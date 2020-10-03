Донбасс меняется к лучшему - от строительства новых дорог, до общего настроения людей. Мы общались со студентами, школьниками, работниками сферы образования, даже спускались в шахту - граждане ДНР производят впечатление людей собранных и дисциплинированных, утверждает писатель-фантаст Андрей Мартьянов

- Андрей, вы побывали в Донецке на фестивале фантастики «Звёзды над Донбассом». Как вы оцениваете это мероприятие? И что бы вы могли сказать о республике и людях, которые её населяют?

— Прежде всего, не могу не поблагодарить общественную палату Донецкой Народной республики и ее председателя Александра Кофмана за то, что в этом безумном году они решились на проведение масштабного литературного конвента, далеко обошедшего по представительности все подобные мероприятия в России.

Технический уровень организации — самый высокий, с четким графиком, транспортным обеспечением и прочими очень важными аспектами проведения такого рода фестивалей. Мы достаточно много ездили по ДНР, я могу сравнивать республику с состоянием на весну 2016 года, когда приехал в Донецк впервые, практически сразу по завершению активных боевых действий.

Пусть и медленно, но Донбасс меняется к лучшему — от строительства новых дорог, до общего настроения людей. Мы общались со студентами, школьниками, работниками сферы образования, даже спускались в шахту — граждане ДНР производят впечатление людей собранных и дисциплинированных. Полагаю, это влияние обстановки.

- Почему некоторые российские деятели культуры наотрез отказываются посещать Донбасс?

— Ну давайте уж называть вещи своими именами — не просто «некоторые», а конкретно представители так называемого «либерального» лагеря, хотя их образ мыслей весьма далек от либерализма как такового.

Одни живут в выдуманном черно-белом мире, в котором существуют только «донецкие бандиты и сепаратисты» с одной стороны и «борцы за свободу Украины» с противоположной.

Другие побаиваются за карьеру — вдруг потом не пустят в Европу или выгонят из условно «европейских» культурных проектов. Ведь относительно Донбасса в этой тусовке должно существовать единственное, не оспариваемое и не обсуждаемое мнение: это «террористические» образования поддерживаемые «российскими оккупантами».

Отказываются? Прекрасно, пусть едут во Львов с Винницей, уверен, там их встретят с распростертыми объятиями и может быть даже не будут кидаться гнилыми помидорами.

- У себя в соцсетях вы часто комментируете события на Украине. Как вы думаете, как России стоит поступить с Украиной и с Донбассом? Надо ли ей признать ДНР и ЛНР?

— Донбасс в среднесрочной перспективе инкорпорировать в состав Российской федерации, а Украину предоставить её судьбе. Никак «поступать» с нынешней Украиной сейчас в принципе не следует — стремительная депопуляция, ликвидация индустрии, «феодализация» регионов, тотальное обветшание инфраструктуры и прочие последствия событий 2013-2014 годов сделают свое дело без нашего участия. Что там будет дальше — никому точно не известно, но любые прогнозы по любым категориям неутешительны.

Они сделали свой выбор, не станем им мешать — запасемся поп-корном, устроимся в партере, и будем играть роль зрителей, наблюдающих за спектаклем «Государственное самоубийство».

- Как бы вы оценили издательский бизнес во времена пандемии? Ваше издательство первое выпустило сборник фантастики, посвященный пандемии. Как это удалось сделать и как вашу работу восприняли врачи (насколько мы знаем, вы дарили этот сборник медикам)?

— За весь издательский бизнес не скажу, пускай и знаю, что крупные книгоиздательские холдинги столкнулись за время весенне-летнего локаута с немалыми трудностями. По счастью наше издательство Acta Diurna маленькое, потому у нас значительно меньше проблем, вызванных пандемией.

Сборник «Постэпидемия», созданный благодаря идее писателя Вадима Панова в апреле-мае 2020 года, является уникальным — впервые сообщество писателей-фантастов России откликнулось на актуальное, происходящее прямо сейчас событие: ничего подобного на моей памяти не было никогда. Да, по выходу «в бумаге» мы дарили этот сборник и в больнице на Коммунарке, в других московских стационарах и поликлиниках, реакция на него была более чем позитивная — русская фантастика поддержала медицинских работников нашей страны, которым весной приходилось очень нелегко.

- Вы известны как специалист по Скандинавии и эпохе викингов. Как вы думаете, почему эта эпоха так популярна у ультраправых по всему миру, в том числе и на Украине? И как бы настоящие викинги восприняли бы «побратимов» из будущего?

— Если я двадцать пять лет назад написал роман про древних скандинавов, а позже несколько статей по теме, это вовсе не означает, что я являюсь серьёзным специалистом по эпохе. Многое знаю, да, но я всё-таки не ученый.

Почему популярна именно у ультраправых? Да по безграмотности таковых. «Викинг» — это не профессия, не род занятий и не национальность. Это социальный статус. Младшие сыновья, которым ввиду дефицита пахотных угодий в Скандинавии не досталось земельных наделов, люди, ушедшие из рода, и отправившиеся искать счастья, — а, прежде всего, новые земли! — за море.

Есть социальный статус древнескандинавского землевладельца, а есть статус викинга — человека, у которого своей земли нет, и он вынужден таковую или завоевывать, или колонизировать землю ничейную. Собственно ультраправые обращают внимания на единственный аспект той эпохи — сакрализацию войны.

Случись Эрику Рыжему, Лейфуру Эриксону или Рагнару Лодброку оказаться в наших временах и увидеть такого рода «косплееров», они бы, во-первых, сперва ничего не поняли, а, во-вторых, покрутили бы пальцем у виска: у этих людей всё есть, дом, хорошая еда, всё необходимое для спокойной и безбедной жизни. Так зачем они пытаются изобразить из себя тех, кем ну никак не являются — искателей новых земельных наделов из VIII-IX веков?