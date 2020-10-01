Современную экономику можно создать через инфраструктурные проекты с привлечением частного капитала, считает экономист, член Российской академии наук Руслан Гринберг

Издание Украина.ру опубликовало неоднозначную в читательском восприятии статью доктора экономических наук Алексея Зубца "Это не беда, это уже крах. Украина протянет не более 5-7 лет", в которой даны весьма пессимистические оценки будущего страны. На эту же тему изданию Украина.ру дал интервью известный российский экономист Руслан Гринберг.

- Руслан Семенович, удастся ли Украине через 5-7 лет сохранить привилегии социального государства — пенсии, бесплатное образование и медицину, — учитывая плачевный уровень экономики?

— Мы живем в очень серьезной беспрецедентной неопределённости. Это относится не только к Украине, но и к России, и к остальному миру. Поэтому планировать и прогнозировать что-то через 5-7 лет — это немного забавно. Но, конечно, ситуация сейчас в экономике неважная. Очень многое будет зависеть от того, какая политика будет реализовываться. И самое главное — удастся ли обуздать олигархическую структуру. Конечно, если политика не будет определяться идеологическими мотивами всякого либертарианского толка.

Это – не беда, это уже крах. Украина протянет не более 5-7 лет © CC0, Pixabay

- На ваш взгляд, что Украина может предложить мировому рынку? Некоторые эксперты говорят, что Украина становится крупным поставщиком продовольствия, завоевывая азиатские рынки.

— Это может быть. Насколько я знаю, там есть проекты в авиастроении, реализация которых могла бы стать серьезным прорывом.

- А возможно ли восстановить связи с российским рынком, разорванные в последние годы?

— Это было бы здорово, если бы они были восстановлены в том объеме, в котором существовали до 2014 года. Но это опять-таки связано с решением донбасской истории. В противном случае вряд ли чего-то можно ожидать: очень сильное отчуждение. Но экономические отношения все равно развиваются, хотя и вяло. Но это цена этого взаимного отчуждения.

- Заинтересованы ли иностранные инвесторы в том, чтобы вкладывать деньги в украинскую экономику? Считают ли они это направление перспективным?

— Иностранные инвесторы люди простые: есть перспектива получения прибыли — будем вкладывать деньги, нет перспектив — не будем. Это уже дело правительства и руководящего класса Украины, чтобы обеспечить такие условия.

Александр Охрименко: Спрос на продовольствие будет вечным, и для экономики Украины это хорошо © Евгений Котенко, РИА Новости Украина

- Что же помешало Зеленскому навести порядок в стране, учитывая его первоначальный уровень поддержки, да и сейчас он достаточно высок? Олигархическая фронда?

— Во-первых, выбор пути очень сложный. А что России мешает, казалось бы? Такая стагнация уже семь лет, снижение доходов…

- Санкции?

— Нет, санкции пока еще не такие серьезные. Есть разные пути и разные силы, которые стоят на пути решения этой проблемы. Я считаю, что это должно быть связано с государственно-частным партнерством, проектами, инициированными правительством. Но почему-то не получается… Нужно, конечно, быть в гуще украинских событий, чтобы понимать, как они препятствуют выбору политики, которому все бы следовали. Обещаниями сыт не будешь, несмотря на то что их много.

- На Украине приближается дата местных выборов, на которых, по всем прогнозам, одержат победу региональные, а не парламентские партии. Может ли это привести к фактической феодализации страны, к олигархическому управлению в регионах?

— Все будет зависеть от того, насколько гармоничными будут взаимоотношения между центром и регионами. Не думаю, что такая феодальная раздробленность начнется. С одной стороны, это будет победа демократии, если не будет сомнений в фальсификации. Люди начнут действовать решительно и в экономической области, не подрывая общенациональную линию.

Вообще это правильный вариант — развивать экономику силами регионов, поскольку никто ничего лучше не придумал, чем так называемую субсидиарность. Это когда вы решаете проблемы в своей деревне, а потом переходите на уровень города, области и государства.

Это то, чего нет в России. Все-таки у нас суперцентрализм. А должен быть прагматический централизм, который дает право региональным властям решать экономические проблемы. Может быть, это будет толчком к улучшению социально-экономической ситуации.