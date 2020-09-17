Пассивная информационная политика России в скандале с «отравлением» российского блогера Алексея Навального привела к тому, что весь мир обвиняет Москву, хотя никаких фактов, подтверждающих это, нет, рассказал политолог Олег Бондаренко в интервью Украина.ру

Навальный уже написал первый пост в соцсетях, в котором сообщил, что после выхода из комы в берлинской клинике Charite дышит без посторонней помощи. Также американское издание The New York Times сообщило о намерении Навального вернуться в Россию.

- Олег, как вы полагаете, удалось ли организаторам так называемого «отравления Навального» достичь своих целей?

Сергей Марков: США хотят торпедировать «Северный поток – 2» на фоне скандала с Навальным © РИА Новости, Нина Зотина

- Как вы оцениваете реакцию российской стороны на этот инцидент?

— В информационном ключе это была очень слабая реакция. Россия, к сожалению, не сочла важным эту историю как-то отмодерировать и в очередной раз стала жертвой, которую все обвиняют в отравлении. Хотя никаких фактов, подтверждающих это, нет. А Россия, вместо того, чтобы самостоятельно атаковать, наоборот, ничего не делала.

— Есть ли связь между ситуацией с Навальным и протестами в Белоруссии? Об этом, в частности, говорится в опубликованной Белоруссией записи разговора, как утверждается, польского и немецкого политиков.

— Да нет, конечно — при чем тут одно с другим? Никак не связано.

- Как бы вы оценили дальнейшие политические перспективы Навального в случае его возвращения в Россию?

— Отличные перспективы. Он теперь получил статус «бессмертного» в каком-то смысле. Он прошел серьезные испытания жизнью, и это в значительной степени делает его таким сакральным героем. Навальный значительно повысил свои ставки.

- Как вы считаете, до какого уровня может вырасти рейтинг Навального? По Москве в 2019 году, согласно данным ВЦИОМ, он составлял 6%.

— Мне сложно об этом говорить. Делать прогнозы о рейтингах я бы не хотел.

Германский кризис имени Навального © REUTERS, Courtesy of Instagram @NAVALNY - Какие выводы из истории с Навальным стоит сделать российской власти и оппозиции?

— Выводы очень простые: нужно внимательно относиться не только к лояльным политикам, лоялистам, но и к оппозиционерам. Как мы видим, зачастую жизнь оппозиционера оказывается важнее жизни лоялиста, потому что угроза этой самой жизни может быть опасна для всего государства, для безопасности, для стабильности всей политической системы.

Ну и, конечно, нужно оперативно отвечать на те вызовы, которые возникают, и не пускать ситуацию на самотек. Не отдавать в руки оппонентам всю информационную повестку, как это произошло в случае с происшествием вокруг Навального.