На местных выборах Украины в игру включились те самые «новые лица», которых украинцы ждали еще в прошлом году, утверждает директор украинского информационно-аналитического центра «Перспектива» Павел Рудяков

Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру

Партия Зеленского стала его проблемой. Каковы шансы «Слуги народа» на местных выборах — 2020 © president.gov.ua - Павел Николаевич, почти месяц остается до местных выборов на Украине. На ваш взгляд, с каким багажом к ним подходит «Слуга народа»? Какую повестку будут использовать кандидаты от пропрезидентской партии?

— Трудно сейчас говорить о какой-то целостной повестке «Слуги народа» — их спикеры, в том числе из числа парламентских, сами очень обтекаемо на эти темы говорят.

Причем так было и год назад, когда «Слуга народа», не имея партии, выиграла парламентские выборы и стала фракцией. Их тогда тоже стали расспрашивать, кто же вы такие — центристы, левисты? И тогда Руслан Стефанчук — заместитель председателя Верховной Рады — сказал: мы либертарианцы! Их пытались по этому поводу расспрашивать, но никто ничего так и не понял.

И у них нет этой целостности до сих пор, а тем более сейчас, так как местные выборы имеют свою специфику.

- Но у них же наверняка есть все-таки какая-то стратегия работы с регионами? Что они успели сделать в ходе избирательной кампании?

— По-моему, они даже и не пытались вырабатывать какую-то стратегию. С технологической точки зрения они работают фрагментарно — у них есть ответственные за регионы.

Если брать Киев, то у нас с тех пор, как стала приближаться дата голосования, регулярно стали рисовать Виталию Кличко — нынешнему городскому главе — больше 40% рейтинга. Это больше, чем было у [президента Украины Владимира] Зеленского в первом туре президентских выборов — ему рисовали в районе 30%. При этом заслуг у Кличко перед городом нет, авторитета у него среди горожан нет, популярности у него нет, сериала «Слуга города» у него нет.

- А зачем ему рисуют тогда 40%?

— Речь, насколько я понимаю ситуацию, идет о том, что всякие олигархические группировки общенациональные и киевские «смотрящие» договорились, что Кличко остается. И тут от «Слуги народа» идет Ирина Верещук. И она так активно взялась за это дело, и еще две-три недели назад она была на прочном втором месте, претендовала на выход во второй тур с Кличко.

И вот уже две недели я смотрю рейтинги: ее отодвинули, ей рисуют четвертое место — 6-8%. Хотя, не будучи связанной с олигархическими группировками, она реально могла бы начать освобождать Киев от смотрящих, всех этих схем, что превращают Киев в большое село.

«Зелен виноград». «Слуги народа» идут к поражению на местных выборах на Западной Украине © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

- Значит, все-таки «Слуга народа» делает упор на центризм?

— Нет, у них нет целостной концепции. Потому что если брать Западную Украину, то там «Слуга народа» по-другому себя позиционирует. Там она больше борется за попадание в городские, областные советы и территориальные общины, роль которых возросла в связи с целым рядом реформ. Они все это раздробили и так по фрагментам работают.

— Если сравнивать «Слугу народа» с «Европейской солидарностью» и «Оппозиционной платформой — За жизнь», как думаете, у кого из них наибольшие шансы на успех?

— Они все и даже более мелкие игроки заявят об успехе, потому что ставятся же разные задачи. Ни у кого из них нет плана взять 100% или 50% плюс один голос, поэтому каждый заявит, в том числе «Батькивщина», что они победили где-то.

Я думаю, что главным победителем или по крайней мере наибольшим бенефициаром этих выборов станут региональные элиты в Харькове, Днепре и Киеве (если Кличко считать элитой). Я думаю, что они больше половины пирога получат в результате, но это же не единая сила, это целый ряд групп.

А среди этих, мне кажется, «Слуга народа» не покажет тот результат, который мог бы проистекать из авторитета, но они вряд ли где-то меньше 20% получат. Я думаю, что они получат несколько мэрских постов, но в основном они достанутся региональным людям, а эти зайдут в советы. У них будет какой-то пакет акций, включая даже западные области, хотя там сложнее ситуация.

А ОПЗЖ, я думаю, если будут подсчитывать общий знаменатель по стране, могут занять первое командное место: думаю, что они могут 23-25% по стране показать.

Павел Рудяков. Биографическая справка © РИА Новости, Владимир Трефилов | Перейти в фотобанк Петра] Порошенко трудно сказать. Ему хорошие проценты рисуют, но там не так все просто, мне кажется. Они не улучшат результат, который получили на парламентских выборах. Это уходящая партия — они уходят, хотя и организованно, отстреливаясь и контратакуя. И я думаю, что они реалистичные ребята — смотрящие, бизнесмены, контрабандисты, коррупционеры, которые ставят вполне конкретные прагматичные задачи: не просто войти в совет, а войти и получить больше всего дивидендов в материальном плане.

- А этих 20% для «Слуги народа», о которых вы сказали, достаточно для того, чтобы никакие силы не пытались использовать результат выборов для ослабления Зеленского?

— Не знаю, само по себе ослабление идет — оно идет вне зависимости от выборов и будет продолжаться. Но оно идет не потому, что он там что-то где-то проигрывает или выигрывает, а потому что он не проводит внятной политики ни внутренней, ни внешней. Кроме того, они за полтора года даже не сформулировали дискурс, то есть даже в этом информационно-пропагандистском поле они отступают — только иронизируют, отмалчиваются, а этого мало. Те, кто за него голосовал, ждали именно этих изменений, поэтому его ослабление идет.

И на этих местных выборах, я думаю, несмотря даже на все хитрости, они все равно уступят, у них будет хуже результат. И, насколько я вижу, у них сложится ситуация, когда у них будет в центре несколько опорных пунктов по территории страны, но в большинстве регионов им придется договариваться с местными князьками. При этом договариваться им придется не с позиции сильного центра, а с позиции младшего партнера, и, соответственно, тогда центр будет терять свой авторитет.

- К слову о регионах, если взять топ-5 украинских городов и их градоначальников — Кличко, мэра Харькова Геннадия Кернеса, мэра Одессы Геннадия Труханова, мэра Днепра Бориса Филатова и мэра Одессы Андрея Садового, кто из них сохранит свой пост?

— Я думаю, что они сейчас фавориты все, и это далеко не полный список. Я думаю, что у Труханова есть шанс в первом туре выиграть, в отличие от Кличко, у которого нет шансов, даже несмотря на все нарисованные консенсусные олигархические рейтинги.

А что касается Харькова, там надо подождать еще недели две: там все будет зависеть от состояния здоровья Кернеса. Там могут быть какие-то договорняки их внутренние харьковские из серии «два в одном флаконе», что Кернес ведет бренд, а реально уже готов другой человек, который будет работать, потому что тот не сможет по состоянию здоровья.

- Каковы шансы у экс-губернатора Харьковской области Михаила Добкина?

Под покровом Коломойского: расстановка сил на местных выборах в Днепре © скриншот с видео "Радіо Свобода"

- Сегодня в полночь истекает время для выдвижения кандидатов. Как дальше двинется кампания? Стоит ожидать чего-то из ряда вон?

— Сейчас начинается самая активная часть кампании. Мне кажется, на этой части могут показать себя «новые лица», которых мы ждали в прошлом году, что они придут и внесут позитив. Например, у Ирины Верещук есть шансы, если она сможет донести до людей, что уберут смотрящих и так далее и что Киев начнет развиваться как европейский город.

Таким образом, теперь есть кандидаты, которым нужно бороться за явку, потому что при низкой явке больше шансов административному ресурсу для фальсификаций. У нас же партизация произошла — всем нужно куда-то записываться. И это тоже инструмент контроля со стороны, прежде всего, партии власти, хоть ее и нет реально, и других политсил.

Но мне кажется, что сейчас такой динамичный момент, когда новые лица могли бы еще побороться, а не сложить крылья и сдаться.