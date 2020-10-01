России выгодна победа Дональда Трампа на выборах президента США, поскольку осуществляемая им экономическая стратегия полезна для всего мира, считает публицист Анатолий Вассерман

Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.

Сергей Марков о дебатах Трампа и Байдена: США близки к гражданской войне © РИА Новости, Нина Зотина - Анатолий Александрович, недавно состоялись дебаты между Трампом и Байденом, которые в СМИ и экспертном сообществе оценили крайне негативно. Действительно ли они могут повлиять на исход выборов? Если да, то в какой мере?

— Исход выборов там еще не предрешен. Даже притом что немалое число избирателей успело проголосовать по почте еще до этих дебатов, все равно борьба будет идти там до последней минуты. Кстати замечу, что там нет дня тишины, и агитация разрешена даже в день голосования на избирательных участках.

Я уверен, что нынешние дебаты тоже ощутимо повлияли на общественное мнение и на шансы обоих основных кандидатов. Говорю основных, потому что там выдвинулись человек 10, но реальные шансы есть только у тех, кто опирается на две основные партии.

В любом случае борьба продолжается, и эти дебаты очень серьезно повлияют на результат. А вот как повлияют — предсказать трудно. Дело в том, что тамошнее общественное мнение довольно разнообразно. Люди обращают внимание на разные подробности этих самых дебатов.

- Если оценивать шансы кандидатов конкретно в данную минуту, у кого они выше?

— Лично я болею за Трампа, поскольку считаю выбранную им экономическую стратегию полезной для всего мира, в том числе для Российской Федерации. Для самих Соединенных Государств Америки эта стратегия тоже полезна. На мой взгляд, он выбрал удачное направление движения.

Но если судить по предыдущим выборам, когда он боролся с Родэм, которая по мужу Клинтон (Хиллари Клинтон — ред.), то, что он сейчас немного отстает в общественном мнении, еще ничего не решает. Так что я надеюсь на его победу.

- Спустя несколько часов после дебатов стало известно, что в Украине закрыли уголовное дело о возможном вмешательстве Джо Байдена в деятельность генерального прокурора Виктора Шокина. Означает ли это, что украинская элита сделала ставку на конкретного кандидата?

— Да. Это значит, что Украина сделала ставку на Байдена. В 16-ом году власти Украины сделали ставку на Родэм. Она проиграла. И я надеюсь, что и в этот раз выбранная Украиной позицией окажется ошибочной.

- А почему Украина уверена в победе Байдена? Почему она не верит в Трампа?

— Не то, чтобы не верят. Они не хотят верить в Трампа. Именно потому, что программа, предложенная самим Трампом, не предусматривает жесткой конфронтацией с Россией в целом и с Российской Федерацией в частности.

Да, Трамп сделал много антироссийских шагов, но исключительно под мощным давлением других политиков. Сам он к этому вовсе не стремится.

Поэтому для профессиональных украинцев, тех, кто стремится заработать на отделении Украины от остальной России, позиция Трампа неприемлема. Так же, как для меня совершенно неприемлема сама концепция профессиональных украинцев.

- Если говорить об интересах Китая, то победа кого из кандидатов выгодна ему?

— Для Китая выгодна победа Байдена. Трамп поставил своей целью возродить внутриамериканское производство любой ценой и любым способом. А Китай поднялся именно благодаря тому, что на его территорию перенесли львиную долю внутриамериканского производства.

Естественно, Китаю выгодно сохранение этого положения. Поэтому Китай естественным образом за Байдена.

Ищенко сказал, как Трамп мог больно ударить Байдена, но не воспользовался этим шансом © REUTERS, Morry Gash/Pool

- В предвыборном штабе Байдена работают специалисты по технологиям «цветных революций». Хватит ли у них ресурсов, чтобы свалить Трампа в случае его победы?

— Вряд ли. Действующий глава государства имеет множество серьезных ресурсов, позволяющих ему бороться с любыми внесистемными силами.

- Я так понимаю, вы в общем не сомневаетесь в победе Трампа. Сможет ли Россия договориться с ним по тем или иным позициям?

— В победе Трампа я, конечно же, сомневаюсь. Я на нее надеюсь, но надеяться и рассчитывать — это разные вещи. Но я думаю, что после его победы Российская Федерация сразу договорится с ним по очень многим вопросам. Как я уже сказал, трамповские действия против РФ — не его инициатива, а инициатива антитрамповских сил, которые он вынужден поддерживать по пропагандистским соображениям.