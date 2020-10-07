В основополагающих документах Союзного государства Беларуси и России предполагается создание единого политического, экономического, военного, таможенного, валютного, юридического, гуманитарного и культурного пространства. Это цивилизационный выбор наших народов, являющихся единым этносом, считает белорусский политик Эльвира Мирсалимова

Александр Лукашенко при поддержке России сумел удержать власть, провел инаугурацию 23 сентября. Однако протесты в Белоруссии продолжаются: акции оппозиции проходят регулярно, наиболее крупные — по выходным дням. То есть фактически политический кризис в стране продолжается.

Собственное мнение о происходящем в стране в интервью Украине.ру выразила белорусский политик Эльвира Мирсалимова.

- Эльвира, на ваш взгляд, может ли реальная интеграция России и Белоруссии (фактическая реализация Союзного договора) разрешить этот кризис?

— Безусловно. Затягивание реальной интеграции белорусской стороной способствовало нынешнему кризису. Граждане Беларуси в те непростые времена поддержали Лукашенко именно за обещанный союз с Россией. Процитирую заявление Лукашенко, сделанное им летом 1994 года: «К 1 января 1995 года мы вернем всех рабочих на свои места. Мы договоримся с Россией и заключим выгодный для нас договор».

Простые люди понимали так: с нами Россия, а значит, всё наладится.

Но игры в «многовекторную политику» привели к укреплению прозападных настроений, которые нашли отклик и в некоторых чиновничьих кабинетах.

В условиях заигрывания с Западом и были взращены поколения, воспитанные на шляхетско-литвинской идеологии, когда переписывалась история, запрещался «Бессмертный полк» и символ Победы — гвардейская лента. Теперь этой части молодёжи всё равно, под каким флагом стоять и в чём обвинять Россию.

Недавние решительные и однозначные заявления российского руководства не позволили реализоваться перевороту. Поэтому только реальная интеграция с Россией может спасти ситуацию.

- В экспертной среде оптимальным вариантом интеграции называется конфедерация. Вы согласны с этим тезисом?

— Конфедерацию можно рассматривать как переходную форму союза государств, как это неоднократно было в истории. Впрочем, Союзное государство — это и была, на мой взгляд, попытка избежать терминологической и смысловой ловушки.

Давайте вспомним, что о конфедерации и едином государстве одним из первых говорил… Лукашенко!

В период так называемых парламентских каникул 1993 года депутаты Верховного Совета Республики Беларусь Г.И. Козлов, А.Г. Лукашенко и Н.П. Скорынин приехали в Москву и выступили на сессии Верховного Совета России.

Тогда будущий президент Республики Беларусь дал интервью телеканалу РТВ для программы "Парламент".

"Мы прекрасно понимаем: нужно начинать движение к нормальному единому государству. Давайте выберем нормальную форму, которая не будет отпугивать людей и с этой стороны, и с той. Конфедерация, так конфедерация. Но начинать это движение нужно. Создадим единое политическое государство", — настаивал тогда Лукашенко.

Теперь о суверенитете. Это понятие условное. Суверенитет в разные времена понимался по-разному.

Давайте обратим внимание на фразу «мы суверенитетом не торгуем», которую любят повторять и президент, и прозападная оппозиция. Суверенитет в белорусском понимании — это прежде всего независимость… от России!

Когда произносится мантра про «не торгуем суверенитетом», то обычный человек слышит: «За ваши кредиты и за то, что вы нам рынки открыли, мы с вами объединяться не собираемся».

Кстати, в эту «дуду» дуют и доморощенные белорусские эксперты, которые лучше разбираются в литвинских языческих обрядах и ультрафанатских потасовках. Они пытаются нам навязать дурно пахнущую идею так называемого «евразийства».

Рассуждая о евразийстве, этой утопической идее белоэмигрантов начала прошлого века, отметается союз с Россией как конкретная цель. Дескать, давайте подождём, пока туманное облако мечтаний станет твердью, вот тогда посмотрим. Не нужно философских суррогатов.

Есть Россия, зримая и осязаемая, духовная, устремленная в будущее, рвущаяся в космос и стоящая перед индустриальными и технологическими вызовами, — тут и смыслы, и континенты, и судьбы, и метафизика.

- Говоря об интеграции, что общего должно быть у Москвы и Минска: единый парламент, единая валюта? Что-то еще?

— В основополагающих документах Союзного государства Беларуси и России предполагается создание единого политического, экономического, военного, таможенного, валютного, юридического, гуманитарного и культурного пространства.

Это цивилизационный выбор наших народов, являющихся единым этносом.

- На ваш взгляд, можно ли говорить, что Лукашенко уже медлит с реальными реформами и изменениями, которые могут вывести страну из политического кризиса? Если да, почему он это делает? Возможно, опасается грядущего трансфера власти и всячески пытается его отсрочить?

— Повторюсь, именно затягивание с политической реформой и привело к созданию такой ситуации, когда стали возможны массовые протесты, политический и общественный кризисы.

Об объявленных реформах. По сути брошена смысловая «косточка», отвлекающая внимание общества и политических сил: «поиграйтесь пока с поправками в конституцию, подумайте о политическом устройстве»…

Если бы действительно глава государства и нынешняя номенклатура были озабочены решением этих вопросов, они бы занимались только этим, денно и нощно говоря из каждого утюга об этих реформах, вынося предложения и слушая голос общества, политических партий и движений.