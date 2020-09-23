Пока Украина тянет с реализацией Минских соглашений, Россия явочным порядком интегрирует в свою экономику Донбасс, чем сильно помогает местным жителям, утверждает директор российского Центра политической информации Алексей Мухин

Об этом он заявил в интервью изданию Украина.ру.

Донбасс: «ни войны, ни мира» и туманное будущее © Facebook, Операція об'єднаних сил/Joint Forces Operation - Алексей Алексеевич, на днях глава МИД России Сергей Лавров заявил, что он не думает, что «при нынешнем украинском правительстве, как и при предыдущем президенте, будет какой-либо прогресс в выполнении Минских соглашений». Означает ли это, что Россия будет менять свою политику в отношении Донбасса?

— Россия уже поменяла свою политику, понимая, что Украина не заинтересована в выполнении «Минска-2», а европейские коллеги в лице Франции и Германии нам тут не помощники. Поэтому, я так понимаю, явочным порядком происходит интегрирование экономики Донбасса с экономикой России на правах межгосударственных отношений, что очень серьезно помогает населению Донбасса выживать в этих непростых условиях.

Поэтому чем больше тянет Украина, тем меньше вероятность того, что ей удастся интегрировать Донбасс обратно. Экономика все-таки важная штука.

- А что в долгосрочной перспективе экономика Донбасса может предложить России для последующей интеграции?

— Уголь, природные ресурсы, продукты питания, агропромышленный комплекс… Ну, я вас умоляю. Это же житница, только что не здравница!

- Но ведь сказывается на экономическом состоянии народных республик их неопределенный правовой статус?

Минские соглашения. Справка © РИА Новости, Виктор Толочко | Перейти в фотобанк

Вообще сейчас время работает против Киева. Я так понимаю, они надеются на какой-то мифологический военный сценарий, но боюсь, что подобного рода эксперименты очень плохо закончатся для киевского режима.

- Как отреагируют на приход российских инвесторов украинские олигархи, которым принадлежат донбасские предприятия?

— Там непонятно уже, украинские ли это олигархи, потому что, насколько я знаю, у крупных собственников, которые действуют на Донбассе, уже давно российские корни. Поэтому я здесь сомневаюсь, что они украинские. Учитывая всю специфику их ситуации на Украине, нестабильность их положения по условиям отношений между Украиной и Донбассом, понятно, что они вынуждены были переходить под российскую юрисдикцию и пускать здесь корни.

- Кто в России возьмется за модернизацию всей этой инфраструктуры?

— Ну, вы хотите, чтобы я вам все секреты рассказал? Я и так уже лишнего сказал. Безусловно, у России есть определенные виды, планы на развитие инфраструктуры, но делиться ими с украинской стороной — это глупость.

Есть ли свет в конце тоннеля? Переговоры по Донбассу зашли в тупик, что дальше © AP, Vitali Komar - Какой в принципе сценарий наиболее приемлем для республик Донбасса: вхождение в состав РФ или существование в качестве частично непризнанных государственных объединений?

— Я не смогу вам ответить на этот вопрос, потому что это должны решать жители и руководство республик Донбасса. Это они сами пусть решают, что им выгоднее, что им предпочтительнее, и так далее.

- А для России что предпочтительнее?

— Для России, конечно, предпочтительнее ситуация, когда на наших западных границах располагаются исключительно миролюбивые и дружественные нам государственные образования.