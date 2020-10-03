Встречу поэт, автор и исполнитель своих песен Евгений Кемеровский назначил мне на студии, где кипела работа над его новым альбомом. Все бы ничего, если бы не время, слегка не укладывающееся в рамки приличия, - девять вечера

Но судя по всему, музыканты, аранжировщик и саундпродюсер давно подстроились под график артиста. Во всяком случае вопросов «Еще долго?», «Может, завтра продолжим?» не поступало. Кемеровский категорически отказался говорить о личной жизни, политике и алкоголе. Поэтому додумывайте сами.

- Как ты провел карантин? Что было хорошего и что так себе?

— Я, как и все, провел карантин дома. Я закончил книгу «Бесконечность». Было время спокойно все проанализировать, правильно расставить стихи, а их в «Бесконечности» 134. Получилось восемь частей — одна перетекает в другую. Одна часть посвящена Украине, вторая Беларуси, третья России, четвертая Сибири… Это мои размышления о христианском мире, о любви и смерти, о вечной красоте, о том, что меня волнует. В ней все сказано — я выпустил душу и поймал ее обратно. «Есть другой способ»: Королева рассказала, стоит ли бежать к пластическому хирургу после измены мужа © РИА Новости, Илья Питалев | Перейти в фотобанк

- 134 стиха, 8 частей… Ты веришь в магию цифр? Я до сих пор, кстати, помню, как ты мне советовал на диске размещать нечетное количество песен и чтобы первая, третья и пятая обязательно были хитами. До сих пор придерживаешься этих правил?

— Магию цифр знают только посвященные люди, и я один из них. Нужно пройти определенный путь — вся жизнь состоит из цифр и знаков. Есть знаки, которые подсказывают, какого числа сделать концерт, какую спеть песню, лететь или не лететь в этот день на гастроли. «Бесконечность» — это восьмерка, 134 — это восемь…, 8 частей. Восемь — мое число. Я родился 8.08.1962. Шесть плюс два тоже восемь. Все логично.

- Я бы сказала даже цифрично. Что сейчас в твоей творческой жизни?

— Сейчас работаю на студии, у меня выходит сразу три новых альбома — «Судьба», «Любовь» и «Памяти Высоцкого»… Я пашу по 12-14 часов каждый день. У меня в работе сейчас сто две песни. Из них (не всех, конечно) будет состоять новая концертная программа.

- В чем сила Высоцкого?

— Высоцкий лучший из всех нас, он нам показал дорогу жизни, и мы по ней идем. Сила Высоцкого — в правде. Я 30 лет писал альбом-посвящение. Сейчас такого гения, как он, нет и еще долго не будет. Он оказался не тот. Королева «разделась догола» после измены Тарзана - видео © РИА Новости, Евгений Одиноков | Перейти в фотобанк

- Ты готов воспринимать критику?

— Мне не интересно ничье мнение — ни критиков, ни поэтов, ни друзей-музыкантов. Мне интересно то, что слышит мое сердце, то, что я сам чувствую, что я пережил и потерял. Или приобрел.

- Хорошая позиция. Возьму на вооружения. А то я споткнулась недавно о Дмитрия Быкова, высказавшегося, дескать, после 30 лет женщина не имеет права писать стихи о любви…

— Быков один из лучших поэтов, но раньше он был добрее. Может, он потерял свою музу. Поэтому у него сейчас так много иронии, сарказма. После тридцати по-другому переживаешь любовь — ответственно, по-взрослому, по-настоящему. В молодости интересует только постель. А святая любовь — когда ничего не требуешь.



- А сам ты критикуешь коллег?

— Нет, потому что понимаю — бывает концерт удачный, бывает не очень. Когда у тебя несколько подряд концертов, это выматывает и выбивает. А ты должен выходить и нравиться. Вообще, артист — это самая главная профессия в мире. Ты поешь для совершенно разной публики, и не можешь петь лучше для президента, а хуже для работяги. А если можешь, значит, ты не артист.



- Считаешь ли ты, что время звезд прошло — настало время звездочек?

— Если ты звезда, ты живешь вне времени, но у каждого времени свои звезды. Звезд выбирает народ. Если ты неудовлетворен результатом, значит, ты еще идешь к своей звезде. Надо пахать. Надо искать шикарный репертуар, первоклассных музыкантов. Есть вечные песни, хиты на десятилетия, их немного, но их всегда хотят услышать люди — Besame Mucho, Yesterday, «Вечная любовь», а есть те, которые диктует мода — меняются звуки, меняется поэзия. Мне нравится, когда артист сам пишет себе песни. Но таких мало. «Это началось 16 лет назад»: Лобода прокомментировала свои «пьяные танцы» на Big Love Show – видео © РИА Новости, Руслан Кривобок | Перейти в фотобанк



- Как поменялись твои песни за 25 лет на сцене?

— 1 декабря 1995 года в Москве состоялась презентация моего альбома «Мой брат», посвященного моему трагически погибшему брату-близнецу. В том первом альбоме были песни-притчи, посвященные брату. С тех пор у меня полностью поменялся репертуар. И, пожалуй, стиль. Появились хиты — «Белая зима», «Паром», «Ключи», «Судьба». Но смысл остался — у меня, пожалуй, всегда были сложные песни.

- А публика твоя изменилась?

— А вот публика какая была, такая и осталась. Она выросла вместе со мной. Мои слушатели — мои ровесники. Сейчас я пою на свадьбах у их детей.

- Как пробиться сейчас?

— Надо быть личностью, талантливым человеком и верить в себя, в свою цель, в свой талант. Тогда и спонсоры появятся, и материал — только надо очень сильно захотеть.

- У тебя есть творческая мечта?

— Я мечтаю проехать по Украине с концертами. Восемь городов.

— Я даже не сомневалась, что не девять. Что помогает тебе работать по 12-14 часов, держать в голове столько проектов?

— Спортивная закалка помогает. Я с 12 лет в режиме — в детстве у меня было по три тренировки в день. Я занимался вольной борьбой, а борца невозможно поломать. Выносливость — это характер, помноженный на волю. С тех времен у меня есть четкое понимание, как идти к победе, есть сила и вера. И я никогда не сдаюсь. Внучку Софии Ротару обвинили в пропаганде ЛГБТ

- Ты следил за скандалом Королева — Тарзан — неизвестная актриса?

— Скандалы меня не интересуют, это не мой уровень… Я живу по небесному времени.

- Вопрос дня — как остаться на плаву?

— Я не понимаю этого вопроса. Если ты талантливый человек, ты им и останешься, а если ты в профессии временно, то тебя и не вспомнят, сколько ни старайся.



- Что для тебя дружба? И если среди твоих друзей женщины?

— Дружба — это когда ты на связи с человеком 24 часа, вы одной группы крови по духу. Друзей дает Господь. Их нельзя выбирать. Можно выбрать кота или собаку.

- Твой сын Арсений хотел пойти по твоим стопам?

— Он даже написал 600 песен в рэпе. Я ему помог сделать несколько аранжировок, но запретил идти в шоу-бизнес.



- Но почему, ведь дорожка уже протоптана?

— Я буду очень переживать. Все эти гастроли — они изматывают. Это очень тяжело физически — постоянные переезды, веселые компании, испытание славой. Стрессы, алкоголь… Мы договорились, что если он захочет, то вернется к музыке позже.

- Как ты думаешь, что ждет шоу-бизнес?

— Шоу-бизнес вернется с новыми песнями и все встанет на свои места.



- Тебя беспокоит твой возраст?

— В каждом возрасте есть свои плюсы и минусы. У меня через два года юбилей — 60 лет, но мне кажется иногда, что я старик, а иногда — совсем юноша. У меня было слишком много горя, мне пришлось через многое пройти…

- У тебя наверняка было много любовных историй. Что ты ценишь в женщинах?

— Как можно не любить женщину, она дает нам жизнь, это самое необыкновенное, что создал Господь на земле… Каждый человек должен встретить свою половину. Творческим людям тяжелее, им нужны Музы, но они прилетают на время… Что я ценю? Мужчина всегда ценит верность, для него это самое ценное в женщине. Все остальное можно пережить.

- Женя, что ты делаешь в Инстаграме? Кроме того, что щедро раздаешь лайки.

— Захожу, читаю что-то быстро, всех лайкаю и ухожу. Это необходимость сегодня, мы живем в совершенно другом мире.