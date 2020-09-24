- Владимир Вячеславович, как вы считаете, какую повестку дня на местных выборах будут использовать кандидаты от «Слуги народа»? О чём будут говорить избирателям?
— С партией «Слуга народа» произошла та же история, что и с предыдущими правящими партиями. Железная закономерность украинской политики: кто бы ни был президентом — Порошенко, Янукович, Ющенко — через год значительная часть избирателей разочаровывалась, происходил полураспад рейтинга.
Еще одна проблема — это экономический кризис и пандемия, которые ударили по всему миру, ударили и по Украине, поэтому снижение рейтинга («Слуги народа») объективно и закономерно. Но рейтинги остаются высокими, как по украинским меркам. Даже сейчас у партии «Слуга народа» такие рейтинги, с которыми в 2014 году «Народный фронт» и партия Порошенко выиграли парламентские выборы, и это после снижения в два раза.
Конечно, критика есть и будет, но это местные выборы, не президентские и не парламентские, поэтому значительная часть внимания будет обращена на местную проблематику. И задача «Слуги народа» не выиграть эти выборы, это сейчас невозможно, кстати, для любой парламентской партии это сейчас невозможно. В большинстве случаев будут создаваться правящие коалиции в местных советах, и задача «Слуги народа» войти в эти коалиции.
Партия «Слуга народа» сохраняет поддержку в своем базовом ядерном электорате — это молодежь. «Слуга народа» остается партией молодого поколения. Им надо бороться за симпатии именно этого избирателя. Они потеряли поддержку старших возрастных групп, и это, наверно, закономерно. Главное, им надо показать, что они будут стараться выполнить свои обещания, одного года для этого не хватило. Здесь нет ничего удивительного, редко когда политическая сила может выполнить свою программу за один год.
- Может ли неудовлетворительный результат на местных выборах повлиять на отставку президента Зеленского?
— Во-первых, у нас никогда местные выборы не приводили к отставке президента. К отставке президента может привести только лишь майдан. Собственно, мы видели только один такой пример в 14-м году. Местные выборы влияют на политическую ситуацию очень ограниченно. К тому же на этих выборах не будет одного победителя.
Как показывает опыт, так было и в 15-м году и будет сейчас. Главными победителями станут партии местных элит, и «Слуга народа» будет входить в коалиции с партиями местных элит. Поэтому не будет и какого-то поражения «Слуги народа». Если они войдут в местные советы в большинстве регионов страны, это будет удовлетворительный результат. Отсутствие своих мэров не будет являться поражением. У Порошенко тоже не было своих мэров в областных центрах, и в отставку он из-за этого не уходил.
Зеленский упертый и упрямый. Он не уйдет в отставку, не достигнув результатов, поэтому я считаю, что сценарий его ухода в отставку является завышенным результатом его оппонентов, и вероятность такого сценария крайне мала.
- А чего будут добиваться на выборах другие парламентские партии? Тоже будут стремиться к коалиции с местными элитами?
— «Оппоплатформа» да, в русскоязычных регионах. В центральной и западной Украине у них такой возможности не будет. Единственная партия, которая может пройти в местные советы, как на востоке, так и на западе, в большинстве регионов страны, — это «Слуга народа».
У партии Порошенко в ряде русскоязычных регионах есть шанс преодолеть избирательный барьер, но у них будет там совсем мало депутатов, и вряд ли они будут участвовать в правящих коалициях. Для этих партий важно показать хороший результат в своих базовых регионах. Для ОПЗЖ — это русскоязычные регионы, для партии Порошенко — это Западная Украина, прежде всего Галичина.
Но вот в чем парадокс. Не только «Слуга народа», но и эти две партии точно не победят на выборах мэров в крупных городах Украины. Во Львове кандидат от «Европейской солидарности» может побороться за победу, но в лучшем случае он претендует на второе место. В Киеве они даже не выставили своего кандидата, а Кличко не является кандидатом от партии Порошенко.
У ОПЗЖ тоже нет кандидатов, которые способны победить в Харькове, Одессе и Днепре. Так что в этом плане не только «Слуга народа», но и другие парламентские партии существенно уступают партиям местных элит.
- Насколько высоки шансы Кличко сохранить за собой пост городского головы украинской столицы?
— Достаточно высоки, но в перовом туре он почти наверняка не побеждает, но во втором туре он может выиграть, вопрос, кто с ним выйдет. Есть шансы и у кандидата от «Слуги народа» Ирины Верещук, у Андрея Пальчевского, у Сергея Притулы. Если выйдет Александр Попов, который возглавлял Киевскую горадминистрации при Януковиче, тогда можно с вероятностью 99,9% говорить, что Кличко выиграет выборы. Кандидат от бывшей Партии регионов никаких шансов на победу в Киеве не имеет. У Верещук и Притулы шанс на победу есть, хотя у Кличко их гораздо больше.
Преимущества действующих мэров связаны с децентрализацией. Бюджеты городских советов существенно выросли, и экономическое и политическое влияние мэров крупных городов возросли в результате этой реформы.
- Сможет ли Михаил Добкин, который недавно выдвинул свою кандидатуру на пост мэра Харькова, составить конкуренцию Геннадию Кернесу?
— Это подстраховка, на тот случай, если у Кернеса будут проблемы со здоровьем. Но если кандидатура Кернеса будет в бюллетене для голосования, то он будет фаворитом №1 даже на больничной койке.
Но Добкин является кандидатом для подстраховки на тот случай, если с Кернесом что-то случится. В отличие от Кернеса у него точно нет шансов выиграть выборы в первом туре. Тогда появятся шансы и у других кандидатов, у Фельдмана, который баллотируется от ОПЗЖ. Это чисто конъюнктурный выбор, потому что Фельдман поменял много разных партий. Он был и в «Батькивщине», «Нашем крае», сейчас в ОПЗЖ. Кстати, областную организацию ОПЗЖ в Харькове возглавляет бывший глава администрации Порошенко (Игорь Райнин — Ред.).
По Харькову и области серьезные позиции у блока Светличной, это бывший губернатор Харьковской области при Порошенко. Поэтому если не будет Кернеса, будет серьезная конкурентная борьба.
- А кто может заменить Бориса Филатова в Днепре?
— Незаменимых нет. На данный момент так сложилось, что нет сильных конкурентов в силу разных причин. На прошлых выборах конкурентом был Александр Вилкул, сейчас он тоже выдвигает свою кандидатуру, но в отличие от Филатова он не вели активную избирательную кампанию, поэтому потерял много времени.
Но риски для Филатова есть, если он не выиграет в первом туре, а этот сценарий вполне возможен, то он может проиграть и Вилкулу. Но участие Вилкула, скорее, создает проблемы для кандидата от «Слуги народа» Рыженко, который имел шансы на выход во второй тур. Сейчас это сложнее сделать, потому что у Вилкула, который был губернатором Днепропетровской области, остались свои сторонники в Днепре.
Филатов в Днепре смог усилить свое политическое и экономическое влияние, став одним из олигархов. Сложилась ситуация, когда в Харькове и в Одессе местный мэр — это еще один из олигархов.
- Какие перспективы у Труханова и Садового на выборах?
— Все мэры крупных городов являются главными фаворитами. Труханов может выиграть выборы и в первом туре. Тоже нет сильного конкурента, и он ведет активную кампанию, взаимодействует с разными политсилами. Поэтому его шансы неплохие. Что касается Садового, то ему чуть сложнее будет добиться победы.
У него есть два сильных конкурента: это Синютка, бывший губернатор, а сейчас депутат от партии Порошенко, и второй — это Кошулинский, кандидат от «Свободы», который был заместителем председателя «Верховной Рады.
Для Садового будут серьезные риски, если во втором туре он окажется с Синюткой, тем не менее он остается фаворитом №1.