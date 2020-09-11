Политолог, эксперт Украинского Института политики Руслан Бизяев в интервью изданию Украина.ру подвел политические итоги недели в Белоруссии и на Украине

- Руслан, на Украине главной темой вновь стал Донбасс. Сначала был «ультиматум Пушилина», потом несостоявшаяся совместная инспекция. Турчинов, Луценко и другие порохоботы обвиняют Зеленского в зраде. Как все это сказывается на перспективах мирного урегулирования в Донбассе?

— Это два отдельных процесса — процесс урегулирования и внутриполитические процессы, которые происходят на Украине. Они связаны, скажем так, в контексте нынешнего политического кризиса, но не напрямую.

Шумное дело. Как Киев сорвал инспекцию ДНР и ОБСЕ © РИА Новости, Сергей Аверин | Перейти в фотобанк

- Вторым ярким событием стало интервью экс-главы Офиса президента Андрея Богдана. Как вы считаете, какие политические последствия оно будет иметь?

— Посмотрим, это самый интересный вопрос. Но последствия — это то, что мы будем наблюдать прямо сейчас.

Я думаю, что есть два варианта: либо это все забудут, либо это все будет иметь очень серьезные последствия, в том числе для перезагрузки системы власти. Но по какому пути пойдет развитие ситуации, сейчас сказать тяжело: фактически только сутки прошли после того, как это интервью было обнародовано.

- Теперь давайте о ситуации в Белоруссии: там было задержание Колесниковой, интервью Лукашенко, Литва признала Тихановскую президентом. На ваш взгляд, возможен ли компромисс между властью и оппозицией, или протесты будут продолжаться?

— А как одно противоречит другому? Никак. Фактически то, что мы сейчас наблюдаем, — это процесс окончания эпохи многовекторности в Белоруссии.

Лукашенко в Москве, на Западе он нерукопожатный, единой концепции, что с этим делать, у Запада нет. Пока происходит «беломайдан», Белоруссию аккуратно разворачивают в сторону России. У нас на Украине складывается впечатление, что это левая рука Путина воюет с правой рукой Путина.

Литовская истерика. Зачем Вильнюс признал Тихановскую президентом Белоруссии © AFP, PETRAS MALUKAS - И какая «рука», по-вашему, победит?

— Хороший вопрос (смеется). Судя по тому, как развивается ситуация, мне кажется, что все идет в сторону плавной реинтеграции Белоруссии в Россию. А что при этом происходит, какая медийная картинка, это уже второй вопрос.

- На 14 сентября в Москве намечена встреча Путина и Лукашенко. Чего вы ждёте от этих переговоров?

— Новой дорожной карты. Бежать Александру Григорьевичу уже некуда, поэтому будет новая дорожная карта, и, скорее всего, там уже будет подписана конкретика. Какая конкретика? Про это уже вы можете мне больше рассказать (смеется).