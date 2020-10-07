Беларуси цепляться за независимость бессмысленно. Существенных черт разделения у белорусского и русского народов, или даже частей одного народа, нет. Разногласия есть у элит. Эти разногласия могут быть учтены при конфедерации, считает

Об этом руководитель Витебского отделения Республиканской партии труда и согласия Александр Лукашок рассказал в интервью изданию Украина.ру.

Александр Лукашенко при поддержке России сумел удержать власть, провел инаугурацию 23 сентября.

Однако протесты в Белоруссии продолжаются: акции оппозиции проходят регулярно, наиболее крупные — по выходным дням. То есть фактически политический кризис в стране продолжается.

- Александр, на ваш взгляд, может ли реальная интеграция России и Белоруссии, а фактическая реализация Союзного договора, разрешить этот кризис?

— Разрешить кризис могут лишь какие-то реальные достижения. Реализация Союзного договора — хороший шаг в этом направлении. Но союзная интеграция без решения сложной экономической ситуации в Беларуси и политических уступок сама по себе не потушит пожар.

Другое дело, что этот кризис при интеграции будет легче преодолеть, но это не вопрос одного дня, месяца или даже нескольких лет.

- В экспертной среде оптимальным вариантом интеграции называется конфедерация. Вы согласны с этим тезисом?

— Может быть. Цепляться за независимость бессмысленно. Существенных черт разделения народов или, я даже бы сказал, частей одного народа я не вижу. Разногласия есть у элит.

Эти разногласия могут быть учтены при конфедерации. Хотя, прожив всю свою жизнь в Белоруссии, я могу утверждать, что в политике важнее содержание, а не форма.

Потому это может быть и не конфедерация. Главное, чтобы действия интеграторов были направлены не в разные стороны.

- Говоря об интеграции, что общего должно быть у Москвы и Минска: единый парламент, единая валюта? Что-то еще?

— Всё. И парламент, и эмиссионный центр, и общая валюта. Безусловно, один язык, одна система выборов, общие принципы регионального деления, унифицированная система образования, общее понимание истории.

- В случае создания конфедерации России и Белоруссии какой дальнейший политический путь? Могут ли это быть, например, выборы общего парламента на всенародной основе?

— Можно взять за основу советскую систему выборов с учётом интересов регионов, причесав её к современным реалиям. Но об этом говорить я пока не хочу, чтобы не сглазить.

- На ваш взгляд, можно ли говорить, что Лукашенко уже медлит с реальными реформами и изменениями, которые могут вывести страну из политического кризиса? Если да, почему он это делает? Возможно, опасается грядущего трансфера власти и всячески пытается его отсрочить?

— Вы ответили на свой вопрос. Конечно, белорусский президент опасается потерять власть, реализуя реформы. Но как раньше, всё равно уже не будет. Надо это признать и работать над будущим. Над будущим россиян и белорусов. Чтобы в конечном итоге войти в общий учебник истории положительным персонажем….