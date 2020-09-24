Главными победителями на местных выборах станут партии региональных элит, поэтому для «Слуги народа» достаточно войти в коалицию с ними в местных советах, рассказал в интервью изданию Украина.ру глава Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир Фесенко

- Владимир Вячеславович, как вы считаете, какую повестку дня на местных выборах будут использовать кандидаты от «Слуги народа»? О чём будут говорить избирателям?

— С партией «Слуга народа» произошла та же история, что и с предыдущими правящими партиями. Железная закономерность украинской политики: кто бы ни был президентом — Порошенко, Янукович, Ющенко — через год значительная часть избирателей разочаровывалась, происходил полураспад рейтинга.

Еще одна проблема — это экономический кризис и пандемия, которые ударили по всему миру, ударили и по Украине, поэтому снижение рейтинга («Слуги народа») объективно и закономерно. Но рейтинги остаются высокими, как по украинским меркам. Даже сейчас у партии «Слуга народа» такие рейтинги, с которыми в 2014 году «Народный фронт» и партия Порошенко выиграли парламентские выборы, и это после снижения в два раза.

Руслан Бизяев: «Слуга народа» может претендовать на «золотую акцию», но этого мало © Facebook, Руслан Бизяев

Партия «Слуга народа» сохраняет поддержку в своем базовом ядерном электорате — это молодежь. «Слуга народа» остается партией молодого поколения. Им надо бороться за симпатии именно этого избирателя. Они потеряли поддержку старших возрастных групп, и это, наверно, закономерно. Главное, им надо показать, что они будут стараться выполнить свои обещания, одного года для этого не хватило. Здесь нет ничего удивительного, редко когда политическая сила может выполнить свою программу за один год.

- Может ли неудовлетворительный результат на местных выборах повлиять на отставку президента Зеленского?

— Во-первых, у нас никогда местные выборы не приводили к отставке президента. К отставке президента может привести только лишь майдан. Собственно, мы видели только один такой пример в 14-м году. Местные выборы влияют на политическую ситуацию очень ограниченно. К тому же на этих выборах не будет одного победителя.

Андрей Золотарев: После местных выборов Зеленский окажется в новой политической реальности © скриншот с видео "UKRLIFE.TV"

Зеленский упертый и упрямый. Он не уйдет в отставку, не достигнув результатов, поэтому я считаю, что сценарий его ухода в отставку является завышенным результатом его оппонентов, и вероятность такого сценария крайне мала.

- А чего будут добиваться на выборах другие парламентские партии? Тоже будут стремиться к коалиции с местными элитами?

— «Оппоплатформа» да, в русскоязычных регионах. В центральной и западной Украине у них такой возможности не будет. Единственная партия, которая может пройти в местные советы, как на востоке, так и на западе, в большинстве регионов страны, — это «Слуга народа».

У партии Порошенко в ряде русскоязычных регионах есть шанс преодолеть избирательный барьер, но у них будет там совсем мало депутатов, и вряд ли они будут участвовать в правящих коалициях. Для этих партий важно показать хороший результат в своих базовых регионах. Для ОПЗЖ — это русскоязычные регионы, для партии Порошенко — это Западная Украина, прежде всего Галичина.

Но вот в чем парадокс. Не только «Слуга народа», но и эти две партии точно не победят на выборах мэров в крупных городах Украины. Во Львове кандидат от «Европейской солидарности» может побороться за победу, но в лучшем случае он претендует на второе место. В Киеве они даже не выставили своего кандидата, а Кличко не является кандидатом от партии Порошенко.

У ОПЗЖ тоже нет кандидатов, которые способны победить в Харькове, Одессе и Днепре. Так что в этом плане не только «Слуга народа», но и другие парламентские партии существенно уступают партиям местных элит.

- Насколько высоки шансы Кличко сохранить за собой пост городского головы украинской столицы?

— Достаточно высоки, но в перовом туре он почти наверняка не побеждает, но во втором туре он может выиграть, вопрос, кто с ним выйдет. Есть шансы и у кандидата от «Слуги народа» Ирины Верещук, у Андрея Пальчевского, у Сергея Притулы. Если выйдет Александр Попов, который возглавлял Киевскую горадминистрации при Януковиче, тогда можно с вероятностью 99,9% говорить, что Кличко выиграет выборы. Кандидат от бывшей Партии регионов никаких шансов на победу в Киеве не имеет. У Верещук и Притулы шанс на победу есть, хотя у Кличко их гораздо больше.

Преимущества действующих мэров связаны с децентрализацией. Бюджеты городских советов существенно выросли, и экономическое и политическое влияние мэров крупных городов возросли в результате этой реформы.

- Сможет ли Михаил Добкин, который недавно выдвинул свою кандидатуру на пост мэра Харькова, составить конкуренцию Геннадию Кернесу?

— Это подстраховка, на тот случай, если у Кернеса будут проблемы со здоровьем. Но если кандидатура Кернеса будет в бюллетене для голосования, то он будет фаворитом №1 даже на больничной койке.

Руслан Бортник: На местных выборах электоральная карта Украины станет похожа на шкуру ягуара © Facebook, Ruslan Bortnik Фельдмана, который баллотируется от ОПЗЖ. Это чисто конъюнктурный выбор, потому что Фельдман поменял много разных партий. Он был и в «Батькивщине», «Нашем крае», сейчас в ОПЗЖ. Кстати, областную организацию ОПЗЖ в Харькове возглавляет бывший глава администрации Порошенко (Игорь Райнин — Ред.).

По Харькову и области серьезные позиции у блока Светличной, это бывший губернатор Харьковской области при Порошенко. Поэтому если не будет Кернеса, будет серьезная конкурентная борьба.

- А кто может заменить Бориса Филатова в Днепре?

— Незаменимых нет. На данный момент так сложилось, что нет сильных конкурентов в силу разных причин. На прошлых выборах конкурентом был Александр Вилкул, сейчас он тоже выдвигает свою кандидатуру, но в отличие от Филатова он не вели активную избирательную кампанию, поэтому потерял много времени.

Но риски для Филатова есть, если он не выиграет в первом туре, а этот сценарий вполне возможен, то он может проиграть и Вилкулу. Но участие Вилкула, скорее, создает проблемы для кандидата от «Слуги народа» Рыженко, который имел шансы на выход во второй тур. Сейчас это сложнее сделать, потому что у Вилкула, который был губернатором Днепропетровской области, остались свои сторонники в Днепре.

Филатов в Днепре смог усилить свое политическое и экономическое влияние, став одним из олигархов. Сложилась ситуация, когда в Харькове и в Одессе местный мэр — это еще один из олигархов.

- Какие перспективы у Труханова и Садового на выборах?

— Все мэры крупных городов являются главными фаворитами. Труханов может выиграть выборы и в первом туре. Тоже нет сильного конкурента, и он ведет активную кампанию, взаимодействует с разными политсилами. Поэтому его шансы неплохие. Что касается Садового, то ему чуть сложнее будет добиться победы.

У него есть два сильных конкурента: это Синютка, бывший губернатор, а сейчас депутат от партии Порошенко, и второй — это Кошулинский, кандидат от «Свободы», который был заместителем председателя «Верховной Рады.

Для Садового будут серьезные риски, если во втором туре он окажется с Синюткой, тем не менее он остается фаворитом №1.