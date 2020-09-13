Политическая ситуация поспособствует тому, что Москва и Минск придут к взаимовыгодному решению. Российские порты получат новую клиентуру, а белорусская сторона сможет доставлять свои нефтепродукты на экспорт так же дешево, как это было через литовские порты. Такое мнение у шеф-редактора издания RuBaltic.Ru Александра Носовича

Эксперт пояснил, что именно получит Россия, если заберет себе белорусский транзит вместо Литвы © РИА Новости, Константин Чалабов | Перейти в фотобанк - Александр, литовский Сейм принял резолюцию, в которой назвал лидера белорусской оппозиции Светлану Тихановскую «избранным президентом Белоруссии», а действующего президента РБ Александра Лукашенко обвинил в «аннексии страны». Приведет ли это к тотальному разрыву дипломатических и экономических отношений между Вильнюсом и Минском?

— Разрыва дипотношений не будет, если только сама Литва их не разорвет, а Литва в этом не заинтересована. Скорее всего, будет частичный разрыв экономических связей между Беларусью и Литвой, и об этом уже открыто идет речь. Лукашенко поставил вопрос о переориентации белорусского потока с литовской Клайпеды на порты российского Северо-Запада (Усть-Лугу и Приморск).

Первоначально я считал, что это было сделано только для того, чтобы попугать Литву и заставить ее пересмотреть свою политику на белорусском направлении, однако после заявлений Лукашенко стала еще более деструктивной, радикальной и отчаянной.

Теперь вопрос переброски как минимум нефтетранзита из Клайпеды прорабатывается в полной мере и имеет все шансы реализоваться.

- Если взвесить все «за» и «против», выгодно ли для Белоруссии перебрасывать свой транзит на российские порты или же нет?

— Смотря, о чем белорусские чиновники договорятся со своими российскими коллегами по условиям этого транзита. Услугами Клайпеды Беларусь пользовалась, потому что Клайпеда элементарно ближе, чем порты Ленинградской области.

Правда, еще ближе Калининград, но тут есть очень большое соображение против. Транзит в Калининград проходит через территорию Литвы, а Литва никогда бы не позволила беспрепятственно транспортировать в Калининград белорусские грузы, которые шли бы туда вместо Клайпеды. Там бы обязательно или тарифы неподъемные были установлены Литовской железной дорогой, или аварии какие-нибудь постоянно случались. Все это мы уже проходили, поэтому вариант переброски транзита в Калининград даже не рассматривается.

Транзит в Усть-Лугу и другие порты Ленинградской области имеет более длинное логистическое плечо. Он дороже, потому что дольше расстояние до пункта перевалки. Однако когда в прошлый раз поднималась эта тема, российская сторона предложила Минску систему скидок за переброску по российским железным дорогам в обмен на переориентацию грузопотока из Клайпеды и из латвийских портов.

Тогда белорусская сторона на это не согласилась, но теперь переговоры на эту тему возобновились. Я думаю, что политическая ситуация поспособствует тому, что Беларусь и Россия в итоге придут к взаимовыгодному решению, при котором российские порты получат новую клиентуру, а Беларусь сможет доставлять свои нефтепродукты на экспорт через Усть-Лугу так же дешево, как было через Клайпеду.

- «Росморпорт» ранее сообщал, что Санкт-Петербург, Усть-Луга и Калининград готовы принять с 2021 года ряд номенклатур из Белоруссии. Это реально или процесс может занять больше времени?

— Я все-таки думаю, что дольше. Переориентация грузопотока — это длительный процесс, который за несколько месяцев не завершишь. Транзит — это очень консервативная сфера, маршрутные грузопотоки формируются десятилетиями.

Процесс переориентации российского грузопотока с портов Литвы, Латвии и Эстонии на новые порты Ленинградской области осуществлялся 20 лет. В случае с Беларусью, конечно, все будет гораздо быстрее, потому что там не надо строить новые порты и расширять старые. В Ленинградской области они уже давно построены и расширены.

«Все же далековато». Белорусский эксперт о переброске транзита на российские порты © РИА Новости, Андрей Александров | Перейти в фотобанк

- Насколько у Литвы велик запас прочности, прежде чем ее граждане почувствуют на себе экономические последствия антибелорусской и антироссийской политики?

— Граждане Литвы уже много лет чувствуют последствия деструктивной внешней политики своего государства. Она проявляется не только на белорусском направлении и не только в последние месяцы. На литовской экономике отразилось закрытие Игналинской АЭС, которая обеспечивала всю страну дешевой электроэнергией и делала Литву крупнейшим поставщиком энергии в своей части балтийского региона.

После закрытия атомной станции по геополитическим мотивам как проекта, который привязывает Литву к сотрудничеству с «Росатомом», Литва превратилась в энергодефицитную страну, стала потребителем электроэнергии и вынуждена тратить на это очень большие деньги и еще больше нервов, чтобы выбить более низкую цену за нее. И таких примеров очень много.

Если говорить о конкретно белорусской истории, то ее последствия почувствует на себе не вся Литва, а Клайпеда в частности.

Потому что согласно официальному сайту Клайпедского порта, это предприятие обеспечивает 6-7% литовского ВВП и предоставляет работу 58 тыс. человек, трудоустройство которых прямо или через фирмы-подрядчики связано с Клайпедским портом. Все население Клайпеды по официальной статистике составляет менее 150 тыс. человек. То есть речь идет о потере работы каждого третьего жителя города.

Это сценарий, к сожалению, вероятен, потому что белорусские грузы формируют более трети оборота Клайпедского порта.

Если предприятие их разом потеряет, да еще и в условиях экономического кризиса, который Литва переживает вместе с остальным миром, и что тоже выливается в снижение транзитных потоков, как это всегда происходит во время кризиса, то это чревато банкротством Клайпедского порта. А банкротство Клайпедского порта как наихудший вариант чревато социально-экономической катастрофой Клайпеды, потому что он является градообразующим предприятием.