лукашенко уже медлит с реальными реформами и изменениями, которые могут вывести страну из политического кризиса? Если да, почему он это делает? Возможно, опасается грядущего трансфера власти и всячески пытается его отсрочить?

— Лукашенко не верит в силу своего происхождения и образования в реальность происходящих глобальных изменений и искренне полагает, что Западу очень нужна "вторая Швейцария" на границе России.

И одновременно он верит, что белорусский народ не готов жить в едином государстве с русским народом. И ещё он видит, что сейчас, когда очевидно, что никакого противодействия с его стороны не будет, Россия пока не начинает организацию прорусских партий и движений в Белоруссии.

Причëм этого пока не делает ни власть, ни традиционалистская часть гражданского общества России. Из чего Лукашенко делает вывод, что ему альтернативы нет. Он ошибается.

Мы, с одной стороны, видим, что социологические исследования показывают, русские и белорусские хотят в своём большинстве жить вместе, а с другой — в России принципиальные решения уже приняты, Александр Лукашенко уже не сможет, как раньше, получать из России десятки миллиардов долларов, кормить Россию красивыми словами, а периодически и вовсе некрасивыми и одновременно проводить литвинизацию белорусской земли и играть в многовекторность.

Больше так не будет. Россия действует медленно, мы от этой медленности сами подчас устаём, но зато неумолимо.