Для Украины война - это способ решения своих внутренних и внешних проблем. В миллиметре от этой ситуации был Порошенко. Только усилия представителей Запада смогли удержать Порошенко от начала боевых действий. А что с Зеленским, - задается вопросом экс-глава МГБ ДНР Андрей Пинчук

- Андрей, глава МИД России Сергей Лавров заявил, что он не думает, что «при нынешнем украинском правительстве, как и при предыдущем президенте, будет какой-либо прогресс в выполнении Минских соглашений». Означает ли это, что Россия не станет больше разговаривать с Зеленским?

— Что значит — не будет разговаривать? Россия разговаривала и разговаривает с Зеленским. Тут вопрос поставлен некорректно из-за того, что это не фиксация события, которое может происходить или нет.

Россия в отличие от Украины всегда демонстрировала и договороспособность, и желание обсуждать, и самое главное — решать проблемы. Так что нет, это не означает, что не станет больше разговаривать. Это означает несколько иное: Россия понимает корни этого конфликта, корни связаны с государственным переворотом 2014 года. Кстати, российский суд признал события февраля 2014 года на Украине именно госпереворотом.

Россия понимает, что решить проблему реализации Минских соглашений надо не в Донбассе, а в Киеве.

Потому что решить проблему означает устранить корень проблемы, а это нелегитимная власть, которая стала править в Киеве после свержения Януковича.



- Понятно, что Минские соглашения уже вряд ли будут выполнены, и неподконтрольные территории Донбасса не вернутся в обозримом будущем в состав Украины. Но что делать людям, которые живут на этих неподконтрольных территориях в непризнанных республиках? Они живут в тяжёлых условиях, их правовой статус не определён. Какие тут могут быть сценарии развития событий?

— Республики не зря названы народными. И тут есть простая вещь: есть старший брат — Россия. Она оказывает свою гуманитарную помощь в тех объемах, в которых можно это делать.

Что касается жителей республик, то, зная жителей Донбасса, я сомневаюсь, что они просто готовы смотреть на то, кто им принесет счастье на тарелке.

Вообще история человечества и история государственного строительства — это всегда история преодоления трудных этапов. Тяжело преодолевал наш народ последствия Гражданской войны, а потом еще более тяжелой войны — Великой Отечественной — и преодолел.

Поэтому единственный выход у жителей Донбасса — это не ждать никаких поблажек со стороны Украины, не ждать, что все их проблемы решит Россия, а формировать собственную логику экономического развития. Но в то же время рассчитывать на помощь Большого брата — России. Это единственный путь.



- Если большинство жителей ЛДНР обзаведутся российскими паспортами, то что может предпринять Россия для облегчения условий жизни своих граждан на фактически чужой территории?

— Что значит «чужая территория»? Это территория Донецка и Луганска, а также местных жителей, и больше никого.

Есть же такое понятие, как экстраполяция. Большинство жителей Приднестровья, Южной Осетии и Абхазии владеют российскими паспортами, поэтому по аналогии можно увидеть, что может предпринять Россия. Это достаточно очевидно.



- Может ли Россия признать ДНР и ЛНР? При каких условиях это может произойти и что это изменит?

— Выскажу свое личное мнение. Признание будет не просто демонстративным нарушением Минских соглашений, но и будет сопряжено с полномасштабным началом военных действий. Это формирует безальтернативность принятия решений.

Сейчас, если называть вещи своими именами, идет политический торг. Он возможен только тогда, когда возможно поле для торга. Это в данном случае варианты разрешения ситуации — в интересах России, Украины, компромиссные, со взаимным обманом или с обманом со стороны Украины при поддержке так называемых западных партнеров, что чаще всего бывает.

А когда поле для торга исчезает, то исчезают и варианты принятия решений. Поэтому после признания будут полномасштабные боевые действия. Сказать, что Украина на это никогда не пойдет — это не так.

Для Украины при определенных обстоятельствах это способ решения своих внутренних и внешних проблем. В миллиметре от этой ситуации был Порошенко, когда сдавал власть Зеленскому. Только усилия представителей Запада, которые не были заинтересованы, понимая, чем это закончится, смогли удержать Порошенко от начала боевых действий.

Его удержали, но это не значит, что в следующий раз смогут удержать — люди и механизмы меняются.

- Возможно ли полноценное государственное строительство в республиках Донбасса, развитие экономики? Или без гуманитарных конвоев не обойтись?

— Без гуманитарных конвоев не обойтись не потому, что невозможно строительство, а потому что ЛДНР стала территорией постоянной агрессии и блокады со стороны Украины. Поэтому гуманитарная помощь — это не помощь людям, которые сами не готовы что-либо строить и делать, а которые являются жертвами агрессивных действий со стороны Украины и их союзников.

Поэтому это не противопоставляемые друг другу вещи. Конечно, в ДНР и ЛНР возможно государственное строительство, и оно должно идти, и на самом деле оно идет.

Если посмотреть на эти 6 лет, то это разные уровни развития государственности.

Более того, в современной истории нет ни одного нового государственного образования, которое, будучи независимым более пяти лет, снова вернулось в свою метрополию.

Так что Донбасс преодолел эту психологическую черту. Поэтому вариантов, кроме как строительства государства и экономики, у Донбасса нет.